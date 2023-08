Im ersten Durchgang hatte La Furia Roja insgesamt etwas mehr vom Spiel, wirklich zwingende Gelegenheiten, abgesehen von den Halbchancen von Alba Redondo (11.) und Aitana Bonmati (39.), blieben jedoch aus. Die Schwedinnen standen in der Defensive kompakt, machten die Partie aber kurz vor dem Ende der Halbzeit auch offensiv nochmal spannend: Olga konnte an der eigenen Grundlinie nicht klären und Nathalie Björn flankte sofort per Dropkick an den zweiten Pfosten. Dort nahm Fridolina Rolfö den Ball direkt aus der Luft, Keeperin Cata Coll war aber zur Stelle (42.). Mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.