DFB-Team scheitert, Schweiz will K.o.-Ticket buchen

Schweden hat am letzten Spieltag der Gruppe F das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Die Skandinavier setzten sich in Jekaterinburg mit 3:0 (0:0) gegen Mexiko durch und sicherten sich damit den Gruppensieg vor den Mexikanern, die die Schweden als Gruppenzweite in die K.o.-Runde begleiten.



Von Beginn an spielte die schwedische Nationalmannschaft auf Sieg. In der ersten Hälfte scheiterte das Team noch mehrmals am starken mexikanischen Keeper Guillermo Ochoa, in der zweiten Halbzeit wurden die Bemühungen mit drei Treffern belohnt.