Und die Reggae Girlz blieben bis in die Schlussphase hinein aktiv, Brasilien fiel kaum noch etwas ein. Per Zufall dann mal etwas Torgefahr: Spencer packte bei einer abgefälschten Flanke zu (79.). Plötzlich ging wieder etwas in den Strafräumen, erst zielte Khadija Shaw knapp über den brasilianischen Kasten (82.) - dann vergab die eingewechselte Geyse im direkten Gegenzug (83.). Auch Debinhas Abschluss in der 87. Minute forderte Spencer nicht wirklich. Andressa Alves setzte ihren Freistoß in Spencers Arme (90.+1). Die letzte Chance aufs Achtelfinale für Brasilien vergab wiederum Debinha (90.+4). Jamaika schafft die große Überraschung, Brasilien ist ausgeschieden.