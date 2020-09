Gruppe A: Uruguay Erster vor Russland

Uruguay erreichte mit drei Siegen und ohne Gegentor das Achtelfinale der Fußball-WM. Luis Suárez (10. Min.), Denis Tscheryschew mit einem Eigentor (28.) und Edinson Cavani (90.) sorgten für die Treffer. Russland trifft nun am Sonntag, 16 Uhr, in Moskau auf Spanien, Uruguay am Samstag, 20 Uhr, in Sotschi auf Portugal.