120 Fazit:

Wer hätte das gedacht, das britische Königreich triumphiert in einem Elfmeterschießen! Während die Fans von Kolumbien nach einer packenden Partie kaum die Tränen zurückhalten können, klatscht Southgate in aller Ruhe seine Spieler ab. Übung macht den Meister, das Elfmetertraining hat sich ausgezahlt. Unterm Strich geht der Sieg auch in Ordnung, da die Three Lions insgesamt die etwas aktivere Mannschaft waren. Die Art und Weise des Ausscheidens ist jedoch für Kolumbien sehr bitter, vor allem nach dem strammen Auftritt von der 80. Minute bis zur 105. Die Frage bleibt, ob ein fitter James doch noch in der regulären Spielzeit den Unterschied hätte ausmachen können. Sei es drum, Glückwunsch an England! Für den einmaligen Weltmeister geht es nun gegen Schweden, während Kolumbien die Koffer packen muss. Einen schönen Abend noch!

120 Spielende

120 Elfmeter verwandelt England: Eric Dier

Unfassbar, der Schuss ins Glück gelingt! Dier bleibt ruhig und zimmert die Murmel ebenso ins linke Toreck. Das gibt es nicht, Southgates Mannschaft schreibt nationale Geschichte!

120 Elfmeter verschossen Kolumbien: Carlos Bacca

Bacca verschießt!!!! Der Stürmer legt den Ball in die Mitte, Pickford pariert mit einer Hand. Trifft Dier nun für England, gewinnen die Briten zum ersten Mal in der WM ein Elferschießen...

120 Elfmeter verwandelt England: Kieran Trippier

Trippier gleicht wieder für England aus, der Ball fliegt sicher links in die Maschen!

120 Elfmeter verschossen Kolumbien: Mateus Uribe

Wahnsinn, Uribe bringt England zurück ins Spiel! Der Kolumbianer knallt den Ball rechts an die Unterkante der Latte. Da fehlte aber nicht viel zum Tor...

120 Elfmeter verschossen England: Jordan Henderson

Er vergibt! Der Klopp-Schützling legt den Ball halbhoch vors rechte Eck, Ospina pariert mit beiden Fäusten.

120 Elfmeter verwandelt Kolumbien: Luis Muriel

Frech gemacht! Muriel schiebt den Ball ins rechte Eck und verlädt damit Pickford. Was für ein Schlitzohr!

120 Elfmeter verwandelt England: Marcus Rashford

Erneut ist der Keeper ohne Chance, Rashford versenkt den Ball platziert im linken unteren Eck. Bisher sind alle Schützen sehr souverän unterwegs...

120 Elfmeter verwandelt Kolumbien: Juan Cuadrado

Auch Cuadrado zeigt keine Nerven! Kühl versenkt er den Ball im linken Knick, stark gemacht.

120 Elfmeter verwandelt England: Harry Kane

Nicht weniger sicher nagelt Kane die Pille ins Netz! Der Torjäger drischt die Murmel flach hammerhart ins linke Eck.

120 Elfmeter verwandelt Kolumbien: Radamel Falcao

Ohne groß zu zögern hämmert der Routinier den Ball in die Mitte!

120 Geiger holt die Keeper nochmal zu sich, in wenigen Augenblicken geht es los. Kolumbiens Kapitän Falcao wird als erster an diesem Abend vor den Punkt treten...

120 Elfmeterschießen

120 Zwischenfazit:

Das dritte Elfmeterschießen dieser WM steht an! England war zwar im zweiten Durchgang der Verlängerung besser, die Riesenchancen blieben jedoch weitgehend aus. Jetzt heißt es Nerven bewahren, vor allem die Briten haben nun die Chance etwas historisches für ihr Land zu schaffen. Seit dem Frühjahr soll Southgate seine Elf auf diesen Moment vorbereitet haben, Kolumbien geht dagegen unvorbelastet in diesen Kampf.

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120 Mojica läuft sich auf der linken Seite fest und verstolpert den Ball ins Aus. Das dürfte es gewesen sein...

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

120 Es riecht nach Elfmeterschießen. Nicht gerade die Paradedisziplin der Engländer. Ob Gareth Southgate auch hier seiner Truppe etwas beigebracht hat?

119 Den fälligen Freistoß aus dem linken Halbfeld übernimmt Rose, am rechten Pfosten kann aber Ospina so gerade vor dem lauernden Maguire klären.

118 Gelbe Karte für Juan Cuadrado (Kolumbien)

Juan Cuadrado holt mit der Sense an der Außenbahn Danny Rose von den Beinen, klare Gelbe Karte!

116 Letzter Wechsel nun auch bei Kolumbien, der erfahrene Cristián Zapata betritt das Geläuf für Santiago Arias.

116 Einwechslung bei Kolumbien: Cristián Zapata

116 Auswechslung bei Kolumbien: Santiago Arias

115 Trippier hebt eine Ecke scharf in die Mitte der Box, Dier drischt den Ball aber frei per Kopf deutlich über das Tor. England drückt, die Briten wollen mit aller Macht das 2:1!

113 Southgate will kein Elfmeterschießen, mit Marcus Rashford für den angeschlagenen Kyle Walker bringt er einen weiteren Mann für die Offensive.

113 Einwechslung bei England: Marcus Rashford

113 Auswechslung bei England: Kyle Walker

113 Rose mit der dicken Gelegenheit! Der linke Außenbahnspieler rutscht im Sechzehner in einen Pass von Henderson rein, verfehlt dabei aber aus 13 Metern aber das lange Ecke um wenige Zentimeter!

112 Henderson tankt sich zunächst stark über links an Muriel vorbei, der Spieler vom FC Sevilla kann ihm die Kugel im Nachsetzen aber stark vom Fuß abgrätschen.

111 Die Three Lions tasten sich allmählich nach vorne, bei einem Antritt holt Walker aber der erste Krampf ein. Nach kurzem Dehnen humpelt der Außenverteidiger über den Rasen zurück in die Abwehr.

110 José Pekerman hält es nicht mehr auf seiner Bank. Der erfahrene und eigentlich ruhige Trainer tigert nervös durch seine Coaching-Zone. Sein Gegenüber wirkt dagegen etwas stoischer, sieht in seiner Weste aber weiter äußerst elegant aus.

109 In Kolumbien ist übrigens aktuell jeglicher Betrieb an vielen Flughäfen eingestellt. Jeder, aber auch jeder Bürger dieses Landes will diese Minuten nun sehen. Nichts anderes zählt aktuell in diesem Land!

107 Ab die Post sagt Geiger und Vardy hat prompt beinahe die dicke Chance! Nach einem langen Ball taucht der Brite frei vor Ospina auf, knallt das Leder aber Ospina in die Arme. Erst danach hob der Assistent wegen Abseits seine Fahne.

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Zwischenfazit:

Kurz Durchpusten und weiter geht's! Kolumbien dreht langsam auf, die Südamerikaner spielten England regelrecht an die Wand. Eine Flanke nach der Anderen segelte in den Strafraum von Pickford, noch landeten die anschließenden Kopfbälle jedoch allesamt im Toraus. Die Briten müssen was tun, offensiv passierte bei ihnen überhaupt nichts.

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

104 Mojica packt eine starke Flanke von links in die Box aus, wo Falcao zwischen Stones und Maguire zum Kopfball kommt. Präzision hat er jedoch nicht im Gepäck, gut einen Meter links neben den Pfosten fliegt der Ball ins Toraus.

102 Der nächste Spieler von Tottenham betritt die Bühne: Danny Rose ersetzt den völlig platten Ashley Young.

102 Einwechslung bei England: Danny Rose

102 Auswechslung bei England: Ashley Young

102 Ähnlich wie beim 1:1 schlägt Cuadrado eine weitere Ecke hoch auf den Elfmeterpunkt, diesmal auf Sánchez. Der Tottenham-Spieler nickt das Leder aber deutlich über das Gehäuse.

101 Spielerisch tut sich England im Moment verdammt schwer. Kolumbien hat die noch relativ unerfahrene Truppe der Three Lions gut im Griff. Die Fans sehen gefühlt eine ganz andere Mannschaft der Lateinamerikaner auf dem Rasen...

99 Young lässt sich sehr viel Zeit bei einem Einwurf und atmet zuvor dreimal tief durch. Der Bursche kann läuft auf den letzten Spritzern seines Reservetanks. Gerade als Flügelspieler sind Verlängerungen immer äußerst hart.

96 Kolumbien müht sich frisch nach vorne zu spielen und Schwung aus dem Treffer von Mina zu entwickeln. England dagegen ist vermehrt in der Defensive gefordert und schont bei Kontern erstmal etwas die Kräfte.

94 Gareth Southgate darf übrigens noch zweimal wechseln. Seinem Gegenüber bietet sich dagegen nur noch der eine Extra-Tausch, den es seit dieser WM bei Verlängerungen gibt.

92 Young steigt übermotiviert Barrios voll auf den Knöchel. Kolumbiens Bank will ihn gefühlt auf den Scheiterhaufen werfen, Geiger pfeift aber sogar auf Freistoß für die Briten.

91 Weiter geht's, Kolumbien stößt zuerst an!

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Zwischenfazit:

Es sah alles nach einem Sieg für das Königreich aus, nun erlöste Mina seine Nation und die Uhren sind wieder auf Null gestellt. Erst seit der Schlussphase geht es auf dem Rasen spielerisch ganz gut ab. Nach Kanes Treffer zum 1:0 gab es nur Fouls und Diskussionen - nichts anderes. Erst in den letzten Minuten wachte Kolumbien auf und drängte die Three Lions immer mehr zurück. Der Treffer durch Mina kam dabei nicht von ungefähr, Sekunden zuvor scheiterte Uribe mit einem feurigen Distanzschuss an Pickford. Nun heißt es Spannung pur, bis gleich!

90 Ende 2. Halbzeit

90 Die Nachspielzeit ist abgelaufen, es riecht nach Nachsitzen...

90 Tooor für Kolumbien, 1:1 durch Yerry Mina

Jetzt bebt das Fundament der Arena, Kolumbien holt sich den Ausgleich! Im Anschluss an eine Riesenparade von Pickford schnibbelt Cuadrado von rechts die folgende Ecke hoch auf den Elfmeterpunkt. Mina steigt in die Luft, packt einen fiesen Aufsetzer aus und überwindet damit neben dem Keeper auch den auf der Linie postierten Trippier. Unglaublich, Ekstase auf und neben dem Platz!

90 Kennt Schweden in fünf Minuten seinen Gegner fürs Viertelfinale? der Nachschlag läuft, England müht sich die Kugel vom eigenen Sechzehner fernzuhalten.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Kurz vor dem Schlussakkord wechseln beide Trainer noch mal: Jamie Vardy ersetzt in der Offensive Raheem Sterling, bei den Lateinamerikanern kommt Luis Muriel für Juan Quintero.

88 Einwechslung bei England: Jamie Vardy

88 Auswechslung bei England: Raheem Sterling

88 Einwechslung bei Kolumbien: Luis Muriel

88 Auswechslung bei Kolumbien: Juan Quintero

87 Falcao versucht es mal aus der zweiten Reihe, sein Flachschuss aus 20 Metern ist aber keine große Herausforderung für Jordan Pickford im Tor.

86 Mojica stoppt mit viel Herz einen Ball auf der linken Außenbahnlinie und löffelt ihn postwendend hoch vor den zweiten Pfosten. Falcao schraubt seine ganzen 1,77m in die Luft, kann unter Bedrängnis das Leder aber nicht aufs Tor drücken.

84 England lässt sich beim Ausführen eines Freistoßes aus der Tiefe heraus sehr viel Zeit. Am Ende landet der Ball bei Maguire, der Newcomer köpft jedoch gut einen Meter über den Querbalken.

82 Das muss der Ausgleich sein! Walker verliert an Bacca kläglich im Spielaufbau die Kugel. Der Joker nimmt über rechts den schnellen Cuadrado mit und der Juve-Star drückt aufs Gaspedal. Aus 16 Metern sucht er ohne Gegenwehr den Abschluss, nagelt die Murmel aber kläglich in den Oberrang der Arena. Das gibt es doch einfach nicht, das kann er um so viele Klassen besser lösen!

81 Beide Coaches wechseln. Dele Alli hat Feierabend und wird durch den robusten Antreiber Eric Dier ersetzt. Bei Kolumbien betritt den Rasen Mateus Uribe für Carlos Sánchez.

81 Einwechslung bei England: Eric Dier

81 Auswechslung bei England: Dele Alli

79 Einwechslung bei Kolumbien: Mateus Uribe

79 Auswechslung bei Kolumbien: Carlos Sánchez

78 Das ganze britische Königreich fordert Elfmeter! Lingard ist bei einem Konter auf und davon und stößt im Laufduell mit Sánchez durch die Mitte in den Sechzehner. Nach einer Grätsche des Verteidigers sinkt der Spieler von Manchester United zu Boden. Geiger lässt aber weiterspielen, obwohl Lingard klar getroffen wurde. Wo war da der Videoassistent?

77 Kann Kolumbien sich zurück in die Partie kämpfen? Die Lateinamerikaner sammeln sich für den Schlussspurt nochmal kurz und werfen mit jeder Minute mehr nach vorne. England lauert parallel auf Konter und lässt mindestens sechs Spieler permanent im eigenen Sechzehner.

75 Aus dem linken Halbfeld schlägt Young einen Freistoß vor den zweiten Pfosten. Kane grätscht gefährlich in den hohen Ball, verfehlt die Hereingabe aber um einen Meter. Der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, der Assistent hob etwas verspätet die Fahne. Der Spurs-Star löste sich einen Schritt zu früh.

73 Lingard wird links im Sechzehner klasse mit einem feinen Steckpass von Alli in Szene gesetzt, kann aber Kane vor dem Fünfer nicht bedienen. Sánchez rauscht noch dazwischen und grätscht seinem Vereinskameraden die Kugel vom Fuß. Endlich mal wieder Fußball im Moskau!

71 Mittlerweile gab es ungefähr so viele Karten, wie Schauspieleinlagen von Brasiliens Neymar pro Spiel. Unterirdische Schiedsrichterleistung an diesem Abend, mit einer etwas konsequenteren Haltung von Beginn an wäre es nicht so weit gekommen.

69 Gelbe Karte für Jesse Lingard (England)

Der Nächste bitte. Lingard zerrt energisch Sánchez in der Mitte zu Boden, auch dafür zückt der US-Amerikaner Gelb.

66 Spielfluss gibt es aktuell nicht zu verzeichnen. Kaum ein Angriff wird zu Ende gespielt, immer wieder verlieren sich beide Mannschaften in unnötigen Nicklichkeiten. Vor allem Kolumbien bringt eine extreme Hektik in diese Partie, meist bewahren die Three Lions aber kühlen Kopf.

64 Gelbe Karte für Carlos Bacca (Kolumbien)

Geiger teilt fast so viele Karten aus wie Landsmann Donald Trump Tweets pro Tag abschickt. Zunächst sieht Falcao wegen Meckerns Gelb, ehe Bacca für ein Foul an Jones eine Verwarnung erhält.

63 Gelbe Karte für Radamel Falcao (Kolumbien)



61 Für Carlos Bacca muss der defensive Mittelfeldmann Jefferson Lerma vom Platz weichen.

61 Einwechslung bei Kolumbien: Carlos Bacca

61 Auswechslung bei Kolumbien: Jefferson Lerma

61 Carlos Bacca macht sich draußen bereit, mit einem zusätzlichen Stürmer reagiert José Pekerman so auf den aktuellen Rückstand.

59 Stones erwischt unabsichtlich in einem Zweikampf Falcao mit dem Fuß am Kopf. Auch danach gibt es eine kurze Rudelbildung, Geiger lässt den Gelben Karton diesmal aber in der Tasche.

57 Tooor für England, 0:1 durch Harry Kane

Kane zum Sechsten! Humorlos knallt der Torjäger die Pille halbhoch in die Mitte. Ospina ist in die linke Ecke unterwegs und damit ohne Abwehrchance. Dritter Elfmetertreffer für den Angreifer aus London!

56 Gelbe Karte für Jordan Henderson (England)

Es hört nicht auf. Die Spieler aus beiden Lagern haben sich kaum im Griff und diskutieren minutenlang über die Entscheidung. Geiger sucht noch nach einem britischen Bauernopfer, Henderson muss dafür herhalten.

54 Gelbe Karte für Carlos Sánchez (Kolumbien)



54 Elfmeter für England! Bei einer Ecke von rechts versucht Sánchez auf Kane aufzupassen. Der Defensivmann drängt ihn zunächst in der Sechzehnermitte gut weg, ehe sich der Stürmer jedoch lösen kann. Von hinten rempelt er ihn im Anschluss aber ungestüm zu Boden, vertretbarer Strafstoß! Obendrein sieht er auch noch Gelb.

52 Gelbe Karte für Santiago Arias (Kolumbien)

Arias schlägt Kane im Luftduell mit dem Ellbogen von hinten in den Rücken. Geiger lässt den Akteuren nun deutlich weniger Leine, folglich gibt es nun auch die zweite Gelbe Karte in dieser Begegnung.

49 Nach einem Freistoß am eigenen Sechzehner für Kyle Walker klatscht Radamel Falcao nochmal mit dem Engländer ab. Eine eigentlich unbedeutende Szene, in diesem Spiel jedoch leider eine Ausnahme.

48 Die Three Lions starten wieder mit mehr Ballbesitz, ohne dabei aber das ganz hohe Tempo zu gehen. Mit vielen einfachen Pässen wollen sie erstmal die Kolumbianer ins Laufen bringen.

46 Weiter geht es auch bei Dele Alli, die Betreuer haben offenbar ganze Arbeit geleistet und seine Hüfte wieder schmerzfrei bekommen.

46 Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 heiklen Minuten geht es torlos in die Pause! Beide Teams waren sich der Schwere dieser Aufgabe bewusst und gingen spielerisch noch kein volles Risiko. Defensiv standen beide gleichermaßen sicher und ließen kaum etwas zu. Vorne fehlte jedoch etwas die Kreativität und auch der Mut. Anders als viele Torchancen, sahen die Fans allerdings reichlich hitzige Situationen. Mark Geiger hat Mühe die Akteure zu dirigieren und die Begegnung unter Kontrolle zu behalten. Gut möglich, dass das Spiel mit weniger als 22 Spielern auf dem Rasen endet. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Nachspielzeit ist gleich rum, währenddessen liegt Alli am Boden und muss behandelt werden. Der Youngster litt zuletzt an Hüftproblemen. Gut möglich, dass Southgate in der Pause zum Wechseln gezwungen ist. Beide Teams nutzen diese Sekunden für eine Trinkpause.

45 Quintero! Der Dribbler vom Dienst fasst sich ein Herz und wagt den Schuss aus 20 Metern, nach einem starken Antritt ins Zentrum fällt der Torversuch aber eher Mau aus. Zu Mittig geht die Kugel gen Kasten, kein Problem für Pickford.

45 Mark Geiger hat gut zu tun. Immer wieder geraten die Spieler nach kleinen Fouls und harten Zweikämpfen aneinander, noch geht der US-Amerikaner aber äußerst sparsam mit dem Austeilen von Verwarnungen um.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Zur Abwechslung probiert es Kane mal aus der Distanz, sein Schuss aus gut 24 Metern halbrechter Position geht aber gut einen Meter links am Kasten von Ospina vorbei.

44 Freigeist Alli tut sich bislang noch extrem schwer. Der Wirbelwind aus London hat Mühe eine Bindung zur Partie zu finden, auch weil die Los Cafeteros ihn direkt bei der Ballannahme immer sofort attackieren.

42 Nach den langen Diskussionen übernimmt Trippier den Job. Der Schütze läuft zügig an, aus 19 Metern schießt er aber knapp am linken Pfosten vorbei. Kein schlechter Versuch!

41 Gelbe Karte für Wilmar Barrios (Kolumbien)



40 ...Jetzt wird es hitzig! Barrios erwischt beim Stellen der Mauer mit dem Kopf Henderson. England fordert Rot, es gibt aber wohl nur den Gelben Karton. Glück für ihn, das kann man auch als Tätlichkeit werten!

38 Kane holt zentral direkt vor dem Sechzehner einen Freistoß im Zweikampf mit Lerma raus. Keine schlechte Position, vielversprechende Schützen haben die Three Lions reichlich...

37 Beide Trainer müssen sich in der Pause etwas einfallen lassen. Ihr Defensivkonzept geht nahtlos auf, offensiv beißen beide Auswahlen jedoch fast durchgehend auf Granit.

34 Sánchez schlägt zur Abwechslung mal einen äußerst langen Ball in den rechten Halbraum auf Cuadrado, gegen den Bullen Maguire hat er im Laufduell aber keine Chance. Der Abwehrmann löst dies auf die unfeine Englische Art und bringt ihn mit einem leichten Schulterstoß ins Straucheln. Alles aber noch im fairen Rahmen.

31 Falcao verliert sich in eine unnötige Diskussion mit Trippier, der Außenverteidiger holte ihn zuvor etwas unrühmlich von den Beinen. Unschöner Abend für einen Stürmer. Ähnlich wie Kane, tut auch er sich schwer Ballkontakte zu sammeln.

29 England ist aktuell zwar von den Spielanteilen her tonangebend, kommt aber nur selten gefährlich ins letzte Drittel. Meist münden ihre Aktionen in Standards, die werden aber stets von Kolumbien resolut verteidigt. Die Konterversuche der Gelb-Weißen haben sie allerdings ebenso gut im Griff.

27 Kane muss viel Laufarbeit leisten. Die Tormaschine hat Mühe sich Raum zu erarbeiten, immer wieder lässt er sich dafür teils bis zum Anstoßkreis fallen und versucht so auch für Unordnung bei den Südamerikanern zu sorgen.

24 Wieder sucht Cuadrado von der Seite aus den Kapitän der Kolumbianer, Walker kann aber vor ihm in höchster Not an der Strafraumgrenze mit der Fußspitze klären. Da hätte Pickford im Tor beinahe ein erstes Mal Arbeit bekommen, der Monegasse war frei.

23 Cuadrado setzt von rechts aus Falcao ein erstes Mal in Szene, gegen zwei englische Bewacher in der Mitte kann sich der Routinier aber nicht behaupten und kommt nicht zum Abschluss.

21 Trippier schaltet jetzt mal eine Gang zurück und befördert den Ball bei einem Einwurf weit zurück in die eigene Hälfte. Packende erste 20 Minuten, beide Teams haben Zug zum Tor, versuchen aber nun ihre Kräfte etwas besser zu dosieren. Es könnte ihnen schließlich noch ein sehr langer Abend bevorstehen...

19 Quintero sucht auf seiner rechten Seite das Eins gegen Eins mit Alli, der Brite kann ihn aber gut abschirmen, sodass der Mittelfeldmann zum Rückpass an den Anstoßkreis gezwungen ist.

16 Erste dicke Chance für Kane! Lingard klebt auf der rechten Außenbahn und nimmt den nachrückenden Trippier mit einem klugen Pass stark mit. Der Tottenham-Spieler flankt mit der Innenseite rüber in den Fünfer zu seinem Teamkollegen, der Stürmer köpft am zweiten Pfosten aber nur auf das Tor. Die Begegnung hat seine erste gute Tormöglichkeit!

14 José Pekerman hat seine Truppe gut eingestellt. Die Three Lions gelten als besonders gefährlich über ruhende Bälle, bislang kann der Defensivverbund der Los Cafeteros diese aber konsequent und ohne allzu große Anstrengung sicher klären.

12 Die britischen Fans stimmen erneut die eigene Hymne an, tun sich aber gegen die zahlreichen Tröten und Trommeln der Anhänger von Kolumbien schwer. Die Stimmung auf den Rängen ist weiterhin gleichermaßen fröhlich sowie angespannt.

9 Nach einer Ecke von England fährt Quintero einen schnellen Konter. Der Offensivmann nimmt über rechts Arias mit, der Außenverteidiger vetändelt aber am Ende das Leder etwas leichtfertig.

7 James Rodríguez ist nun auch im Stadion angekommen. Mit etwas Verspätung nimmt der Bayern-Star auf der Tribüne Platz, auch ein Kurzeinsatz kommt für ihn in diesem Zustand überhaupt nicht in Frage.

6 Sterling bekommt nach einem Konter links am Sechzehner einen Freistoß zugesprochen. Die Ausführung übernimmt Young, seinen Direktversuch aus spitzem Winkel kann Ospina aber mit beiden Fäusten klären.

5 Interessantes Verhalten im Abwehrverbund der Briten. Sobald Kolumbien den langen Ball auf Falcao probiert, zieht Englands Fünferkette kreisförmig den Raum um den Angreifer herum extrem eng und schnürt ihm fast schon jegliche Luft ab.

3 In den Auftaktminuten halten die Three Lions erstmal ihre Positionen und schauen sich das Verhalten der Los Cafeteros. Bei Ballgewinn macht Kolumbien es ihnen gleich - klassische Abtastphase für die Zuschauer.

1 Los geht's! England beginnt im gewohnten 3-5-2, wobei Kanes Sturmpartner Sterling immer wieder auch auf die Flügel ausweichen wird. Kolumbien versucht in einem engen 4-3-3 dagegen zu halten. Konter sollen den gewünschten Erfolg bringen.

1 Spielbeginn

Southgate hat bereits Platz genommen. Der Gentleman trägt erneut seine schicke Weste und genießt in aller Ruhe die hervorragende Stimmung kurz vor den Hymnen. Die Spannung steigt...

Das Publikum in der Arena von Spartak Moskau empfängt lautstark die beiden Nationalteams! Bei der Hymne von Kolumbien dürfte es gleich wieder laut werden, der Großteil des Stadions ist in Gelb gekleidet und ölt noch kurz die Stimmbänder.

Duell gegen die Kollegen. Innenverteidiger Davinson Sánchez steht seit dem einem Jahr bei Tottenham unter Vertrag. Mit Alli Kane und Trippier darf er sich nun mit den Kameraden messen. 31 Spiele machte er letzte Saison bei den Spurs. Der junge Defensivmann schaffte zuvor bei Ajax Amsterdam seinen Durchbruch im Profibereich.

Die Spielleitung an diesem Abend übernimmt ein Gespann aus Nordamerika. Die Verantwortung lastet dabei auf den Schultern vom US-Mann Mark Geiger. Für ihn ist es der bereits dritte WM-Einsatz in diesem Sommer. Auf den Außenbahnen stehen ihm der Kanadier Joe Fletcher sowie sein Landsmann Frank Anderson mit Rat und Tat zur Seite.

Bei England ist die Lage etwas anders. Nach der Total-Rotation und dem 0:1 gegen Belgien sind nun wieder die Stammkräfte on Board. Dazu zählen auch die zwei Tottenham-Stars Dele Alli und Vollblutstürmer Harry Kane. Der Rechtsfuß steht aktuell bei fünf Treffern aus drei WM-Spielen. Zwei davon erzielte er per Elfmeter, beide nagelte er humorlos in den linken oberen Knick. Schlägt die Insel-Hoffnung gegen die Lateinamerikaner erneut zu?

Die Hoffnungen des Trainers ruhen daher in der Offensive auf das Trio Juan Cuadrado, Juan Quintero und Kapitän Radamel Falcao. Dem Stürmer von der AS Monaco gelang im Gruppenspiel gegen Polen sein aller erster WM-Treffer. Für ihn ist es nun der vierte Einsatz in diesem Turnier.

Das letzte Achtelfinale dieser WM steht an! Der Sieger dieser Partie misst sich mit den kämpferisch bemerkenswert starken Schweden. Leicht wird die nun anstehende Begegnung nun aber für keinen. Besonders bitter ist die Situation jedoch für Kolumbiens Trainer José Pekerman. Der Argentinier muss auf Superstar und Publikumsliebling James Rodríguez verzichten, der Bayernspieler leidet an hartnäckigen Problemen im Oberschenkel.