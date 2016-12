Berti Vogts wird 70 - Gratulation!

Auch deshalb stuft er in seiner langen Top-Erfolgsliste den WM-Triumph von 1990, als er Assistent von Teamchef Franz Beckenbauer war, als Nummer eins ein. Noch vor dem WM-Sieg als Spieler 1974. «Das war das geringste Problem. Wir Niederrheiner kennen den holländischen Fußball in- und auswendig. Wenn wir sie nicht schlagen, müssen wir eine schwache Mannschaft haben», scherzt Vogts über den Finalsieg. 1990 aber seien 18 Spieler Weltmeister geworden, «die bei mir in der Jugend oder der U21 gespielt haben», unterstreicht der einstige kompromisslose Verteidiger noch heute stolz.



In der persönlichen Rangliste folgt der EM-Triumph als Bundestrainer auf Rang zwei. «1994 hatten wir die besseren Einzelspieler. Aber 1996 waren wir eine Topmannschaft, in der jeder für jeden etwas abgegeben hat. Vor dem Finale hatten wir nur noch neun gesunde Spieler. Olli Reck hatte schon ein Feldspielertrikot - und wir haben es trotzdem geschafft», erinnert Vogts an seinen zweitwertvollsten Erfolg.