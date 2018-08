Die Fußball-Highlights 2016

Die Männer-Bundesliga wird nach der Winterpause am 22. Januar fortgesetzt. Die Saison 2015/16 endet am 14. Mai 2016. In der Zweiten Liga wird ab dem 5. Februar wieder gekickt, der letzte Spieltag steht am 15. Mai an. Die Relegationsspiele sind für Ende Mai angesetzt.

Die Saison 2016/17 beginnt in der Bundesliga am 26. August, in der Zweiten Liga rollt der Ball bereits ab dem 5. August. Nach dem 17. Zweitliga-Spieltag vom 16. bis 19. Dezember beziehungsweise dem 16. Bundesliga-Spieltag am 20. und 21. Dezember gehen beide Klassen in die Winterpause.



Die Frauen-Bundesliga pausiert bis zum 14. Februar. Der letzte Spieltag der Saison 2015/16 wird der 16. Mai sein.

Bildquelle: dpa