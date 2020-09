Deutschland wahrt die Chance aufs Achtelfinale

Schon beim letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien hatte der 29-Jährige gemeinsam mit Werner zumindest in der Anfangsphase Lust auf mehr gemacht. Jetzt startete Deutschlands neues Turbo-Duo in Russland durch. Angespielt von Toni Kroos startete Werner auf dem linken Flügel durch und bediente Reus (48. Minute). Der traf im 33. Länderspiel zum zehnten Mal, acht Tore waren Pflichtspieltreffer. Werner vergab in der 81. Minute zunächst die Chance zum Siegtor, doch Kroos machte die deutsche Glückseligkeit perfekt.



Reus hatte «natürlich mitbekommen», dass sein Mitwirken vor dem Schweden-Kracher von außen vehement gefordert worden war. «Ich hoffe, dass ich zum Einsatz komme und der Mannschaft helfen kann», sagte Reus wenige Tage vor der Partie im Fischt-Stadion zurückhaltend. Und dann half er - und wie!