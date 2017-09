Der Verdrängungswettbewerb

„Wir wollen die weiße Weste behalten“, verlangte Löw, der vom Weltmeister erwartet, „dass wir Tschechien über unsere offensive Kraft in den Griff bekommen“. Der Fußballlehrer befindet sich in einer höchst komfortablen Situation: durch den fast zeitgleichen Gewinn von U21-Europameisterschaft und Confed-Cup ist das Portfolio an Topspielern so groß wie nie zuvor. Oder wie Löw am Donnerstag sagte: „Die Weiterentwicklung in der Breite hat gut getan.“