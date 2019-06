Eintracht Frankfurt muss als erster Bundesligist in den Pflichtspielmodus: Schon am 25. Juli beginnen die Hessen in der Qualifikation zur Europa League. Einen Tag später beginnt die zweite Bundesliga. Die Vertreter der 3. Liga starten sogar noch knapp eine Woche früher am 19. Juli in die neue Saison. Am 9. August beginnt die erste Runde des DFB-Pokals, eine Woche später am 16. August geht die Fußball-Bundesliga in ihre 57. Spielzeit.