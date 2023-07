In der ersten halben Stunde dominierte China zwar das Geschehen, klare Torchancen blieben dennoch Mangelware. Mit der roten Karte für Rui Zhang, die Sherly Jeudy mit offener Sohle am Knie getroffen hatte (29. Spielminute), kam Haiti immer besser ins Spiel. Der vermeintliche Führungstreffer der in Überzahl spielenden WM-Außenseiterinnen wurde aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt (42.). Es ging also torlos in die Kabinen.