Auch wenn dann der 3:2-Sieg zum Auftakt der EM-Qualifikation erneut in Amsterdam etwas glücklich ausfiel, war diese Partie ein Erweckungserlebnis. "Fürs Selbstbewusstsein war der Sieg gut. Wer solche Spiele gewinnt, zieht daraus Kraft, Energie und den Glauben an sich", erinnert sich Löw. "Aber dann waren wir auch wieder wacklig und haben den Faden verloren. Wir haben klar aufgezeigt bekommen, woran wir arbeiten müssen." Denn eines haben Bierhoff und Löw gerade erst wieder im Teamhotel besprochen: In der entscheidenden Phase eines Turniers werden individuelle Aussetzer hart bestraft. "Wenn wir ausgeschieden sind, waren wir ja nicht grottenschlecht, sondern haben unfassbare Fehler gemacht, für die ein Trainer kaum was kann“, findet Bierhoff.