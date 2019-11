90 Spielende

90 Gelbe Karte für Samúel Kári Friðjónsson (Island)

90 Auswechslung bei Moldau -> Cătălin Carp

90 Einwechslung bei Moldau -> Andrei Cojocari

88 Auswechslung bei Frankreich -> Léo Dubois

88 Einwechslung bei Frankreich -> Benjamin Pavard

87 Auswechslung bei Island -> Birkir Bjarnason

87 Einwechslung bei Island -> Hörður Magnússon

87 Auswechslung bei Andorra -> Josep Gómes

87 Einwechslung bei Andorra -> Ferran Pol

86 Auswechslung bei Andorra -> Ludovic Clemente

86 Einwechslung bei Andorra -> Jordi Rubio

85 Auswechslung bei Frankreich -> Wissam Ben Yedder

85 Einwechslung bei Frankreich -> Nabil Fekir

85 Auswechslung bei Türkei -> Ahmed Kutucu

85 Einwechslung bei Türkei -> Emre Kılınç

83 Auswechslung bei Moldau -> Radu Gînsari

83 Einwechslung bei Moldau -> Dinu Graur

82 Auswechslung bei Albanien -> Elseid Hysaj

82 Einwechslung bei Albanien -> Lorenc Trashi

80 Auswechslung bei Türkei -> Merih Demiral

80 Einwechslung bei Türkei -> Yıldırım Mert Çetin

78 Gylfi Sigurðsson (Island) verschießt einen Elfmeter

77 Gelbe Karte für Marc Vales (Andorra)

76 Gelbe Karte für Artur Ioniță (Moldau)

75 Auswechslung bei Frankreich -> Benjamin Mendy

75 Einwechslung bei Frankreich -> Lucas Digne

71 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

71 Einwechslung bei Andorra -> Víctor Rodríguez

65 Tor für Island, 1:2 durch Gylfi Sigurðsson

64 Gelbe Karte für Gylfi Sigurðsson (Island)

60 Auswechslung bei Moldau -> Nicolae Milinceanu

60 Einwechslung bei Moldau -> Vitalie Damaşcan

60 Auswechslung bei Türkei -> Hakan Çalhanoğlu

60 Einwechslung bei Türkei -> Berkay Özcan

56 Tor für Moldau, 1:1 durch Nicolae Milinceanu

55 Auswechslung bei Island -> Mikael Anderson

55 Einwechslung bei Island -> Samúel Kári Friðjónsson

53 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Türkei)

51 Gelbe Karte für Max Llovera (Andorra)

49 Gelbe Karte für Vadim Raţă (Moldau)

46 Auswechslung bei Albanien -> Kristi Qose

46 Einwechslung bei Albanien -> Ledian Memushaj

46 Auswechslung bei Albanien -> Ermir Lenjani

46 Einwechslung bei Albanien -> Odise Roshi

43 Gelbe Karte für Victor Pálsson (Island)

43 Gelbe Karte für Ildefons Lima (Andorra)

34 Gelbe Karte für Artur Crăciun (Moldau)

31 Tor für Frankreich, 0:2 durch Antoine Griezmann

29 Auswechslung bei Island -> Kolbeinn Sigþórsson

29 Einwechslung bei Island -> Viðar Kjartansson

26 Gelbe Karte für Clément Lenglet (Frankreich)

21 Tor für Türkei, 0:2 durch Enes Ünal

20 Gelbe Karte für Elseid Hysaj (Albanien)

19 Gelbe Karte für Birkir Bjarnason (Island)

17 Tor für Island, 0:1 durch Birkir Bjarnason

17 Tor für Türkei, 0:1 durch Enes Ünal

8 Tor für Frankreich, 0:1 durch Corentin Tolisso

1 Spielbeginn

90 Fazit:

England gewinnt am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe A auswärts mit 4:0 im Kosovo. Die Hausherren kamen gut aus der Pause und in Person von Rrahmani zweimal in aussichtsreiher Position zum Kopfball, der Kapitän ließ diese Gelegenheiten aber ungenutzt (50., 53.). Nach nachlässigen Anfangsminuten im zweiten Durchgang von englischer Seite steigerten sich die Gäste merklich. Kane traf in der 61. Spielminute den Innenpfosten. Englang hatte nun weitestgehend die Spielkontrolle inne und erhöhte durch Kane in der 79. Spielminute auf 2:0. Der eingewechselte Rashford stellte nur vier Minuten später sehenswert auf 3:0 (83.). In der Nachspielzeit traf der ebenfalls eingewechselte Mount nach Ballverlust der Kosovaren im Spielaufbau zum 4:0-Endstand. Das Ergebnis fällt deutlich zu hoch aus, der Kosovo zeigte über weite Strecken eine mehr als ordentliche Leistung, präsentierte sich aber offensiv glücklos und mitunter nicht klar genug in seinen Aktionen. England schließt die Qualifikationsgruppe A mit 21 Punkten als Gruppensieger ab, der Kosovo belegt mit elf gesammelten Zählern den dritten Tabellenrang.

90 Tooor für England, 0:4 durch Mason Mount

England legt noch das vierte Tor nach! Der Kosovo verliert im Spielaufbau in Person von Drešević, der wegrutscht, zentral 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball an Kane, der wiederum mit einem Pass über wenige Meter Mount bedient, der mit dem linken Fuß aus zwölf Metern gekonnt ins linke untere Toreck vollendet.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Gelbe Karte für Jakub Jankto (Tschechien)

90 Gelbe Karte für Georgi Georgiev (Bulgarien)

87 Die Partie ist entschieden und plätschert dem Ende entgegen.

89 Auswechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Malinov

89 Einwechslung bei Bulgarien -> Aleksandar Tsvetkov

84 Für Alexander-Arnold kommt Tomori in die Partie und feiert sein Länderspieldebüt. Das Wechselkontingent der Three Lions ist damit ausgeschöpft.

84 Einwechslung bei England: Fikayo Tomori

84 Auswechslung bei England: Trent Alexander-Arnold

83 Tooor für England, 0:3 durch Marcus Rashford

Rashford stellt auf 3:0! Hinten raus wird es dann doch noch deutlich! Die Gäste nehmen bei einem Angriff ab der Mittellinie Fahrt auf, am Ende bedient Sterling mit einem Pass aus dem Zentrum den halblinks mitgelaufenen Rashford, der mit dem ersten Kontakt von der Strafraumgrenze cool per Flachschuss ins lange rechte Toreck trifft.

82 Einwechslung bei Kosovo: Elbasan Rashani

82 Auswechslung bei Kosovo: Atdhe Nuhiu

81 Wenig später wird Kane diesmal absichtlich gesucht, doch der Angreifer kann die Flanke von Alexander-Arnold im Zentrum nicht erreichen.

79 Tooor für England, 0:2 durch Harry Kane

England erhöht auf 2:0! Eine flache Flanke von der rechten Seite von Sterling verlängert Aliti denkbar unglücklich, sodass die Kugel in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten fliegt, wo Kane goldrichtig steht und den Ball per Dropkick im kurzen Eck versenkt.

79 Die Gäste präsentieren sich defensiv nicht in jeder Situation sattelfest, schaffen es derzeit aber doch, die meiste Zeit Spielkontrolle auszuüben.

80 Auswechslung bei Tschechien -> Zdeněk Ondrášek

80 Einwechslung bei Tschechien -> Martin Doležal

76 Der Bremer Rashica taucht halblinks mit Ball am Fuß und Tempo im Strafraum der Engländer auf, Rice passt gut auf und klärt vor seinem Schlussmann Pope zur Ecke. Aus dieser schlagen die Hausherren kein Kapital.

76 Die Schlussphase bricht an. Fahren die Engländer zum Abschluss der EM-Qualifikation einen Auswärtsdreier ein oder nimmt der Kosovo vor heimischer Kulisse noch etwas Zählbares mit?

73 Beide Trainer wechseln: Auf englischer Seite ersetzt Mount im Mittelfeld Oxlade-Chamberlain. Beim Kosovo kommt Zhegrova für den fleißigen Hadergjonaj.

73 Einwechslung bei Kosovo: Edon Zhegrova

73 Auswechslung bei Kosovo: Florent Hadergjonaj

73 Einwechslung bei England: Mason Mount

73 Auswechslung bei England: Alex Oxlade-Chamberlain

73 Auswechslung bei Bulgarien -> Wanderson

73 Einwechslung bei Bulgarien -> Todor Nedelev

69 Florent Hadergjonaj wird nach einem Ballverlust der Gäste toll freigespielt und ist mit Ball am Fuß im halbrechten Korridor auf und davon. Den Außenbahnspieler verlassen jedoch nach langem Lauf etwas die Kräfte, sodass sein Schuss aus 18 Metern den englischen Schlussmann Pope nicht in Bedrängnis bringt.

71 Auswechslung bei Tschechien -> Alex Král

71 Einwechslung bei Tschechien -> Josef Hušbauer

69 Auswechslung bei Bulgarien -> Kiril Despodov

69 Einwechslung bei Bulgarien -> Bozhidar Kraev

67 England hat in den letzten Minuten wieder deutlich mehr investiert, nachdem die Gäste die Zügel zu Beginn des zweiten Abschnitts sehr schleifen ließen.

65 Der auffällige Berisha macht Platz für Halimi, der in der zweiten deutschen Bundesliga beim SV Sandhausen unter Vertrag steht.

65 Einwechslung bei Kosovo: Besar Halimi

65 Auswechslung bei Kosovo: Valon Berisha

66 Auswechslung bei Tschechien -> Petr Ševčík

66 Einwechslung bei Tschechien -> Lukáš Masopust

61 Kane! Nach einem Schuss von Chilwell von links im Strafraum, den Keeper Murić zur Seite pariert, kommt Sterling halbrechts im Strafraum an den Ball und legt das Leder von nahe der Torauslinie zurück zu Kane, der aus spitzem Winkel aus neun Metern Torentfernung den rechten Innenpfosten trifft.

64 Gelbe Karte für Ondřej Kúdela (Tschechien)

59 Die Gäste wechseln das erste Mal: Rashford ersetzt den weitestgehend blassen Hudson-Odoi.

59 Einwechslung bei England: Marcus Rashford

59 Auswechslung bei England: Callum Hudson-Odoi

58 Hudson-Odoi zieht von links in die Mitte und schließt dann mit dem rechten Fuß ab aus 23 Metern ab - der Schuss des Akteurs vom FC Chelsea segelt ein gutes Stück über das kosovarische Tor.

56 England macht mit einem Konter kurz offensiv auf sich aufmerksam, doch die Aktion verpufft mehr oder weniger wirkungslos. Stattdessen übernehmen die Hausherren derzeit mehr und mehr die Spielkontrolle.

53 Infolge eines Eckballs von der rechten Seite von Berisha kommt Rrahmani am zweiten Pfosten zum Kopfball, bekommt diesen aber in vollem Lauf nicht auf das Tor gesetzt. Das Leder bleibt rechts im Strafraum im Spiel, dann klärt England auf Kosten einer weiteren Ecke. Diese bringt dann für die Hausherren nichts ein.

56 Tor für Bulgarien, 1:0 durch Vasil Bozhikov

50 ...der Ball gerät über Umwege in den halbrechten Rückraum, von wo Berisha abzieht. Im Zentrum verlängert Rrahmani den Schuss noch per Kopf, kann ihn aber nicht mehr entscheident in Richung Tor lenken. So fliegt die Kugel ein gutes Stück links am Tor vorbei.

49 Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Oxlade-Chamberlain haben die Kosovaren nun einen Eckstoß von der linken Seite...

50 Gelbe Karte für Georgi Kostadinov (Bulgarien)

48 Gelbe Karte für Benjamin Kololli (Kosovo)

Sterling tritt über die rechte Seite an und enteilt Kololli, der daraufhin das taktische Foul zieht. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

46 Weiter geht es, der Ball rollt wieder.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Englang am abschließenden Qualifikationsspieltag der Gruppe A mit 1:0 beim Auswärtsspiel im Kosovo. Die Partie begann ausgeglichen und blieb dies auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts. Die Gäste halten sich spielerisch bislang zurück und ließen die Hausherren in der ein oder anderen Situation durchaus gewähren. Großchancen besaß der Kosovo bis dato noch keine. Meist versuchten sich die Gastgeber offensiv bislang mit Distanzschüssen und Flanken und sorgten damit bis jetzt für überschaubare Gefahr. England wiederum besaß nur eine sehr gute Chance, nachdem die kosovarische Defensive in Spielminute 32 die Übersicht verlor. Winks nutzte dies aus und erzielte den 1:0-Führungstreffer für die Three Lions, mit dem es auch in die Pause ging. Wenn die Gäste die Schlagzahl im zweiten Durchgang nicht erhöhen, hat der Kosovo durchaus Chancen, heute gegen den Favoriten zu punkten.

45 Die Gastgeber erhöhen vor dem Halbzeitpfiff derzeit merklich die Schlagzahl.

42 Nach einem wenig konsequenten Verteidigen der Gäste auf deren rechter Defensivseite wird es bei einem Angriff des Kosovos mal etwas gefährlicher, am Ende fehlt es Celinas Abschluss aus 20 Metern von halbrechts aber an Präzision.

41 Die Hausherren präsentieren sich nicht erst seit dem Rückstand bemüht im Offensivspiel, gerade hapert es bei den Kosovaren aber an der nötigen Genauigkeit im Passspiel.

38 England ist bis dato weit davon entfernt, in diesem Spiel ein Chancenfeuerwerk abzubrennen, hat die Partie aber weitestgehend im Griff und liegt durch das Nutzen der ersten Großchance mit 1:0 in Führung.

35 Pope fängt eine Flanke von Hadergjonaj von der rechten Seite sicher ab.

32 Tooor für England, 0:1 durch Harry Winks

Die Gäste gehen in Führung! Oxlade-Chamberlain hat die Kugel halbrechts knapp 25 Meter vor dem Tor der Hausherren am Fuß und sieht dann den halblinks aus der Tiefe durchstartenden Winks. Der Mittelfeldmann der Tottenham Hotspurs hat einen guten ersten Kontakt, nimmt den Ball so in den Strafraum mit und versenkt das Leder im Anschluss mit seinem rechten Fuß aus acht Metern Torentfernung im linken unteren Toreck, nachdem die kosovarische Defensive keine gute Figur machte.

30 Nun verzeichnet England in Person von Callum Hudson-Odoi mal wieder einen Abschluss - Aro Murić im Tor der Hausherren pariert den Schuss, abgegeben aus halbrechter Position.

29 Die Gäste bekleckern sich bislang nicht mit Ruhm, sondern halten sich bisher spielerisch bis auf wenige Ausnahmen vornehm zurück.

26 Erneut versuchen die Hausherren mit einem Distanzschuss ihr Glück, diesmal zieht Benjamin Kololli ab. Der Schuss aus zentraler Position aus 25 Metern verfehlt das linke obere Toreck um mehr als einen Meter.

25 Rashica probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe - Pope im englischen Kasten bringt der Aufsetzer nicht in Verlegenheit.

23 ...der Kosovo kommt am ersten Pfosten zum Kopfball, im Anschluss klärt aber ein Gäste-Akteur im Getümmel. Eine weitere Hereingabe von halbrechts bringt die Engländer dann nicht in Bedrängnis.

23 Nach einem Zweikampf zwischen Rashica und Alexander-Arnold haben die Hausherren nun einen Eckball von der linken Seite...

19 Ein wenig ist zu merken, dass der Partie aufgrund der Konstellation der Gruppe A an diesem letzten Qualifikationsspieltag der ganz große sportliche Wert fehlt. Härtere, gar nickelig geführte Zweikämpfe fanden bis dato nicht statt.

15 Murić! Der kosovarische Keeper muss das erste Mal ernsthaft zur Tat schreiten, nachdem Sterling aus mittiger Position aus 13 Metern zum Abschluss kam. Der Ball wird im Anschluss zur Ecke geklärt, die dann für die Three Lions nichts einbringt.

14 Winks tritt im Mittelfeldzentrum an, macht mit Ball am Fuß Meter und legt dann in den halbrechten Korridor ab zu Sterling. Der Manchester-City-Akteur will mit einer Flanke einen Mitspieler im Zentrum bedienen, doch die Hereingabe gerät zu weit.

11 Die Partie beginnt einigermaßen gemächlich, England übernimmt zunehmend die Spielkontrolle.

7 Die Anfangsphase der Partie beginnt ausgeglichen, die erste Torchance besitzen die Gastgeber: Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld von Kololli kommt Nuhiu halbrechts im Strafraum aus zehn Metern Torentfernung zum Kopfball - Pope im englischen Tor hat mit dem relativ unplatzierten Abschluss keine Probleme.

5 Mit dem Bremer Milot Rashica auf Seiten des Kosovos steht derzeit ein Akteur aus dem deutschen Oberhaus auf dem Rasen. Mit dem Dortmunder Jadon Sancho sitzt bei den Gästen ein weiterer Bundesliga-Spieler auf der Auswechselbank.

3 Alex Oxlade-Chamberlain ist im Mittelfeld weggerutscht und hat sich dabei wehgetan. Es geht für den Mittelfeldmann vom FC Liverpool aber zumindest vorerst ohne ärztliche Behandlung weiter.

2 Bei England ist Sterling nach seiner Nichtberücksichtigung gegen Montenegro wieder mit dabei und spielt von Beginn an.

1 Das Spiel in Priština läuft.

Schiedsrichter der Begegnung ist der Pole Pawel Gil. Unterstützt wird der 43-Jährige von seinen Assistenten Konrad Sapela und Marcin Borkowski.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate tauscht in seiner Startelf gegenüber dem 7:0-Heimerfolg gegen Montenegro auf fünf Positionen: Pope rückt für Pickford (Bank) zwischen die Pfosten. Außerdem laufen Mings, Rice, Hudson-Odoi und Sterling anstelle von Stones, Mount, Sancho und Rashford (alle Bank) von Beginn an auf.

Gegenüber der 1:2-Niederlage in Tschechien tritt der Kosovo auf einer Position verändert auf: Ibrahim Drešević ersetzt Anel Raskaj (Bank).

Im heutigen Heimspiel des Kosovos gegen England sollten die Gastgeber insbesondere auf Harry Kane ein aufmerksames Auge richten. Der Angreifer der Tottenham Hotspurs traf beim 7:0-Erfolg der Engländer am Donnerstag gegen Montenegro, bei dem es zur Halbzeit schon 5:0 stand, gleich dreifach. Damit führt Harry Kane gemeinsam mit dem Israeli Eran Zahavy die gruppenübergreifende Torschützenliste der EM-Qualifikation mit elf Toren an.

Die Kosovaren dürften trotz der sicheren Playoff-Teilnahme noch etwas der verpassten Chance hinterhertrauern, den Sprung in die Endrunde nicht über den Weg der Qualifikationsgruppe geschafft zu haben. Um diese Chance realistisch aufrechtzuerhalten, hätten die Südosteuropäer am Donnerstagabend bei ihrem Gastspiel beim direkten Konkurrenten Tschechien voraussichtlich einen Sieg benötigt. Stattdessen verlor der Kosovo nach dem 1:0-Führungstreffer in der 50. Minute durch Gegentreffer in der 71. und 79. Spielminute noch mit 1:2 und musste die Tschechen auf nicht mehr einholbare vier Zähler Rückstand davonziehen lassen.

Während Tschechien somit als sicherer Gruppenzweiter definitiv für die EURO im kommenden Jahr qualifiziert ist, schaut der Kosovo als Dritter in die Röhre - ein Zustand, der nicht so bleiben muss: Die Blau-Weißen gewannen die Gruppe D3 der Nations League und sind so für die im Frühjahr stattfindenden Playoffs qualifiziert, bei denen die letzten vier EM-Endrundenplätze vergeben werden.

Somit reiste die englische Nationalmannschaft ohne den ganz großen sportlichen Druck in den Kosovo, wo sie gleich zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen den Dritten der Gruppe antritt. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Bernard Challandes rangiert vier Punkte hinter den zweitplatzierten Tschechen – ein Rückstand, den sie am heutigen letzten Spieltag nicht mehr wettmachen kann.

Am Donnerstagabend war es aus Sicht der Engländer schließlich geschafft: Durch einen 7:0-Kantersieg gegen Montenegro vor heimischer Kulisse buchten die Three Lions das Ticket für die Teilnahme an der EM-Endrunde im kommenden Sommer. Gleichzeitig bedeutete der sechste Dreier im siebten Qualifikationsspiel für die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate den Gruppensieg in der Gruppe A.

Guten Abend und herzlich willkommen zum achten und damit letzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe A. Der Kosovo bekommt es zuhause mit England zu tun. Anstoß im Stadiumi Fadil Vokrri in Priština ist um 18 Uhr.

90 Tor für Ukraine, 2:2 durch Artem Besedin

90 Auswechslung bei Portugal -> Bruno Fernandes

90 Einwechslung bei Portugal -> Rúben Neves

88 Gelbe Karte für Roman Yaremchuk (Ukraine)

88 Auswechslung bei Ukraine -> Ruslan Malinovskiy

88 Einwechslung bei Ukraine -> Yevhen Shakhov

86 Tor für Portugal, 0:2 durch Cristiano Ronaldo

84 Gelbe Karte für Aleksandar Kolarov (Serbien)

82 Auswechslung bei Luxemburg -> Vincent Thill

82 Einwechslung bei Luxemburg -> Aurélien Joachim

82 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

82 Einwechslung bei Serbien -> Sergej Milinković-Savić

77 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Kovalenko

77 Einwechslung bei Ukraine -> Volodymyr Shepeliev

77 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Tsygankov

77 Einwechslung bei Ukraine -> Artem Besedin

77 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Maksimović

77 Einwechslung bei Serbien -> Luka Milivojević

74 Auswechslung bei Luxemburg -> Leandro Barreiro

74 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

71 Auswechslung bei Portugal -> André Silva

71 Einwechslung bei Portugal -> Diogo Jota

70 Gelbe Karte für Bernardo Silva (Portugal)

69 Auswechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

69 Einwechslung bei Serbien -> Mijat Gaćinović

62 Auswechslung bei Portugal -> Pizzi

62 Einwechslung bei Portugal -> João Moutinho

59 Auswechslung bei Luxemburg -> David Turpel

59 Einwechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

56 Tor für Serbien, 2:1 durch Aleksandar Mitrović

39 Tor für Portugal, 0:1 durch Bruno Fernandes

34 Gelbe Karte für Nemanja Radonjić (Serbien)

32 Tor für Ukraine, 1:1 durch Roman Yaremchuk

16 Gelbe Karte für Maxime Chanot (Luxemburg)

9 Tor für Serbien, 1:0 durch Dušan Tadić

8 Gelbe Karte für Mykola Matvienko (Ukraine)

7 Gelbe Karte für Maurice Deville (Luxemburg)

1 Spielbeginn