Nach dem Test zum Jahresabschluss gegen Italien am Dienstag in Mailand geht der Weg des DFB-Teams zur angestrebten WM-Titelverteidigung am 26. März 2017 mit dem Auswärtsspiel in Baku gegen Aserbaidschan weiter. Schon am Samstag reisen Mario Götze und Co. nach Rom, wo am Montagvormittag eine Privataudienz beim Papst ansteht. "Es war nicht einfach. Der Platz war sehr tief und rutschig. Es war gut, dass wir früh getroffen haben. Dass wir 8:0 gewonnen haben, damit können wir leben", sagte Hector.