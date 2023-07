Kanada verpasst Auftaktsieg gegen Nigeria

Gegen Ende der zweiten Halbzeit spielte Nigeria deutlich aufgeweckter: In der 80. Minute scheiterte Uchenna Kanu nach einem Konter aus wenigen Metern an Kailen Sheridan, in der 83. behielt die kanadische Schlussfrau nach einem Eckball den Überblick im chaotischen Strafraum. Kanada drängte in der Nachspielzeit weiterhin auf den Führungstreffer – nach einer roten Karte für Deborah Abiodun (90.+8) zuletzt sogar in Überzahl –, der jedoch nicht gelang. Das Spiel endete mit einem aus kanadischer Perspektive enttäuschenden Remis zum Auftakt in die WM.