Russland und Kroatien im Viertelfinale

Auch in Nischni Nowgorod musste das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden - zu Gunsten von Kroatien. Der WM-Dritte von 1998 ist damit am Samstag in Sotschi Gegner der Russen. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden. In der Zusatzspielzeit war Luka Modric in der 116. Minute mit einem Foulelfmeter an Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel gescheitert. Mathias Jörgensen hatte nach 58 Sekunden für die schnelle dänische Führung gesorgt. Ex-Bundesligaprofi Mario Mandzukic glich vor 40.851 Zuschauern schon in der vierten Minute aus.