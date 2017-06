Gnabry wittert seine Chance

Während seiner Zeit in England stand Gnabry, der fester Bestandteil der DFB-Auswahlteams war, zwischenzeitlich etwas weniger im deutschen Fokus. Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr machte er dann wieder stärker von sich reden. Mit sechs Treffern führte der Torschützenkönig die DFB-Elf zur Silbermedaille, die bei dem Neu-Münchener einen besonderen Platz hat: "Sie hängt zu Hause am Schrank. Ich sehe sie oft, wenn ich zu Hause bin, Erinnerungen kommen dann immer wieder hoch."



Nach den Sommerspielen wechselte Gnabry zu Werder Bremen, spielte dort eine starke Saison und feierte vergangenes Jahr mit drei Toren gegen San Marino sein furioses Debüt in der A-Nationalelf. Den Schritt zurück in die Bundesliga hat der 21-Jährige keinesfalls bereut. "Der deutsche Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt", sagte er, "es kommen immer mehr junge Spieler hoch. Das Niveau der Bundesliga ist sehr hoch."