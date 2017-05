Mit großem finanziellen Aufwand zurück in die Bundesliga zu drängen, hat gute Gründe. Es gibt genug Beispiele wie schnell die Sache entgleiten kann, wenn die Rückkehr an die Fleischtöpfe des Profifußballs auf Dauer misslingt. Der Karlsruher SC ist neben Zweitliganeuling Würzburger Kickers in die dritte Liga abgestiegen, der 1. FC Kaiserslautern rettete sich mit Mühe und Not und 1860 München muss nach vielen internen Skandalen auf die Relegationsspiele gegen den Drittligisten Jahn Regensburg setzen, um den Absturz zu vermeiden.



Wo früher Zuschauereinnahmen, die Etats aufpolsterten, sind es heute TV-Gelder, die den Klubs finanzielles Überleben in der Spitzengruppe ihrer Ligen garantieren. Nach dem Abstieg sanken die Zuwendungen aus dem TV-Geschäft in Stuttgart von 27 Millionen auf rund elf. Der Gesamtetat sank von über 52 Millionen auf weniger als die Hälfte.