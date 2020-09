Auftaktgegner von Deutschland in der Gruppe F ist am 17. Juni (17 Uhr MESZ/live im ZDF) in Moskau Mexiko. Gegen Schweden tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 23. Juni (20.00 Uhr/MESZ/ARD) in Sotschi an, bevor zum Abschluss am 27. Juni (16.00 Uhr MESZ/ZDF) in Kasan Südkorea wartet.