Löw und sein ganz eigener Testlauf

Tatsächlich wirkt der Bundestrainer seit dieser Saison wieder feuriger als in jener Spielzeit, die dem WM-Titel 2014 folgte und in der sich auch seine Nationalspieler den einen oder anderen Hänger leisteten. Die WM-Endrunde 2018 ist nunmehr nicht mehr so fern, um daraus nicht eine besondere Motivation abzuleiten. Und die zielgerichteten Auftritte in der WM-Qualifikation in Norwegen (3:0), gegen Tschechien (3:0) und Nordirland (2:0) ließen keinen Zweifel, wonach die Mannschaft in Russland strebt.



Der Badener mit Hauptwohnsitz mittlerweile in Berlin folgt längst einem übergeordneten Masterplan. „Wir sind eine Benchmark geworden, was die spielerischen Elemente angeht“, beteuert Löw. „Wir sind Vorbilder weltweit und haben unsere Fußballkultur verändert.“ Daraus zieht er Antrieb und Bestätigung zugleich.