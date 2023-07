Im zweiten Durchgang rissen die Kolumbianerinnen die Führung an sich: Nach einer Ecke landete der Ball bei Linda Caicedo, die zwei Gegenspielerinnen aussteigen ließ, nach innen zog und den Ball sehenswert ins Tor zirkelte (52.). Ein Freistoß hätte den Ausgleich für die DFB-Elf bringen können. Um diesen auszuführen, trat Klara Bühl aus 25 Metern Torentfernung an – der Versuch blieb jedoch an der Mauer hängen (74.). Den nächsten Freistoß gab es für ein Foul an Oberdorf, hier konnte Chantal Hagel den "Cafeteras" aber auch nicht gefährlich werden (81.). Tief in der Schlussphase erzielte die deutsche Nationalmannschaft dann das lang ersehnte Tor zum Ausgleich: Nach einem steilen Anspiel in die Strafraummitte kam Oberdorf vor der herauseilenden Torhüterin Catalina Pérez an den Ball und wurde dann von dieser klar abgeräumt. Den fälligen Elfmeter schob Alexandra Popp flach in die Mitte ein (89.). So schien es, als würden beide Teams mit einem Remis auseinandergehen, bis Manuela Vanegas spät in der Nachspielzeit nach einer Ecke völlig frei an den Ball kam und präzise zum 2:1-Sieg für Kolumbien einnickte (90.+7).