Die Nordafrikanerinnen kamen deutlich besser in die Partie und früh zum ersten WM-Tor der Geschichte Marokkos: Ait El Haj hatte auf der rechten Außenbahn viel zu viel Platz und flankte frei in die Mitte, dort nickte Ibtissam Jraidi neben den linken Torpfosten ein. In der Folge hatten beide Teams eine Vielzahl von guten Torgelegenheiten, ein Treffer aber fiel nicht mehr - so gingen die Marokkanerinnen erstmals bei einer WM mit der Führung in die Pause.