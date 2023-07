Ab der 67. Minute waren die Philippinerinnen dann in Unterzahl: Die frisch eingewechselte Sofia Harrison kam gegen Thea Bjelde zu spät und traf die Norwegerin mit vollem Tempo und offener Sohle am Sprunggelenk. Die Schiedsrichterin entschied erst auf Foul, schaute sich die Situation dann aber auf Intervention des VAR noch einmal an und zeigte rot (67.). Die Nordeuropäerinnen nahmen in der Schlussphase dann etwas Tempo raus und erlaubten den Gegnerinnen, etwas mehr am Spiel teilzunehmen. Die Spielerinnen von Alen Stajcic wagten sich dadurch etwas mehr nach vorne. Dennoch legten die Norwegerinnen in der Nachspielzeit noch einmal nach: In der Nachspielzeit traf Haug per Kopf zum Endstand von 6:0 (90.+5), der die Norwegerinnen weiter in die K.o.-Runde schickt.