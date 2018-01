Ihm war die Zusicherung an Löw wichtig, „dass wir nicht mehr Spiele haben.“ Tatsächlich spielen die zwölf Top-Nationen ab September dieses Jahres in Dreiergruppen. Zudem ist ihnen in der EM-Qualifikation eine Fünfer- statt Sechsergruppe gewiss. So werden die Nations-League-Spiele in den normalen Länderspielkalender eingepasst. Die vier Gruppensieger der League A spielen im Juni 2019 in einer Endrunde einen Gewinner aus. Für die restlichen Teams sind die Playoffs für die EM-Endrunde interessant.