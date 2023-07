Die Zuschauer*innen im Eden Park von Auckland sahen daraufhin eine etwas ruhigere Phase, in der Sambia versuchte, mit Kontern über Barbra Banda zu punkten – allerdings ohne Erfolg. Spanien traf in Minute 38 abermals ins Tor, allerdings wurde der Treffer aufgrund einer vorausgegangenen Abseitsstellung von Hermoso aberkannt. Aitana Bonmatí ließ kurz vor Schluss eine herausragende Gelegenheit aus sechs Metern ungenutzt und scheiterte an Eunice Sakala (45.+5). Die vergebene Chance passte ins Bild der letzten Minuten aus Halbzeit eins, in denen das spanische Team teils ratlos wirkte. Sambia fand hingegen immer besser in die Partie – gleichermaßen offensiv wie defensiv.