Dänemark besiegt China in letzter Minute

Eine Viertelstunde vor Schluss schlitterten die Chinesinnen nur knapp am Eigentor vorbei: Vejes Freistoß ging an den langen Pfosten, wo Shanshan Wang per Kopf klären wollte – der Ball ging jedoch knapp am eigenen Tor vorbei ins Aus (74.). In letzter Minute der regulären Spielzeit schoss Amalie Vangsgaard die dänische Nationalmannschaft dann zum Sieg, als ihr Kopfball über Keeperin Huan Xu hinweg den Weg ins Tor fand. 1:0 für Dänemark!