Australien müht sich zum Sieg über Irland

Auch die WM-Debütantinnen bekamen im zweiten Durchgang ihre Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen – insbesondere in einer starken Schlussphase. Im Spielverlauf blieben sie jedoch erfolglos. Australien blieb über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Einen aussichtsreichen Konter in der 82. Minute konnten sie zwar nicht ausnutzen, das erste Spiel in Gruppe B entschieden dennoch die Gastgeberinnen aus Down Under für sich.