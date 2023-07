Die DFB-Elf startete stark in die zweite Hälfte: Erst leitete Bühl selbst mit einer Flanke auf Brand ein, die Lina Magull am Fünfmeterraum bediente. Ihr Schuss wurde an die Latte geblockt - schließlich kam der Ball aber über Umwege wieder von Jule Brand zu Klara Bühl, die im linken Strafraum flach und wuchtig zum 3:0 abzog (46.). Zwei marokkanische Eigentore schraubten die deutsche Führung noch weiter in die Höhe (Ait El Haj 54., Yas 79.), bevor Lea Schüller in der 90. Minute zum 6:0-Endstand für das Team von Martina Voss-Tecklenburg traf.