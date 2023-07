Die zweite Hälfte lief langsam an. Spanien schien Ideenlos und erspielte sich trotz 77 Prozent Ballbesitz kaum gefährliche Torchancen. In der 48. Minute hatte die Spanierin Batlle zwar eine große Möglichkeit für ihr Team den ersten Treffer im Spiel zu landen, spielte aber auch wie Mariona in Hälfte eins, den Ball vorbei am Tor. Japan verhielt sich wie im ersten Durchgang und wartete auf den Konter. In 82. Minute war es dann wieder soweit: Wie aus dem Nichts erzielte die für die Torschützin Ueki ausgewechselte Mi. Tanaka den Konter zum 4:0. Der Sieger in Gruppe C wurde damit klar ermittelt: Japan geht ohne Punktverlust in die K.O.-Runde und trifft im Achtelfinale auf Norwegen.