90 Fazit:

Das Spiel ist aus: Belgien gewinnt nach einer unglaublichen zweiten Hälfte mit 3:2 gegen Japan und steht somit im Viertelfinale der WM! Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam Japan wie die Feuerwehr aus der Kabine. Durch einen Doppelschlag von Inui (48.) und Haraguchi (52.) lag der krasse Außenseiter plötzlich mit zwei Treffern vorne und spielte in der Folge souverän und mit einer Menge Selbstvertrauen, während Belgien geschockt wirkte. Die Roten Teufel kamen nur durch einen kuriosen Kopfball von Vertonghen (69.) etwas überraschend zum Anschluss, der das Team aber sofort belebte. Fellaini (74.) glich wenig später per Kopf aus und eröffnete eine unglaublich spannende Schlussphase. Als alle Zeichen schon auf Verlängerung standen, zogen die Belgier noch einen letzten perfekten Konter auf, den Chadli letztlich zum Siegtreffer versenkte (90.). Es wurde nicht einmal mehr angepfiffen, stattdessen durften sich beide Mannschaften von den Fans in Rostov für ein wahres Fußballfest feiern lassen, das am Ende eigentlich keinen Sieger verdient hätte. Am Freitag treffen die Roten Teufel dennoch im Viertelfinale auf Brasilien, während Japan trotz einer fantastischen Leistung nach Hause fahren muss!

90 Spielende

90 Tooor für Belgien, 3:2 durch Nacer Chadli

Unfassbar, Belgien trifft mit einem Bilderbuchkonter und zieht ins Viertelfinale ein! Der anschließende Eckball von Honda landet direkt in den Armen von Courtois. Der macht das Spiel schnell und gibt sofort ab auf De Bruyne, der den Tempo einschaltet und mit großen Schritten den Ball über den Platz treibt. Überlegt spielt er rechts an die Strafraumkante auf Meunier, der direkt flach ins Zentrum legt. Lukaku lässt am Elfmeterpunkt noch durch, am linken Pfosten ist aber Chadi völlig frei und schiebt aus acht Metern ein ins leere Tor!

90 ...und zieht die Kugel scharf direkt drauf! Der Ball rotiert ein bisschen nach außen und wird so richtig schwer für Courtois, der die Kugel gerade noch um den Pfosten lenkt. Es gibt noch eine Ecke!

90 Noch zwei Minuten sind zu spielen und Japan hat nun einen Freistoß 30 Meter zentral vor dem belgischen Tor. Honda steht bereit...

90 Kagawa bringt den Eckball hoch hinein, aber im Zentrum steht Vertonghen und nickt das Leder sicher raus.

90 Nagatomo flankt von der linken Seite noch einmal in den Strafraum! Fellaini produziert einen Querschläger und zwingt Courtois somit zu einer Rettungstat. Der Keeper muss sich strecken und lenkt das Leder noch aus dem unteren rechten Eck zum Eckball für Japan.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Noch wenige Minuten sind zu spielen, aber diese erstklassige Partie hat sich definitiv eine Verlängerung verdient! Beide Mannschaft kämpfen aufopferungsvoll für das Viertelfinale!

87 Hui, De Bruyne zieht aus gut 25 Metern mit voller Wucht ab, Kawashima wehrt das Leder nur nach vorne ab. Beim Nachschuss steht Chadli dann im Abseits.

85 Doppelchance für Belgien! Chadli kommt nach einer weiten Flanke aus dem rechten Halbfeld am linken Pfosten zum Kopfball, Kawashima kratzt den Ball aber gerade noch mit einer spektakulären Flugeinlage aus dem linken Eck. Chadli steht aber sofort auf, holt den zweiten Ball und flankt von links noch einmal hinein. Lukaku steigt sieben Meter zentral vor dem Kasten hoch, aber auch seinen Kopfball lenkt Kawashima mit einem tollen Reflex noch über die Latte!

83 Kagawa nimmt nun die Fäden in die Hand! Der Dortmunder steckt am Strafraum mit viel Spielwitz flach durch auf Honda. Links am Fünfer zieht der Joker direkt aus vollem Lauf ab, aber Kompany ist mit einer Grätsche noch in allerletzter Sekunde zur Stelle und blockt den Schuss.

81 Japan wechselt doppelt: Shibasaki und der Torschütze zum 2:0 Haraguchi verlassen das Feld, neu dabei sind Yamaguchi und der japanische Superstar Honda.

81 Einwechslung bei Japan: Keisuke Honda

81 Auswechslung bei Japan: Genki Haraguchi

81 Einwechslung bei Japan: Hotaru Yamaguchi

81 Auswechslung bei Japan: Gaku Shibasaki

80 ...und bringt das Leder hoch und weit an den langen Pfosten. Dort schraubt sich Kompany hoch, dessen Kopfball aber noch von Yoshida geblockt wird.

80 De Bruyne holt links an der Grundlinie den nächsten Eckball heraus! Der ehemalige Wolfsburger legt sich den Ball zurecht...

78 Die nächste Flanke segelt aus dem linken Halbfeld in den Strafraum Japans. Fellaini steigt halbrechts hoch, setzt seinen Kopfball aber dieses Mal weit am langen Pfosten vorbei.

76 Es ist noch knapp eine Viertelstunde zu spielen und beim momentanen Spielstand geht es in die Verlängerung. Beide Teams drücken aber weiter mutig auf Sieg es ist nun ein völlig offenes Spiel!

74 Tooor für Belgien, 2:2 durch Marouane Fellaini

Unglaublich, Belgien kommt zum Ausgleich! Der Eckstoß wird zunächst geblockt, aber der zweite Ball landet bei Hazard. Der schlägt noch einmal die Flanke ins Zentrum, wo sich der eingewechselte Fellaini acht Meter zentral vor dem Tor durchsetzt und die Kugel ins rechte untere Eck köpft!

73 Belgien kontert nach einem japanischen Angriff. Hazard legt am Sechzehner quer zu De Bruyne, dessen Schuss noch von Yoshida zum Eckball geblockt wird.

71 Es ist inzwischen ein unglaublich spannendes Spiel, es geht hoch und runter!

69 Tooor für Belgien, 1:2 durch Jan Vertonghen

Belgien kommt zum Anschluss - und das richtig kurios! Nach einem zunächst geblockten Eckstoß von De Bruyne produziert Inui im eigenen Sechzehner einen ordentlichen Querschläger. Der Ball fliegt hoch in die Luft und senkt sich links im Strafraum. Dort steht Vertonghen völlig frei und köpft die Kugel aus fast 15 Metern sehr überlegt hoch ins lange Eck.

67 Lukaku wird mit einem Flachpass zentral im Strafraum gesucht, aber Yoshida ist mit eine riskanten Grätsche zur Stelle und klärt. Japan wirft alles rein!

65 Belgien wechselt doppelt: Für Ferreira-Carrasco und Mertens sind Chadli und Fellaini neu dabei.

65 Einwechslung bei Belgien: Nacer Chadli

65 Auswechslung bei Belgien: Yannick Ferreira-Carrasco

65 Einwechslung bei Belgien: Marouane Fellaini

65 Auswechslung bei Belgien: Dries Mertens

64 Riesenchance für Japan! Mit einem Doppelpass wird die komplette belgische Defensive ausgehebelt! Kagawa schickt Haraguchi an die rechte Grundlinie. Der Außenstürmer spielt den Ball scharf und flach an den kurzen Pfosten, wo Courtois am rechten Fünfereck nur einen Millimeter vor Osako an die Kugel kommt. Aus 10 Metern kommt Shibasaki noch zum Nachschuss, setzt den Ball aber deutlich rechts vorbei.

63 Eines ist klar: Kommt Belgien hier zum Anschluss, wird die Partie noch einmal richtig heiß!

62 Lukaku hat die Riesenchance! Meunier ist weit aufgerückt und flankt von der rechten Grundlinie an kurzen Pfosten. Lukaku steigt dort am höchsten und kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball, nickt den Ball aber um Zentimeter am langen Eck vorbei. Glück für Japan!

61 Seit 22 Spielen sind die Roten Teufel ungeschlagen und blicken damit auf ihre längste Positivserie aller Zeiten zurück. Ausgerechnet heute im WM-Viertelfinale könnte diese überraschend enden!

59 Der Eckball fliegt hoch in den Strafraum, wo Kompany aber bereitsteht und sicher per Kopf klärt.

58 Belgien schwimmt! Haraguchi schlägt von der rechten Seite völlig ungestört eine Flanke in den Sechzehner, wo Witsel per Kopf unnötigerweise fast ein Eigentor produziert. Das Leder fliegt nur knapp rechts am Kasten vorbei, es gibt einen Eckstoß für Japan!

56 Japan könnte heute zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Viertelfinale einziehen. Es ist also eine historische Chance, für die die blauen Samurai gerade kämpfen, als gäbe es keinen Morgen.

54 Das ist natürlich eine faustdicke Überraschung! Belgien wirkt nun geschockt, Japan tritt mit einer sehr breiten Brust auf. Die japanischen Fans machen nun auch eine Menge Alarm!

52 Tooor für Japan, 0:2 durch Takashi Inui

Unfassbar! Japan erhöht auf 2:0! Kagawa hat viel zu viel Zeit im zentralen Halbfeld. Der Dortmunder legt per Hacke clever ab auf Inui. Der Flügelstürmer wird überhaupt nicht angegriffen, kann noch ein paar Meter gehen und zieht dann aus 20 Metern einfach mal ab! Der Ball wird länger und länger - und schlägt rechts im Kasten ein! Courtois streckt sich vergebens, hat aber keine Chance!

49 Belgien trifft den Pfosten! Beinahe der Ausgleich im direkten Gegenzug! De Bruyne kommt über die rechte Seite und flankt in den Rückraum. Zentral am Strafraum ist Hazard völlig frei und zieht direkt ab, sein halbhoher Schuss in die rechte Ecke klatscht aber gegen den Pfosten!

48 Tooor für Japan, 0:1 durch Genki Haraguchi

Wahnsinn, der krasse Außenseiter geht in Führung! Belgien kommt angriffslustig aus der Kabine und drückt sofort auf die Führung. Vorne verlieren die Roten Teufel aber den Ball und sofort rollt der Konter. Shibasaki schaltet blitzschnell und spielt aus der eigenen Hälfte einen punktgenauen Steilpass bis ans rechte Strafraumeck zu Haraguchi. Vertonghen versucht den Ball noch abzufangen, kommt aber nicht mehr dran und so ist der Neu-Hannoveraner frei durch. Haraguchi nimmt den Kopf hoch und setzt das Leder ganz überlegt flach ins lange Eck.

46 Die Mannschaften sind unverändert zurück auf dem Rasen. Schiedsrichter Malang Diedhiou gibt den Ball frei und der zweite Durchgang im Achtelfinale zwischen Belgien und Japan läuft!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Rostov: Zur Pause steht es im Achtelfinale zwischen Belgien und Japan noch 0:0! Die Asiaten begannen schwungvoll und mit mutigem Spiel nach vorne und gaben schon nach weniger als einer Minute den ersten Torschuss ab. Belgien wartete zunächst vorsichtig ab und brauchte etwa eine Viertelstunde, bis es langsam ins rollen kam - doch dann kamen die Roten Teufel so richtig! Ab der 20. Minute gab es Chancen fast im Minutentakt, Japan wirkte gegen die mit Topstars gespickte Offensive überfordert. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte ließ Belgien dann aber etwas nach, sodass sich ein offenes Spiel entwickelte, in dem auch Japan immer wieder zu guten Konterchancen kam. Somit haben sich die Blauen Samurai das Unentschieden durch eine mutige Leistung bislang durchaus verdient, obwohl Belgien die klareren Chancen hatte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Und plötzlich ist Japan da! Nagatomo bekommt bei einem der seltenen Konter der Asiaten an der linken Grundlinie den Ball. Er spielt die Kugel scharf und flach an den kurzen Pfosten, wo Osako das Leder aber nicht mehr richtig drücken kann. Courtois hat bei dem laschen Ball anscheinend schon abgeschaltet, fasst vorbei und lässt die Kugel einfach durch die Beine Richtung Torlinie rollen. Im Nachfassen hat er dann aber das Leder. Schreckmoment für Belgien kurz vor der Pause!

42 Der anschließende Freistoß von De Bruyne fliegt in Richtung des rechten Pfostens. Kompany lauert dort erneut, aber auch Yoshida ist zur Stelle und klärt letztlich per Kopf ins Seitenaus.

41 Hazard bleibt nach dieser Attacke erst einmal liegen, kann nach einer kurzen Pause aber weiterspielen.

40 Gelbe Karte für Gaku Shibasaki (Japan)

Shibasaki verliert im Mittelkreis gegen Hazard den Ball. Der Superstar von Chelsea zieht sofort den Sprint an, Shibasaki weiß sich nicht anders zu helfen und legt ihn mit einer rüden Grätsche von hinten in die Beine. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte der Partie.

37 Auf der anderen Seite verliert Shoji im Aufbauspiel den Ball und sofort geht es rund. Hazard wird links flach in den Strafraum geschickt und drückt sofort ab, sein Schuss wird aber geblockt. Doch die Situation gegen die weit aufgerückten Japaner bleibt heiß: Witsel bekommt im Rückraum noch einmal die Kugel, zielt dann aus 17 Metern aber deutlich drüber. Glück für Japan!

35 Nachdem der nächste Angriff von Belgien verteidigt wurde, rollte der Konter Japans. Kagawa spielt aus dem rechten Halbfeld aus vollem Lauf einen punktgenauen Diagonalball auf Inui links im Strafraum. Der Flügelstürmer hält die Kugel und bedient dann Osako im Rückraum. Der Neu-Bremer zieht aus 14 Metern halblinker Position sofort ab, wird aber noch gerade so von Kompany geblockt.

33 Die Blauen Samurai haben die erste starke Druckphase Belgiens überstanden und sorgen nun ein bisschen für Entlastung.

31 Jetzt kommt mal Japan! Kagawa nimmt auf der linken Seite den aufgerückten Nagatomo mit. Der Linksverteidiger flankt von der Grundlinie hoch ins Zentrum, wo Inui plötzlich völlig frei ist, aber aus knapp zehn Metern nur in die Arme von Courtois köpft. Der ehemalige Frankfurter ist aber auch überhaupt nicht als Kopfballungeheuer bekannt.

29 Nach dem nächsten geklärten belgischen Eckball kommt De Bruyne im linken Halbfeld an den zweiten Ball. Er schlägt die Kugel wieder hoch und weit an den rechten Pfosten, wo Kompany den Ball von der Grundlinie noch einmal mit einem langen Bein quer legt. Keeper Kawashima ist schon geschlagen, im Fünfer findet sich aber kein Abnehmer und Shōji kann klären.

27 Inzwischen ist das 0:0 für Japan sehr schmeichelhaft! Belgien spielt wie eine Handballmannschaft rund um den japanischen Sechzehner, es fehlt nur noch die freie Schussbahn oder ein bisschen Glück im Abschluss.

25 Lukaku hat die Riesenchance! Meunier bringt die Kugel aus dem rechten Halbfeld butterweich an den kurzen Pfosten. Am rechten Fünfereck läuft Lukaku ein, trifft den Ball aber nicht richtig und Keeper Kawashima springt auf das Leder. Das wäre fast die Führung gewesen!

23 Belgien ist nun klar am Drücker, Japan steht nur noch im eigenen Drittel. Die Blauen Samurai sind damit beschäftigt, irgendwie die Null zu halten.

21 Hui! De Bruyne bringt den Ball dieses Mal flach und scharf an den Elfmeterpunkt. Im Zentrum verpassen aber Freund und Feind haarscharf.

20 Inzwischen geht es nur noch in eine Richtung! Wieder bekommt Lukaku den Ball mit dem Rücken zum Tor zugespielt, dieses Mal am rechten Strafraumeck. Wieder dreht sich der Stürmer schnell um die eigene Achse und zieht direkt ab, wieder wird sein Schuss noch gerade so zum Eckstoß geblockt.

18 Auch diese Ecke wird von De Bruyne als lange Hereingabe an den zweiten Pfosten gebracht. Wieder lauert dort Kompany, dem das Leder vor die Füße fällt. Im Fallen zieht der ehemalige Hamburger aus sieben Metern ab, trifft den Ball aber nicht richtig und die Chance ist dahin.

17 Und Belgien spielt munter weiter nach vorne! Lukaku wird am Fünfer mit dem Rücken zum Tor angespielt. Der bullige Angreifer dreht sich und haut aus der Drehung drauf, sein Schuss wird aber zum nächsten Eckball geblockt.

16 Diesen Eckstoß bringt De Bruyne hoch an den langen Pfosten. In Bedrängnis kommt Kompany zum Kopfball, kann aber keinen großen Druck mehr hinter den Ball bringen und Yoshida klärt letztlich per Befreiungsschlag.

15 Witsel wird halblinks an der Strafraumgrenze von Hazard freigespielt und zieht direkt ab. Sein Schuss wird abgefälscht und landet im Toraus. Es gibt den ersten Eckball der Partie für Belgien.

13 De Bruyne versucht es mal mit einem Antritt aus der eigenen Hälfte, wird aber schon im Mittelkreis von Shibasaki resolut gestoppt. Der Superstar von Manchester City ist bislang noch sehr blass geblieben.

11 Es ist ein ausgeglichenes Spiel in diesen Anfangsminuten. Die Japaner zeigen sich flink, mutig und spielstark, während Belgien souverän auftritt, aber auch noch etwas abwartend.

9 Belgien kommt nun langsam ins Rollen. Mertens sucht Ferreira-Carrasco mit einem Lupfer aus dem Rückraum in den Sechzehner, Yoshida ist aber zur Stelle und haut die Kugel weit raus aus der Gefahrenzone.

7 Shibasaki schickt Inui mit einem weiten Steilpass bis links an die Grundlinie. Der ehemalige Frankfurter sucht einen Abnehmer am kurzen Pfosten, aber Kompany steht bereit und haut den flachen Pass in den Rückraum kompromisslos ins Seitenaus.

5 Die ersten fünf Minuten sind gespielt und Belgien tut sich bislang noch schwer. Die Blauen Samurai sind vor allem in der eigenen Hälfte eng am Mann und stören den Favoriten sehr früh.

3 Der Videoschiedsrichter heute kommt übrigens aus Deutschland: Dr. Felix Brych unterstützt Malang Didhiou an den Bildschirmen.

1 Bereits nach 56 Sekunden zeigt Japan, was es heute vorhat: Kagawa wird 20 Meter zentral vor dem belgischen Tor nicht richtig angegriffen. Der Dortmunder fackelt nicht lange und drückt ein erstes Mal ab, sein Flachschuss zischt aber gut einen Meter rechts am Kasten vorbei.

1 Schiedsrichter Malang Diedhiou aus dem Senegal gibt den Ball frei! Los geht das Achtelfinale zwischen Belgien und Japan!

1 Spielbeginn

Der Himmel über Rostov am Don im Süden Russland ist klar bei sommerlichen 25 Grad Außentemperatur. Die Mannschaften kommen auf den grünen Rasen, die Tribünen sind sehr gut gefüllt und die Spannung steigt – noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beste Bedingungen für ein packendes WM-Achtelfinale! Doch zunächst erklingen jetzt die Nationalhymnen!

Angesichts der hochmotivierten Gegner zeigt Belgien durchaus Respekt: Trainer Roberto Martínez erwartet gegen die Blauen Samurai "ein sehr schwieriges Spiel, sie können uns mit ihrem Tempo richtig Schwierigkeiten bereiten". Auch Eden Hazard bekräftigt: "Wir spielen gegen Japan und können nicht sicher sein, dass wir gewinnen!" Der Angreifer hält mit dieser starken belgischen Mannschaft dennoch weiterhin alles für möglich. "Wir haben eine Menge tolle Spieler, na klar, wäre ich gerne im Finale."

"Wir sind gut in Form und mental bereit dafür", sagte Japans Trainer Akira Nishino vor dem heutigen Duell. Der 63-Jährige forderte: "Wir dürfen keine Angst vor unserem Gegner haben und wir müssen mit Selbstvertrauen spielen." Ähnlich sieht es der Frankfurter Makoto Hasebe, der von einer historischen Gelegenheit spricht: "Japan hat es noch nie ins Viertelfinale geschafft. Wir haben jetzt die Chance und die guten Voraussetzungen!"

Auch Japan tauscht im Vergleich zum Gruppenfinale ordentlich durch, Coach Akira Nishino nimmt insgesamt sechs Änderungen vor. Die Bundesligaprofis Osako, Hasebe, Kagawa und Haraguchi sind ebenso wieder mit dabei wie der ehemalige Frankfurter Inui, der vor allem im Spiel gegen den Sengal überzeugen konnte. Muto, Okazaki, Usami und Sakai rotieren dafür unter anderem wieder auf die Bank.

Dennoch bleibt Belgien natürlich der Favorit im heutigen Duell – auch weil alle Stars wieder mit an Bord sind. Nach der vermeintlichen B-Elf gegen England gibt es heute insgesamt zehn Änderungen, nur Keeper Courtois ist wieder von Beginn an dabei. Unter anderem rücken große Namen wie Kevin De Bruyne oder Eden Hazard in die Anfangsformation, außerdem ist Romelu Lukaku nach seiner leichten Verletzung wieder dabei. Abwehrboss Vincent Kompany gibt zudem sein Startelfdebüt bei dieser WM.

Denn in den bisherigen Spielen in der Runde der letzten 16 überraschten häufig die krassen Außenseiter: Uruguay setzte sich nach einem großen Kampf gegen Portugal durch, Gastgeber Russland warf Spanien aus dem Turnier. Für Japan ist also alles möglich, sagt auch Abwehrspieler Gen Shoji: "Wir wollen Geschichte schreiben und ins Viertelfinale kommen - oder noch weiter!"

Allerdings müssen sich die deutschen Nachbarn erst einmal heute gegen Japan durchsetzen, ehe sie mit dem Träumereien vom großen Wurf beginnen dürfen. Die Mannschaft von Trainer Akira Nishino musste in der Gruppe H bis zur allerletzten Sekunde zittern und qualifizierte sich letztlich nur aufgrund der Fair-Play-Wertung anstelle der punktgleichen Senegalesen für das Achtelfinale. Belgien sollte die Blauen Samurai dennoch nicht unterschätzen!

Doch gerade die Belgier gelten spätestens seit den starken Leistungen in der Gruppenphase als ebenbürtiger Gegner Brasiliens. Die Roten Teufel gewannen jedes ihrer drei Gruppenspiele mit starken 9:2 Toren und wussten dabei vor allem spielerisch zu überzeugen. Selbst gegen England setzte sich das Team von Trainer Roberto Martínez im Gruppenfinale mit 1:0 durch. Es scheint so, als sei die "Goldene Generation" Belgiens in diesem Jahr endlich reif für einen Titel.

Nach den furiosen Torspektakeln und den spannenden Elfmeterschießen in den letzten K.o.-Spielen kämpfen am heutigen Abend Belgien und Japan um das Erreichen der nächsten Runde. Auf den Sieger des Duells wartet mit Brasilien ein dicker Brocken im Viertelfinale am Freitag. Die Selecao hat sich am Nachmittag durch ein 2:0 gegen Mexiko qualifiziert.