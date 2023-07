In ihrem letzten Gruppenspiel konnten die Fußballerinnen aus Sambia ihren ersten WM-Sieg feiern. Bereits nach drei Minuten brachte Lushomo Mweemba ihre Mannschaft in Führung, ehe Kapitänin Barbara Banda per Strafstoß auf 2:0 erhöhte (31.). Nach der Pause kam Costa Rica besser in die Partie und erzielte direkt nach Wiederbegin den Anschlusstreffer (Herrera/47.). In der Folge drängte Costa Rica auf den Ausgleich, wurde jedoch nicht mehr belohnt und kassierte stattdessen kurz vor Schluss ein weiteres Gegentor (Kundananji/90. +3).