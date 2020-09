90 Fazit:

Und damit ist der Schlusspunkt gesetzt! Die Iraner setzen sich zum Auftakt in Gruppe B durch das Eigentor von Bouhaddouz in der 95. Minute mit 1:0 durch. Jubelnd liegen sich die Spieler des Außenseiters folglich in den Armen, während die Marokkaner nach diesem Nackenschlag mit leeren Blicken auf dem Rasen zurückbleiben. Nach bärenstarken ersten 20 Minuten im ersten Durchgang müssen sich die Nordafrikaner ärgern, die Führung nicht übernommen zu haben. Anschließend ging beim Team von Renard allerdings herzlich wenig, während die konternden Iraner nach und die größeren Spielanteile übernahmen. Die zweite Halbzeit war geprägt von unzähligen Unterbrechungen durch Fouls, Verletzungen und Wechsel - nur das späte Eigentor sorgte nochmal für Wirbel. Unterm Strich nehmen Carlos Queiroz und seine Jungs die drei Zähler dankend an und blicken auf die kommenden Partien gegen Portugal und Spanien. Für Marokko ist es ein bitterer Nachmittag, denn für ein Weiterkommen müssen definitiv Punkte her gegen die beiden großen Gruppengegner.

90 Spielende

90 Tooor für Iran, 0:1 durch Aziz Bouhaddouz (Eigentor)

Unglaublich, unfassbar! Nach einer hohen Freistoß-Hereingabe von links schmeißt sich Bouhaddouz per Flugkopfball in die Bahn des Balles und befördert sie so unhaltbar ins kurze Eck des eigenen Tors. Der Iran stellt die Zeiger auf Sieg!

90 Gelbe Karte für Karim Ansarifard (Iran)

Der nächste Akteur, der sich den gelben Karton für ein überhartes Einsteigen abholt ist Karim Ansarifard. Cakir hat beide Hände voll zu tun.

90 Wie erwartet gibt es eine deftige Nachspielzeit aufgrund der unzähligen Unterbrechungen während der zweiten Hälfte. Sollte sich das Blatt spielerisch allerdings nicht um 180 Grad wenden, könnte Cakir allerdings auch guten Gewissens früher abpfeifen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

87 Zum wiederholten Mal bleibt Ziyech mit seinem Distanzschuss aus der zweiten Reihe an einem Iraner hängen. Vielleicht wäre es an der Zeit, auf ein anderes Mittel umzusteigen, denn lange ist nicht mehr zu spielen.

86 Jetzt wird wieder Fußball gespielt. Gelingt einem Team hier noch die Entscheidung? Momentan sieht es nicht danach aus.

86 Einwechslung bei Iran: Saman Ghoddos

85 Auswechslung bei Iran: Alireza Jahanbakhsh

85 Mittlerweile ist das Spiel völlig zerfahren durch Wechsel, Fouls und Verletzungen. Das dürfte eine üppige Nachspielzeit geben.

82 Einwechslung bei Marokko: Manuel Da Costa

82 Auswechslung bei Marokko: Amine Harit

80 Hakim Ziyech zwingt Alireza Beiranvand mit einem Knaller aus der zweiten Reihe zur besten Parade des Spiels. Blitzschnell taucht der Schlussmann ab und kratzt den flachen Schuss aus der linken unteren Torecke! Klasse Tat des Keepers!

80 Auch Omid Ebrahimi muss mit einer Rippenverletzung vorzeitig weichen. Die Iraner kicken zunächst in Unterzahl.

79 Einwechslung bei Iran: Pejman Montazeri

79 Auswechslung bei Iran: Omid Ebrahimi

78 Es geht wie erwartet nicht weiter für Nordin Amrabat, dafür kommt der kleine Bruder Sofyan Amrabat ins Spiel. Außerdem macht der glücklose Ayoub El Kaabi platz für Pauli-Stürmer Aziz Bouhaddouz.

77 Einwechslung bei Marokko: Aziz Bouhaddouz

77 Auswechslung bei Marokko: Ayoub El Kaabi

76 Einwechslung bei Marokko: Sofyan Amrabat

76 Auswechslung bei Marokko: Nordin Amrabat

73 Nach einem Bodycheck an der Seitenauslinie muss Nordin Amrabat erstmal wieder zu Atem kommen. Sichtlich angezählt muss der Marokkaner zunächst abseits des Spielfeldes behandelt werden.

70 20 Minuten bleiben noch zu spielen und der Underdog erhöht wieder den Druck. Dicht hinten reingedrängt müssen die Marokkaner die Angriffe der Iraner ein ums andere Mal abwehren, machen das allerdings mit viel Ruhe und Souveränität. Diese Souveränität fehlt ihnen aber weiter in der Vorwärtsbewegung - Großchancen bleiben seit dem Seitenwechsel aus.

68 Der vorbelastete Kapitän Shojaei wird von Queiroz vorzeitig aus dem Verkehr gezogen. Für den 34-Jährigen ist Taremi neu in der Partie.

67 Einwechslung bei Iran: Mehdi Taremi

67 Auswechslung bei Iran: Masoud Shojaei

65 Zum x-ten Mal geht Harit auf dem linken Flügel ins Eins-gegen-eins, doch das Endprodukt passt heute nicht beim Schalker. Außer seinem Torschuss im ersten Durchgang resultierte daraus wenig Zählbares.

64 Ziyech geht an der rechten Eckfahne ruppig in den Zweikampf gegen Hajsafi. Erneut sucht Cakir das Gespräch und belässt es vorerst bei einer mündlichen Ermahnung.

62 Vielleicht mal mit durch einen Standard Gefahr erzeugen? Bei einer Ecke von Ziyech wird es laut im Stadion, doch wieder ist Beiranvand bei der hohen Hereingabe aufmerksam und faustet das Leder aus der Box.

60 Offensiv haben die Nordafrikaner große Schwierigkeiten, die tiefe Grundordnung der Weißen zu umspielen. Auf engem Raum resultieren daraus einige Ballverluste und technische Fehler, die so in der ersten Halbzeit nicht zu beobachten waren.

57 Obwohl es in den Zweikämpfen gut zur Sache geht, zeigt der erfahrene Schiri Cakir bisher eine fehlerfreie Performance. Oft kommt er ohne Gelbe Karte aus und sucht das direkte Gespräch mit den Beteiligten.

54 Das Geschehen findet jetzt ausschließlich zwischen den beiden Sechzehnern statt. Marokko läuft sich im gegnerischen Drittel fest und sucht ein Durchkommen, die Iraner verteidigen und kontern, allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft.

51 Wie schon vor dem Seitenwechsel sieht das Umschaltspiel der Iraner vielversprechend aus, auch wenn der Angriffsversuch diesmal halblinks bei Medhi Benatia endet. Carlos Queiroz scheint zufrieden mit dem Matchplan seiner Mannschaft zu sein.

48 Vahid Amiri holt sich nach einer späten Grätsche nur die Ermahnung beim Schiri ab. Cakir hat viel zu tun zu Beginn von Durchgang zwei.

47 Gelbe Karte für Alireza Jahanbakhsh (Iran)

Alireza Jahanbakhsh langt gegen den auffälligen Hakim Ziyech, was den gelben Karton zur Folge hat.

46 Sofort macht Amrabat über die rechte Außenbahn Dampf, dringt in die Box ein und flankt. Damit findet er aber keinen Mitspieler.

46 Zunächst gibt es keine Wechsel auf beiden Seiten. Die Trainer vertrauen auf das bekannte Personal.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Torlos geht es zwischen Marokko und dem Iran in die Halbzeitpause. Zu Beginn hatte es den Anschein, die Mannschaft von Hervé Renard würden hier ein Feuerwerk abbrennen. Chancen im Minutentakt bracht allerdings nicht die bis dahin verdiente Führung, obwohl die Iraner in vielen Szenen mit dem Rücken zur Wand standen. Nach 20 Minuten nahmen die kämpfenden Asiaten dann deutlich besser am Spielgeschehen teil und fanden durch Konterchancen immer häufiger den Weg in die marokkanische Hälfte. Kurz vor der Pause ließ Azmoun sogar die Riesenchace zur Führung liegen, da ihm frei vor dem Torwart der Ball entscheidend versprang. Finden die favorisierten Marokkaner wieder in die Spur oder gelingt dem Underdog die Überraschung? Gleich geht's weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten gibt Cakir obendrauf. Geht noch was für eines der Teams?

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Das muss das 1:0 sein! Mustergültig kontert der Iran nach Ballgewinn im Mittelfeld. Azmoun ist auf und davon, doch dann kann der Stürmer das Leder nicht richtig kontrollieren und scheiter aus halbrechter Position im Strafraum am herausstürmenden Schlussmann Mohamedi. Da war deutlich mehr drin!

42 Defensiv steht der Favorit bislang solide und lässt kaum Chancen zu. Häufig sucht der Iran sein Glück durch die Mitte und zerschellt an der dicht gestaffelten Innenverteidigung der Roten.

39 Fast findet eine scharfe Flanke von Ziyech den Kopf von El Kaabi auf Höhe des Elfmeterpunktes. Einen halben Meter zu weit Richtung Tor war dieses Anspiel allerdings angesetzt und landet so in den Händen von Beiranvand.

39 Sardar Azmoun muss am linken Bein behandelt werden, was den restlichen Akteueren bei schwülen Bedingungen eine Trinkpause ermöglicht. Vielleicht finden die Teams so neue Energie für die Schlussphase von Durchgang eins.

36 Natürlich wird sich die Mannschaft von Hervé Renard ärgern, aus dem anfänglichen Übergewicht kein Kapital geschlagen zu haben. Nach 36 Minuten geht der Spielstand allerdings absolut in Ordnung, denn mittlerweile kommt von Marokko offensiv zu wenig.

34 Gelbe Karte für Karim El Ahmadi (Marokko)

Mit einem taktischen Foul unterbindet El Ahmadi eine aussichtsreiche Kontermöglichkeit des Iran und holt sich umgehend die Gelbe Karte ab.

30 Dann gibt es doch die nächste Chance für die Nordafrikaner. Der auffälige Harit findet sich nach einem Zusammenspiel mit Hakimi links im Sechzehner wieder und kann mit der rechten Innenseite abschließen. Beiranvand ahnt, taucht ab und begräbt den halbhohen Versuch aufs lange Eck unter sich.

28 Das hohe Anfangstempo ist etwas raus. Marokko fehlt der Zug zum Tor, auch da die Iraner das Spielgerät jetzt deutlich besser verwalten als zuvor und sich weniger leichte Ballverluste in der Spielfeldmitte leisten.

26 Cheshmi blockt den nächsten wuchtigen Distanzschuss von Belhanda mit dem Körper ab. An Wille und Einsatz mangelt es den Asiaten keinesfalls.

24 "Team Melli" nimmt jetzt deutlich besser am Geschehen teil als noch zuvor. Bis zum Strafraum zeigen die Weißen ansehnliche Kombinationen, dann fehlen aber die zündenden Ideen, um die Kirsch in Richtung des Kastens zu befördern. Marokko hat in dieser Phase das Nachsehen, fehlen da etwa schon die Kräfte nach dem wilden Beginn?

20 Und plötzlich kontert der Iran! Mit Tempo und dem Ball am Fuß zieht Karim Ansarifard halblinks in den Sechzehner, trifft die Kugel mit links dann aber nicht optimal. So können die Marokkaner die Gefahr bereinigen.

19 Aufregung im iranischen Strafraum! Nach einem Freistoß aus 30 Metern haben sowohl Belhanda als auch Benatia die Schussmöglichkeit aus sieben Metern. Mit allem was sie haben werfen sich die Iraner vor den Ball und verhindern so den Einschlag im Kasten!

17 Einwechslung bei Iran: Mehdi Taremi

17 Amine Harit vom FC Schalke macht bisher einen äußerst aktiven Eindruck. Immer wieder bietet sich die Nummer 18 auf der linken Außenbahn an und sucht den Weg in die Spitze.

15 Immer wieder leisten sich die Asiaten leichte Ballverluste im Zentrum. Die Marokkaner schalten zwar schnell um, bringen den letzten Pass dann aber noch nicht an den Mann. Der erste Treffer liegt hier dennoch weiter in der Luft.

12 Es ist ein seltenes Bild in dieser Anfangsphase, wenn die Herren in den weißen Trikots in der gegnerischen Hälfte auftauchen. Von links kommt mal ein Flankenball in den Strafraum der Marokkaner, doch Munir Mohamedi ist wach und pflükt die Kugel vom Himmel.

10 Gelbe Karte für Masoud Shojaei (Iran)

Von Beginn an gehen die Iraner früh und beherzt in die Zweikämpfe, treffen dabei allerdings häufig den Gegenspieler. Shojaei holt sich für einen Tritt die erste Verwarnung des Spiels ab.

8 Es geht nur in eine Richtung. Vor der Box der Iraner hat Ayoub El Kaabi die Gelegenheit zum Schuss, setzt das Leder in Bedrängnis dann aber deutlich neben die linke Torstange.

6 Letzte Ermahnung für Rouzbeh Cheshmi. Nach mehreren Foulspiels hintereinander knöpft sich Cakir den Innenvertediger vor und wirft ihm klare Worte entgegen. Beim nächsten Vergehen gibt es wohl gelb.

5 Als nächstes nähert sich Younès Belhanda nach einem Flankenball von Nordin Amrabat dem Kasten des Iran an. Der Kopfball aus acht Metern rauscht drei Meter über den rechten Torgiebel.

3 Und die erste Ecke gibt es gleich hinterher. Die kommt flach an den Elfmeterpunkt, wo der völlig frei stehende Hakim Ziyech ausgerechnet mit dem starken linken Fuß ein Luftloch schlägt. Marokko macht von Beginn an Dampf!

2 Gleich der erste Torabschluss für die Nordafrikaner. Links vor dem Strafraum fällt Harit der Ball vor den Fuß und zieht sofort ab. Der Schalker trifft das Rund nicht optimal und schickt es am rechten Pfosten vorbei.

1 Marokko stößt an. Wer startet besser ins Turnier? Die nächsten 90 Minuten werden es zeigen!

1 Spielbeginn

Der Rahmen ist gesetzt für ein hoffentlich unterhaltsames Auftaktspiel in Gruppe B. Die Teams stehen bereit, gleich geht's los im sonnigen Krestovsky-Stadion.

Geleitet wird die Partie vom türkischen Gespann um den 41-jährigen Versicherungsmakler Cüneyt Cakir. An den Seitenlinien unterstützen ihn Bahattin Duran und Tarik Ongun.

Zum ersten Mal treffen Marokko und der Iran übrigens bei einer Weltmeisterschaft aufeinander. Das bislang einzige Duell entschied der Iran im Juli 1977 bei einem Freundschaftsturnier in Peking im Elfmeterschießen für sich.

Verzichten muss Queiroz heute auf Mittelfeldstratege Saeid Ezatolahi. Der 21-Jährige vom FK Amkar Perm muss noch ein Spiel Sperre wegen einer Roten Karte aus der WM-Qualifikation verbüßen. Ohnehin stehen bei "Team Melli" aber keine Einzelspieler im Fokus, stattdessen soll es das kollektiv Gesamtwerk richten. Alles andere als ein Vorrundenaus wäre bei der fünften WM-Teilnahme der Asiaten allerdings eine riesige Sensation.

Als Prunkstück des Iran gilt die Hintermannschaft. "Defensiv ist das Team sehr stabil, es besitzt eine gute Disziplin", sagt Winfried Schäfer, Trainer vom Traditionsklub Esteghlal Teheran. Offensiv liegt die Last unter anderem auf dem ehemaligen Wolfsburger und Herthaner Ashkan Dejagah. Der inzwischen 31-Jährige Offensivspieler stand seit seinem Wintertransfers zu Nottingham Forest in der zweiten englischen Liga wegen einer Knieverletzung zwar nur ein einziges Mal auf dem Feld, wegen seiner individuellen Klasse und seiner Erfahrung setzt der portugiesische Trainer dennoch auf den Routinier.

In der WM-Qualifikation Asiens zeigten die Iraner, dass in der Lage sind, erfolgreichen Fußball zu spielen. Mit sechs Siegen und vier Remis sicherte sich das "Team Melli" als Tabellenführer (22 Punkte) souverän das Ticket nach Russland - und ließ dabei sogar Teams wie Deutschlandgegner Südkorea (15 Punkte) und China (12 Punkte) hinter sich zurück. Die Iraner konnten sich nach 2014 zudem erstmals für eine zweite WM-Endrunde in Folge qualifizieren.

Auf der Gegenseite steht mit dem Iran der krasse Außenseiter der Gruppe. "Wir gestehen uns ein, dass die anderen Mannschaften die Favoriten sind. Aber wir tolerieren nicht, wenn man versucht, uns die Hoffnung und den Glauben abzusprechen", gab Nationaltrainer Carlos Queiroz vor Turnierbeginn zu Protokoll. Dem Portugiesen ist die Rolle seines Teams bewusst, diese nimmt er aber gerne an. Davon dass mit der Begegnung gegen Marokko bereits zum Auftakt ein Endspiel für die Iraner ansteht, möchte der 65-Jährige nichts wissen. "Ein Sieg ist gut für die Moral und das Selbstvertrauen", so Queiroz, "aber im ersten Spiel entscheidet sich nichts".

Auch weitere bekannte Namen stehen im 23-Mann-Aufgebot von Hervé Renard. Egal ob Achraf Hakimi (Real Madrid), Nabil Dirar (Fenerbahce), Younes Belhanda (Galatasaray), Amine Harit (Schalke 04), Nordin Amrabat (Leganes) oder Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) - fast alle marokkanischen Stars verdienen ihr Geld in Europas Topligen. Spielerisch hat der 49-jährige Franzose seinen Schützlingen defensive Disziplin und ein gefürchtetes Umschaltspiel eingeimpft. Gepaart mit dem spielerischen Level der meisten Spieler hat Marokko durchaus das Zeug zum Überraschungsteam.

Dass der aktuelle Ranglisten 41. neben Europameister Portugal, Favorit Spanien und Außenseiter Iran mehr als nur Laufkundschaft in der Gruppe B ist, zeigt spätestens der Blick auf den Mannschaftskader. Unangefochtener Star des Teams ist der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia vom italienischen Doublesieger Juventus Turin. Der 31-jährige Abwehrchef ist in der Nationalmannschaft nicht nur sportlich eine wichtige Säule, auch als Führungsspieler geht der Kapitän mit gutem Beispiel voran.

In Gruppe C der WM-Qualifikation Afrika setzte sich der Wüstenstaat mit drei Siegen und drei Unentschieden (12 Punkte) vor der Elfenbeinküste (8) als Tabellenführer durch. Zum ersten Mal seit 1998 und zum insgesamt fünften Mal reist Marokko nun zur Endrunde einer Weltmeisterschaft. Obwohl der letzte Auftritt der Nordafrikaner bereits 20 Jahre zurück liegt, dürften positive Erinnerungen an die letzte Teilnahme vorherrschen. Mit vier Punkten verpasste Marokko in Frankreich damals nur knapp den Sprung in die K.o.-Runde, in der Weltrangliste stand man in dieser Zeit zudem so hoch wie nie zuvor und nie mehr danach (Platz 13).

Mit breiter Brust und einer beeindruckenden Serie von 18 Spielen in Folge ohne Niederlage reisen die "Löwen vom Atlas" nach Russland. "Wir fahren nicht dorthin, um nur teilzunehmen. Wenn wir bei der WM schon nach der Vorrunde ausscheiden, wäre das eine riesige Enttäuschung", sagt der französische Trainer Hervé Renard, der in seiner Wahlheimat ehrfürchtig "weißer Zauberer" genannt wird.