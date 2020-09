90 Fazit:

Samba in Samara! Brasilien schlägt die Auswahl Mexikos mit 2:0 und zieht als fünftes Nationalteam in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der El Tri den besseren Start erwischte, die Seleção durch eine Steigerung jedoch ein Chancenübergewicht verzeichnete, erreichten die Brasilianer in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs ihre überzeugendste Phase. Sie setzten die gegnerische Abwehrabteilung stark unter Druck, indem sie ihre große individuelle Klasse mit wunderbaren Kombinationen zusammenbrachten und Ochoa dadurch zu einigen Glanztaten zwangen. In Minute 51 war der starke mexikanische Schlussmann allerdings geschlagen, als Neymar nach Querpassvorlage durch Willian aus kurzer Distanz einschob. In der Folge gestalteten sich die Kräüfteverhältnisse zwar wieder ausgeglichener, obwohl sich die Seleção nicht auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs beschränkte; wie im ersten Durchgang konnte sich El Tri jedoch kaum klare Abschlüsse herausarbeiten. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgte der eingewechselte Roberto Firmino für Klarheit, als er das Leder nach Neymar-Vorarbeit über die die Linie drückte (88.). Nach Anlaufschwierigkeiten gegen einen unbequemen Widersacher hat sich der Turnierfavorit aus Südamerika recht souverän durchgesetzt. Das Osorio-Team hingegen verabschiedet sich zum siebten Mal in Serie nach vier Begegnungen von der Weltmeisterschaft und muss sich nachträglich sehr darüber ärgern, den Gruppensieg durch das 0:3 gegen Schweden aus der Hand gegeben zu haben. Brasilien absolviert das Viertelfinale gegen den Sieger des um 20 Uhr beginnenden Duells zwischen Belgien und Japan am Freitagabend in Kazan. Die mexikanische Auswahl verabschiedet sich mit dieser erneuten Achtelfinalpleite in die Sommerpause und startet am 11. September in Nashville mit einem Testspiel gegen die Amerikaner in den neuen Zyklus. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Mexiko wirft die letzten Kraftreserven in die Waagschale, um sich mit einem Ehrentreffer zu verabschieden. Es bleiben noch 120 Sekunden, um diesen zu erzielen.

90 Gelbe Karte für Andrés Guardado (Mexiko)

Guardados Verwarnung wecken Meckerns ist im Frust über das Ausscheiden begründet.

90 Einwechslung bei Brasilien: Marquinhos

90 Auswechslung bei Brasilien: Willian

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Auch diese verständlicherweise extensive Nachspielzeit wird El Tri nicht mehr helfen.

88 Tooor für Brasilien, 2:0 durch Roberto Firmino

Brasilien schraubt den Deckel auf den Viertelfinaleinzug! Fernandinho treibt das Spielgerät im halblinken Korridor nach vorne und spielt im richtigen Moment auf Neymar durch. Dessen Abschluss in Richtung flacher rechter Ecke kann Ochoa zwar erreichen, fälscht es aber direkt vor die Füße von Firmino ab. Der hat dann aus zwei Metern keine Mühe mehr.

88 Die Seleção kann die Kugel zwar nicht dauerhaft in den eigenen Reihen halten und taucht auch nicht mehr so häufig vorne auf. Den ganz großen Druck spüren Thiago Silva und Co. in der letzten Linie der Brasilianer bisher allerdings nicht.

87 Coutinho macht Platz für seinen ehemaligen Vereinskollegen Firmino - wohl ein Tausch aus zeittechnischen Gründen.

86 Einwechslung bei Brasilien: Roberto Firmino

86 Auswechslung bei Brasilien: Coutinho

84 Brasiliens Kapitän Thiago Silva muss nach einem Zweikampf mit Gallardo behandelt werden. Der Pariser Verteidiger scheint aber eher kurz durchschnaufen zu wollen, als dass er ernsthaft verletzt wäre.

82 Die Seleção hat das beruhigende zweite Tor nicht erzielt und muss deshalb gegen unberechenbare Mexikaner zittern. Die haben sich zwar noch nicht aufgegeben, doch der Kräfteverschleiß ist seit einigen Minuten bei dem ein oder anderen Spieler klar erkennbar.

81 Erster Joker von Tite ist Fernandinho, der die defensivere Mittelfeldvariante zum ausgewechselten Paulinho darstellt.

80 Einwechslung bei Brasilien: Fernandinho

80 Auswechslung bei Brasilien: Paulinho

77 Gelbe Karte für Carlos Salcedo (Mexiko)

Der Frankfurter steigt Neymar weit in der gegnerischen Hälfte von hinten in die Knochen und wird durch den weiterhin umsichtigen Referee Rocchi mit einer Gelben Karte bestraft.

76 Willian zieht vom rechten Flügel nach innen, bringt mit dem linken Spann aus gut 22 Metern allerdings nur einen Kullerball zustande, der Ochoa ein müdes Lächeln ins Gesicht zaubert.

73 Es kommt zu einer Rudelbildung unweit der brasilianischen Coachingzone. Was ist passiert? Layún und Neymar sind aneinandergeraten; der Mexikaner ist dem Superstar auf den rechten Fuß getreten. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ist schwierig zu beurteilen. Per VAR wird die Szene geprüft; es gibt keine Veranlassung, Mexikos Mann mit der sieben auf dem Rücken zu bestrafen.

71 Brasilien ist nicht gewillt, den knappen Vorsprung durch tiefes Verteidigen ins Ziel zu retten. Auch zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt wird Treffer Nummer zwei angepeilt. Dieses Vorgehen hat allerdings den Nachteil, dass die Mexikaner weiterhin Gefahr durch Gegenstöße ausstrahlen können.

68 Neymar beinahe mit der Vorentscheidung! Der PSG-Akteur wird durch Willian an der mittigen Sechzehnerkante bedient und will unten links einschieben. Genau dort wäre die Kugel wohl auch gelandet, wäre sie nicht durch Salcedo abgefälscht worden.

67 Mitte der zweiten Halbzeit bewegt sich El Tri wieder auf Augenhöhe mit der Tite-Truppe, bringt deutlich mehr Vorstöße auf den Rasen als in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn. Kann Mexiko das siebte Achtelfinalaus in Serie noch abwenden?

64 Willian verschafft sich mit einer schnellen Richtungsänderung an der halbrechten Strafraumecke Platz und ballert das Spielgerät mit dem rechten Spann in Richtung langer Ecke. Einmal mehr ist Ochoa glänzend zur Stelle und hält Mexiko im Spiel.

62 Vela packt aus halbrechten 21 Metern einen wuchtigen Linksschuss aus. Alisson muss sich zwar kaum zur Seite bewegen, lenkt die Kugel wegen der Wucht des Versuches aber sicherheitshalber über seinen Kasten ab.

61 Schon nach einer guten Stunde wird Chicharito ausgewechselt. Sein Ersatz ist Jiménez, der seine Brötchen bei Benfica in Lissabon verdient.

60 Einwechslung bei Mexiko: Raúl Jiménez

60 Auswechslung bei Mexiko: Javier Hernández

59 Gelbe Karte für Casemiro (Brasilien)

Casemiro bekommt wegen eines taktischen Foul eine Verwarnung aufgebrummt. Im Viertelfinale gegen Belgien oder Japan müsste er zusehen.

59 Paulinho hat das 2:0 auf dem Fuß! Der ehemalige China-Legionär ist am Elfmeterpunkt Adressat eines Querpasses von Coutinho, nimmt diesen völlig freistehend mit dem rechten Innenrist direkt ab. Ochoa kann den Einschlag in der oberen rechten Ecke mit der linken Hand verhindern.

58 Das CBF-Team will unbedingt den zweiten Treffer nachlegen, damit Mexiko nicht mit einer gelungenen Offensivaktion eine Verlängerung erzwingt. Nach dem Seitenwechsel müssen Thiago Silva und Co. in der brasilianischen Abwehr deutlich weniger brenzlige Situationen überstehen als im ersten Durchgang.

56 Zweiter Joker von Osorio ist Jonathan dos Santos, der sein WM-Debüt feiert. Álvarez verabschiedet sich in den vorgezogenen Feierabend.

55 Einwechslung bei Mexiko: Jonathan dos Santos

55 Auswechslung bei Mexiko: Edson Álvarez

55 Gelbe Karte für Héctor Herrera (Mexiko)

Herrera hält Willian im linken Mittelfeld an dessen linker Schulter fest. Er kassiert eine Gelbe Karte und würde im Falle eines mexikanischen Weiterkommens im Viertelfinale fehlen, da es seine zweite in diesem Turnier ist.

54 Brasilien hat sich den Treffer durch einen sehr frischen Wiederbeginn verdient und steht nun mit einem Bein in der nächsten Runde. Mexiko ist allerdings noch lange nicht geschlagen, wirkt alles andere als geschockt vom Gegentor.

51 Tooor für Brasilien, 1:0 durch Neymar

Neymar bringt die Seleção in Front! Der Superstar leitet seinen Treffer selbst ein, indem er das Spielgerät unweit der zentralen Sechzehnerkante per Hacke zu Willian abgibt. Der Chelsea-Akteur stößt auf die linke Strafraumseite vor und spielt einen flachen Pass vor den rechten Pfosten. Dort muss Neymar aus kurzer Distanz nur noch einschieben.

50 Gallardo mit dem ersten Lebenszeichen der Mexikaner! Der Außenverteidiger wird an der Mittellinie angespielt und zeigt daraufhin ein großartiges Solo durch das Offensivzentrum. Aus gut 23 Metern probiert er sich mit dem linken Innenrist, verfehlt den linken Winkel jedoch deutlich.

49 Coutinho mit der besten Gelegenheit! Nach einem kurz ausgeführten Eckball von der linken Fahne kann der Barça-Akteur ohne das ganz große Tempo in den Sechzehner dribbeln und aus gut elf Metern abziehen. Ochoa kann die Kugel in der halblinken Ecke parieren.

47 Routinier und Kapitän Márquez ist auf Seiten der Mexikaner in der Kabine geblieben und wird ab sofort durch Layún ersetzt. Tite verzichtet noch auf personelle Umstellungen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt im brütend heißen Samara! Brasilien hat zunächst keine Mittel gefunden, die unkonventionell auftretenden Mexikaner in den Griff zu bekommen. El Tri hat die zu Beginn vorhandenen offensiven Räume aber nicht konsequent ausspielen. So sind es die Mannen von Tite, die aus dem ersten Durchgang mit einem Chancenübergewicht hervorgehen – schlagen sich die individuellen Vorteile in der Offensive nun auch im Ergebnis nieder?

46 Einwechslung bei Mexiko: Miguel Layún

46 Auswechslung bei Mexiko: Rafael Márquez

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

In einem sehr intensiven WM-Achtelfinale zwischen Brasilien und Mexiko steht es zur Pause 0:0. Das Osorio-Team erwischte den besseren Start, verzeichnete gegen eine früh attackierende Seleção in der ersten Viertelstunde einige temporeiche Vorstöße über die offensiven Außenspieler Vela und Lozano. Diese anfängliche Überlegenheit konnte El Tri jedoch nicht in klare Torchancen ummünzen. Erst nach etwa 25 Minuten verbesserte Brasilien sein Offensivspiel deutlich, was zu einigen guten Möglichkeiten führte. Sowohl Neymar nach einem feinen Dribbling (26.) als auch Gabriel Jesus nach Vorarbeit von Coutinho (34.) scheiterten jedoch aus spitzem Winkel an Ochoa. Mexiko hat unter Beweis gestellt, dass es den Titelkandidaten vor Probleme stellen kann; vor allem mit dem Leistungsniveau der ersten 20 Minuten ist eine Überraschung jedenfalls über den Weg der Verlängerung und eines Elfmeterschießens möglich. Die Seleção hingegen bleibt erster Ansprechpartner für das Weiterkommen, wenn sie den Aufwärtstrend nach dem Seitenwechsel fortsetzt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Gelbe Karte für Filipe Luís (Brasilien)

Vela kann ein flaches Anspiel knapp vor Filipe Luís erreichen. Der Atlético-Akteur trifft daraufhin nur noch die Knochen des Mexikaners, so dass auch er eine Verwarnung kassiert.

40 Neymar will den fälligen Freistoß aus halblinken 26 Metern auf direktem Weg im linken Winkel unterbringen. Er befördert das Leder zwar über die grün-weiß-rote Mauer, setzt die Ausführung letztlich aber etwas zu hoch und etwas zu weit links an.

38 Gelbe Karte für Edson Álvarez (Mexiko)

Der Rechtsverteidiger räumt Neymar beim Kampf um einen aufspringenden Ball unsanft ab und wird deshalb mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags bestraft.

37 Fágner hat im rechten Mittelfeld im Zweikampf mit Lozano keine Chance mehr auf den Ball und lässt seinen Gegenspieler absichtlich über die Klinge springen. Referee Rocchi spricht eine letzte Ermahnung aus, steht kurz vor der ersten persönlichen Strafe der Partie.

34 Gabriel Jesus gegen Ochoa! Nachdem Coutinho über links in den Sechzehner eingedrungen ist, spielt er quer zu seinem jungen Kollegen. Der wuselt sich zwar an zwei Mexikanern vorbei, muss aber aus schwierigem Winkel abschließen. Erneut ist Ochoa zur Stelle.

33 Zwar können die Brasilianer ihre Druckphase nicht aufrechterhalten, scheinen nach einer guten halben Stunde doch endlich richtig im Match angekommen zu sein. Ihnen gelingt es nun deutlich häufiger, auch nach Aufbau von ganz hinten in das letzte Felddrittel vorzustoßen.

30 Überhastet von Vela! Mexikos Mann mit der elf auf dem Rücken ist Adressat einer flachen Verlagerung durch Chicharito, hat am halblinken Strafraumeck viel Platz. Er scheut das Dribbling gegen Fágner und feuert unüberlegt in Richtung Tor, dessen linken Pfosten er deutlich verfehlt.

28 Die Seleção sorgt für Durcheinander im gegnerischen Strafraum! Erst packt Gabriel Jesus nach einer schwachen Faustabwehr durch Ochoa einen Seitfallzieher aus, bei dem ihm die Kugel aus halbrechten acht Metern leicht abrutsccht und der deshalb nicht den Weg auf den Kasten findet. Momente später können die Mexikaner eine Flanke des City-Akteurs von der rechten Grundlinie erst im dritten Anlauf klären.

26 Neymar scheitert an Ochoa! Der brasilianische Superstar lässt Álvarez und Ayala nach einem Solo auf dem linken Flügel an der seitlichen Strafraumlinie durch einen blitzschnellen Haken aussteigen und will dann aus spitzem Winkel mit dem rechten Innenrist in die lange Ecke einschieben. Dies kann Mexikos Keeper mit einem Reflex verhindern.

23 Herrera verpasst den richtigen Augenblick für den Abschluss! Nach einer hohen Verlagerung auf die linke Seite kommt Vela innen an Fágner vorbei und legt vom Strafraumeck flach für den Portugal-Legionär ab. Der bevorzugt aus gut 14 Metern den Schuss mit dem linken Fuß und leistet damit die entscheidende halbe Sekunde, durch die sich Paulinho noch in den Weg stellen kann.

21 Mexikos Auftreten erinnert in der Anfangsphase dieser Begegnung an das aus dem Auftaktmatch gegen Deutschland. Immer wieder kann über die offensiven Außenspieler Fahrt aufgenommen werden; Fágner und Filipe Luís müssen viele Eins-gegen-Eins-Duelle bestreiten.

18 ... der Chelsea-Spieler schnibbelt das Leder mit dem rechten Innenrist auf den kurzen Pfosten. Dort lauert Thiago Silva, doch Márquez hat aufgepasst und klärt mit der Stirn.

17 Willian nimmt es über rechts gleich mit zwei Mexikanern auf. Deshalb ist es ein Erfolg, dass er seinem Team gegen Salcedo einen Eckstoß erarbeitet...

15 Lozano sucht Chicharito! Der Eindhoven-Akteur nimmt ein hohes Anspiel auf die rechte Seite wunderbar herunter und sprintet an das rechte Strafraumeck. Er spielt von dort halbhoch in Richtung des linken Pfostens, wo der Ex-Leverkusener einen Schritt zu spät kommt.

14 Brasilien stört das Aufbauspiel der Osorio-Truppe früh und verzeichnet damit auch den ein oder anderen hohen Ballgewinn. Es passiert aber auf der anderen Seite etwas häufiger, dass Mexiko die Mittellinie überquert und große Räume in der Offensive vorfindet.

12 Chicharito kommt über den linken Flügel vor die letzte gegnerische Linie. Er tankt sich zwar in den Sechzehner, hat dann aber zu wenig Unterstützung seiner Kollegen. Er verhedderrt sich im Zweikampf mit Miranda und bleibt schließlich an Fágner hängen.

10 Vela holt auf der linken Außenbahn gegen Fágner einen zweiten Eckball für die Mexikaner heraus. Der ehemalige Gunner findet mit seiner Ausführung Salcedo, der aus gut elf Metern an die Fünferkante köpft. Dort begeht Chicharito ein Offensivfoul gegen Keeper Alisson.

8 Um 18 Uhr Ortszeit hat es in Samara übrigens noch 34° C - so hoch ist die Lufttemperatur bei dieser Weltmeisterschaft noch bei keiner Partie gewesen. Die Kraftfrage könnte heute also ein entscheidender Faktor sein.

6 Neymar mit der ersten brasilianischen Duftmarke! Infolge eines mexikanischen Ballverlusts im Aufbau zieht der PSG-Akteur aus zentralen 21 Metern ab. Ochoa kann den unplatzierten, aber wuchtigen Versuch nur zur Seite abklatschen lassen; daraufhin klärt Ayala.

4 Juan Carlos Osorio hat im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Schweden zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Miguel Layún (Bank) und Héctor Moreno (Gelbsperre) beginnen Hugo Ayala und Routinier Rafael Márquez.

3 Lozano hat eine frühe erste Chance! Eine durch Alisson nur unzureichend geklärte Guardado-Flanke landet auf der rechten Sechzehnerseite vor den Füßen des Niederlande-Legionärs, der mit dem zweiten Kontakt einen Volleyschuss auspackt. Der wird von Miranda in höchster Not geblockt.

2 Tite stellt nach dem 2:0-Erfolg gegen Serbien einmal um. Wie im Vorfeld angekündigt gehört der angeschlagene Marcelo, der am Mittwoch wegen eines Hexenschusses schon nach zehn Minuten ausgewechselt werden musste, nur zum erweiterten Aufgebot. Seine Aufgaben auf der linken Abwehrseite übernimmt Filipe Luís.

1 Brasilien oder Mexiko – wer übersteht das Achtelfinale?

1 Spielbeginn

Tiago Silva gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Rafael Márquez, so dass El Tri anstößt.

Nächster Tagesordnungspunkt: die Hymnen.

Es ist angerichtet: Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten. Während der Favorit gelbe Trikots und blaue Hosen trägt, präsentiert sich der Außenseiter in grünen Jerseys und weißen Shorts.

Mit der Regeldurchsetzung des Duells zwischen den Nationalvertretungen aus CONMEBOL und COCACAF wurde ein Schiedsrichtergespann aus der UEFA beauftragt, das vom Italiener Gianluca Rocchi angeführt wird. Der 44-Jährige aus Florenz, der seit 2004 in der Serie A und seit 2010 in der Champions League pfeift, hat sich in der Gruppenphase bereits um zwei Partien gekümmert. Seine Linienrichter heißen Elenito Di Liberatore und Mauro Tonolini; als Vierter Offizieller verdingt sich der Spanier Antonio Mateu Lahoz.

"Wir werden uns nicht zurücklehnen und abwarten; allein schon deshalb, weil die brasilianischen Angreifer viel zu stark sind für einen solchen Plan. Wir werden an unserer Herangehensweise festhalten, mit mindestens vier oder fünf offensiv orientierten Spielern aufzutreten", kündigt Juan Carlos Osorio eine mutige Taktik an. Als Außenseiter fühlt sich El Tri ohne Zweifel wohl; auch dürfte Mexiko heute körperlich nicht derart unterlegen sein wie vor fünf Tagen in Ekaterinenburg gegen die Schweden.

Mexiko hat nach den überzeugenden Siegen gegen Deutschland (1:0) und Südkorea (2:1) noch einmal stark um das Weiterkommen zittern müssen. Gegen das schwedische Team verlor El Tri nach torlosem Pausenstand nämlich mit 0:3 und wäre damit bei jedem deutschen Erfolg im Parallelspiel auf Rang drei der Gruppe F abgerutscht. Da die DFB-Auswahl allerdings sogar noch auf den letzten Metern mit 0:2 verlor, hat das Osorio-Team das Achtelfinale als Zweiter hinter den Skandinaviern erreicht – damit jedoch die deutlich schwierigere Aufgabe vor der Brust.

So sehr man sich seit der WM 1994 auf einen Viertelfinaleinzug der Brasilianer verlassen kann, so vorhersehbar ist die Länge der mexikanischen WM-Teilnahmen seit dem Turnier in den USA: Sechsmal in Serie ist El Tri in der Runde der letzten 16 gescheitert; zuletzt setzte es 2014 nach einer ungeschlagenen Gruppenphase eine 1:2-Niederlage gegen die Niederlande, bei der Oranje seine beiden Treffer nach der 88. Minute erzielte. Kann die seit Oktober 2015 von Juan Carlos Osorio trainierte Auswahl das Achtelfinaltrauma heute beenden?

"Das deutsche Aus zeigt, dass dieser Wettbewerb sehr hart ist. Die Ergebnisse sind so eng. Wenn du einmal nicht konzentriert bist, bist du draußen. Mexiko ist eine sehr gute Mannschaft", warnt Team-Manager Edu Gaspar die CBF-Elite davor, den heutigen Widersacher zu unterschätzen. Auch Coach Tite hält nichts davon, sich auf die Bewunderung der Beobachter zu verlassen: "Wir leben nicht von Erwartungen, sondern von Realitäten. Buchmacher und all das interessieren mich nicht. Für uns geht es nur darum, stärker zu werden und zu wachsen."

Infolge des 1:1-Auftaktunentschiedens gegen die Schweiz und dem Last-Minute-Erfolg gegen das Team Costa Ricas war die Mannschaft von Trainer Tite im dritten Gruppenmatch gegen Serbien noch gefährdet, durch eine schwache Leistung bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten zu müssen. Wirklich eng wurde es jedoch nicht: Nach Paulinhos Führungstreffer in Minute 36 gab es Mitte der zweiten Halbzeit zwar eine kurze wackelige Phase, in der der Ausgleich nahe schien, doch Thiago Silvas Kopfballor (68.) sorgte für endgültige Sicherheit.

Können die Brasilianer das Favoritensterben bei dieser Weltmeisterschaft stoppen? Nachdem sich mit Deutschland und Spanien bereits zwei der vier vor dem Turnier auserkorenen Titelfavoriten verabschiedet haben, möchte es die CBF-Auswahl dem französischen Team nachmachen und in die Runde der besten acht vorstoßen. Allein aufgrund ihrer Konstanz in den letzten 24 Jahren spricht viel für die Seleção: Seit 1994 hat sie es stets in das Viertelfinale der Weltmeisterschaften geschafft, hat zudem bei vier WM-Partien noch keinen einzigen Treffer gegen die Mexikaner kassiert.

Die Hälfte der ersten K.o.-Stufe des 21. Globalturniers ist vorüber und der Auftakt der "Alles-oder-Nichts-Spiele" hat nicht enttäuscht: Nach einer Torflut am Samstag hat der gestrige Sonntag nach eher trägen 120 Minuten zwei Elfmeterschießen hervorgebracht, die sensationell auch der Gastgeber Russland überlebt hat. Auf dem als stärker geltenden Turnierzweig wird heute ab 16 Uhr im Samara zwischen zwei Nationalteams der westlichen Hemisphäre der fünfte Viertelfinalist ermittelt, auf den am Freitag in Kazan Belgien oder Japan wartet.