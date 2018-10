Vor dem Derby in Not: Gomez muss helfen

Wer einen hat wie ihn, der muss ihn in Szene setzen. VfB-Coach Markus Weinzierl

"Er ruht in sich", sagte Tayfun Korkut einst. Inzwischen ist der Deutsche-Türke entlassen. Und sein Nachfolger auf der Trainerbank, Markus Weinzierl, muss versuchen zu retten, was zu retten ist. Dazu braucht er den gebürtigen Schwaben mit den Spanischen Wurzeln.



Wie Korkut (und der gesamte Verein) hat Weinzierl Gomez zum Mittelpunkt seiner Rettungsmission gemacht. "Wer einen hat wie ihn, der muss ihn in Szene setzen", sagte der 43-Jährige Ex-Schalker und Ex-Augsburger. Genau darin liegt eine gewisse Tragik und mit der Grund, warum sich die Lage erneut so prekär entwickelte.