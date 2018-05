EM: Schaulaufen der DFB-Junioren

Für Selke geht es darum, das verlorene letzte Jahr wettzumachen. Mit großen Ambitionen war der Angreifer 2015 nach Leipzig gewechselt und hatte mit RB den Aufstieg gefeiert. Zum überraschenden Vizemeistertitel in dieser Saison trug der Olympiazweite von 2016 aber nur rudimentär bei. Nun will er in Berlin angreifen, dort winkt immerhin die Bühne Europa League. Höher hinaus geht es für Mahmoud Dahoud und Maximilian Philipp, beide spielen bald mit Borussia Dortmund in der Champions League. Mit einer guten EM im Rücken könnten sie selbstbewusster um ihre Rolle im Edelkader des BVB kämpfen.



Bislang aber blieb Dahoud blass. Ein Distanzkracher gegen Dänemark war noch die beste Szene des Mittelfeld-Abräumers. Gegen spielstarke „Azzurrini“ ist er nun besonders gefordert, ab dem hochkarätigen Halbfinale wäre er es umso mehr. Sein künftiger Klubkollege Philipp hat es deutlich schwerer. Der 20-Millionen-Euro-Mann kommt bislang nicht über einen Kurzeinsatz hinaus. Dortmunds vermeintlicher Reus-Ersatz tröstet sich damit, dass seine Stunde vielleicht noch schlägt: „Vertraut eurem Team und eurem Trainer“, bat Kuntz all die Enttäuschten aus der zweiten Reihe jüngst um Geduld.