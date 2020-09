Das redaktionelle Herz der öffentlich-rechtlichen WM-Übertragungen schlägt in diesem Jahr in Baden-Baden. ZDF und ARD präsentieren die WM-Spiele vom 14. Juni 2018 an aus einem gemeinsamen Sendezentrum beim Südwestrundfunk, von dort werden auch Christoph Kramer und Jochen Breyer berichten. Das zentrale Studio wird zu großen Teilen das Studio der Europameisterschaft 2016 in Frankreich sein. Es wurde bereits 2017 für den FIFA Confederations Cup in Baden-Baden neu aufbereitet und für gut befunden.



Neben Kramer werden dort Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Schiedsrichter Urs Meier als Experten im Einsatz sein. Thomas Berthold, der Weltmeister von 1990, ist Experte in den ZDFmorgenmagazin-Sendungen.