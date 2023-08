Auch in Durchgang zwei gehörte die erste gefährliche Aktion den Amerikanerinnen. Alex Morgen wurde steil geschickt, umkurvte die Torfrau und suchte aus spitzem Winkel den Abschluss. Der Ball landete allerdings am Außennetz (54.). Die Mannschaft aus den USA wirkte nun deutlich aktiver, im Offensivspiel fehlte es jedoch häufig an Genauigkeit. Das Spiel wurde durch viele Unterbrechungen geprägt, so dass kaum echter Spielfluss entstand. Die USA versuchte es immer wieder mit Steilpässen auf Morgan, doch auch hier mangelte es an Präzision.