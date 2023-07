Niederlande starten souverän gegen Portugal

Die Niederländerinnen dominierten die erste Halbzeit, wenn sie sich auch wenige Chancen erspielten. Nach einer Ecke nutzte Stefanie van der Gragt die erste Gelegenheit, um die Leeuwinnen per Kopf in Führung zu bringen (13.). Kurz darauf kam Jill Roord in zentraler Position im Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball - der Ball ging jedoch knapp über das Tor (24.). In der letzten Viertelstunde des ersten Durchgangs verteidigten die Portugiesinnen zwar stärker, blieben in der Offensive aber harmlos.