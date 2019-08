Heribert Bruchhagen meldet sich Nur noch punktuell zum Geschehen in der Fußball-Bundesliga zu Wort - wie kürzlich als Laudator bei einer Gala in der Kölner Flora, als Friedhelm Funkel zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Wobei der 70 Jahre alte Bruchhagen den nur fünf Jahre jüngeren Fußballlehrer von Fortuna Düsseldorf warnte: „Die glauben in Düsseldorf doch nicht ernsthaft, dass sie jetzt ein fester Bestandteil der Bundesliga sind. Die, die dich jetzt bejubeln, werden mit Blumentöpfen nach dir werfen!“ Beide schmunzelten über den Ausspruch.