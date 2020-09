90 Fazit:

Am Ende wenig überzeugend bezwingt Frankreich die Australier mit 2:1. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte wurde die Équipe Tricolore nach dem Wiederanpfiff durch ein Foul von Risdon an Griezmann im Strafraum begünstigt. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Stürmer selbst. Nur vier Minuten später ging Umtiti unklug mit der Hand im eigenen Sechzehner zu Werke und gewährte wiederum den Gegner einen Strafstoß. Mit dem 1:1 im Rücken fassten die Socceroos neuen Mut und waren mit Frankreich auf Augenhöhe. Der Glücksschuss von Pogba, der haarscharf von der Latte hinter die Linie prallte, besiegelt letztlich den Erfolg. Die Deschamps-Elf muss aber dennoch ein bis zwei Schippen drauflegen, wenn es in diesem Turnier weit gehen soll. Am kommenden Donnerstag haben sie gegen Peru die nächste Gelegenheit dazu. Australien braucht zuvor gegen Dänemark wohl schon einen Sieg.

90 Spielende

90 Risdon wird auf dem rechten Flügel nochmal angespielt. Mit einem guten Haken nach innen lässt er Hernández stehen, doch seine Flanke wird ebenso abgeblockt wie die nachfolgende von Mooy. Nur noch eine Minute auf der Uhr.

90 Satte fünf Minuten hat die Truppe aus Down Under jetzt noch Zeit. Kommt sie noch irgendwie in die Offensive? Bisher gab es seit dem Gegentreffer keinen gefährlichen Angriff.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Es geht skurril weiter! Kanté setzt sich auf der linken Außenbahn prima durch und schickt Mbappé links in die Box. Ryan ist weit draußen und drängt den Franzosen bis an die Torauslinie ab. Der 19-Jährige Stürmer von PSG flankt dann an die Strafraumkante zu Fekir. Doch weder er, noch der von Fekir bediente Pogba können abschließen. So ist Ryan einerseits zurück in seinem Gehäuse. Andererseits müssen die Europäer von hinten neuaufbauen.

88 ...Fekir nimmt sich der Sache an und will die Kugel flach mit dem linken Fuß um die Mauer zirkeln. Dabei trifft er aber nur einen Australier. Schwach.

87 Frankreich hat eine gute Freistoßposition genau am rechten Strafraumeck...

84 Für die letzten sechs Minuten bringt van Marwijk den jüngsten Spieler des Turniers: Der gebürtige Iraner Arzani ersetzt den bemühten, aber wenig durchschlagskräftigen Kruse.

84 Einwechslung bei Australien: Daniel Arzani

84 Auswechslung bei Australien: Robbie Kruse

83 Mal sehen, ob die Aussies, die hier so tapfer auftreten, zurückkommen können. Ihre Leistung ist im Rahmen ihrer Möglichkeit absolut beeindruckend. Ganz bitter beim 1:2: Der Ball kommt unglaublich knapp hinter der Linie auf. Nur ein kleines Stück weiter vorne, und es wäre kein Tor geworden.

80 Tooor für Frankreich, 2:1 durch Aziz Behich (Eigentor)

Was für eine kuriose Szene! Ein Pass in die Spitze ist eigentlich zu weit für den durchstartenden Pogba. Der hält trotzdem seinen Fuß rein und überwindet Ryan aus 18 Metern mit einem ganz krummen Lupfer. Das Leder springt von der Latte ganz knapp hinter die Linie und dann in die Arme des Schlussmannes. Die Torlinientechnik schlägt aber an: Das Ding war drin!

79 Es scheint ein wenig, als ob der nächste Treffer das Spiel entscheidet. Wer ihn schießt? Völlig offen, denn auch die Socceroos wollen jetzt mehr. Sie spüren, dass mehr drin ist.

78 Deschamps nimmt den gelbverwarnten Tolisso sofort runter und bringt mit Matuidi einen neuen Mann fürs Mittelfeld.

78 Einwechslung bei Frankreich: Blaise Matuidi

78 Auswechslung bei Frankreich: Corentin Tolisso

76 Gelbe Karte für Corentin Tolisso (Frankreich)

Tolisso bringt Jurić taktisch zu Fall und unterbindet in der eigenen Hälfte eine erstklassige Konterchance. Gelb ist korrekt.

75 In dieser Phase geht der EM-Finalist von 2016 mit fünf Männern ganz vorne ins Pressing und stört den australischen Spielaufbau damit gewaltig. Lücken tun sich dennoch zwangsläufig auf.

72 Australien reagiert prompt: Rogić geht nach unauffälliger Leistung runter. Dafür soll Irvine das zentrale Mittelfeld beleben.

72 Einwechslung bei Australien: Jackson Irvine

72 Auswechslung bei Australien: Tom Rogić

70 Doppelwechsel von Deschamps: Etwas ungläubig verlässt Griezmann den Rasen, dafür kommt Sturmtank Giroud. Zudem ersetzt Fekir den blassen Dembélé.

70 Einwechslung bei Frankreich: Nabil Fekir

70 Auswechslung bei Frankreich: Ousmane Dembélé

70 Einwechslung bei Frankreich: Olivier Giroud

70 Auswechslung bei Frankreich: Antoine Griezmann

67 Die vsn-Marwijk-Elf wird jetzt richtig mutig. Auf dem linken Flügel lassen Kruse und Behich mit einem tollen Zusammenspiel Tolisso klasse stehen. Erst Pavard kann mit einer Grätsche die Flanke blocken. Die letzten 20 Minuten können enorm spannend werden.

64 Die australische Sturmspitze wird ausgetauscht: Nabbout, der lediglich sieben (!) Ballkontakte hatte, macht für Jurić Platz.

64 Einwechslung bei Australien: Tomi Jurić

64 Auswechslung bei Australien: Andrew Nabbout

63 Jetzt überschlagen sich die Ereignisse aber. Erst wird Griezmann gefoult und verwandelt den berechtigten Strafstoß sicher. Und nur wenig später ist Umtiti von allen guten Geistern verlassen und begeht ein dämliches Handspiel im eigenen Sechzehner. So ist innerhalb von vier Minuten wieder alles in der Reihe - nur, dass Tore gefallen sind.

62 Tooor für Australien, 1:1 durch Mile Jedinak

Ausgleich für die Aussies! Jedinak lässt sich die Chance nicht nehmen und schiebt das Rund ins rechte Eck. Lloris war zur anderen Seite gesprungen.

61 Elfmeter für Australien! Was ist hier denn los? Mooy tritt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in die Mitte. Umtiti steigt hoch und trifft das Spielgerät glasklar mit der Hand.

59 Sofort rollt der französische Express! Mbappé erläuft sich auf der linken Seite im Sechzehnmeterraum die Kugel und schließt nicht ab. Stattdessen schlägt er einen Haken und will Griezmann bedienen. Der lässt clever durch für Tolisso, doch dessen Versuch aus zwölf Metern wird geblockt.

58 Tooor für Frankreich, 1:0 durch Antoine Griezmann

Der Gefoulte schießt selbst - und trifft! Mit links donnert der Angreifer das Leder in die von ihm ausgesehen rechte Ecke. Ryan hatte wohl mit einem Schuss in die Mitte gerechnet.

57 Gelbe Karte für Joshua Risdon (Australien)

Der Sünder bekommt zusätzlich Gelb.

56 Und tatsächlich gibt es Strafstoß! Tatsächlich belegt die Zeitlupe: Risdon trifft doch nicht den Ball, sondern nur den Mann. Korrekt entschieden!

54 Und dann fordert ganz Frankreich Elfmeter! Erstmals kontern Les Bleus über Kanté durchs Zentrum. Sein Steckpass in die Schnittstelle findet Griezmann, doch Risdon grätscht dazwischen und spielt eigentlich den Ball. Dennoch wird der Video-Beweis bemüht.

53 Weiter ist die Équioe Tricolore erstaunlich einfallslos, was den Spielaufbau betrifft. Immer wieder kriegen die Australier ihre Körper dazwischen. So dümpelt die Partie ein wenig vor sich her.

50 Leckie teilt den nächsten Ellenbogenschlag aus und hat Glück, dass der Videoassistent das nicht als gelbwürdig betrachtet. Ansonsten hätte der vorverwarnte Herthaner vm Platz gemusst. Nichtsdestotrotz muss der 27-Jährige jetzt aufpassen.

49 Spielerisch beginnt der zweite Durchgang ähnlich, wie der erste endete: Mit Franzosen, die es probieren, aber nicht wirklich gefährlich werden.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter in Kazan.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Torlos steht es zur Halbzeit zwischen Frankreich und Australien. Dabei sind die Europäer schwungvoll ins Spiel gekommen und hatten in den ersten zehn Minuten einige gute Abschlüsse. In der Folge verstanden es die Socceroos besser, den Fluss des Gegners zu unterbrechen. Durch ein Fast-Eigentor von Tolisso hatten sie zudem die beste Gelegenheit der Partie. Im Anschluss daran waren Les Bleus zwar bemüht, so richtig brenzlig wurde es trotz des gewaltigen Offensivpotenzials aber nicht mehr. Weil auch die Australier nicht wieder zwingend vorne in Erscheinung traten, ist das 0:0 leistungsgerecht. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Nochmal ein schöner Versuch! Behich hat auf dem linken Flügel mal so richtig viel Platz. Seine halbhohe Flanke wird zurück an das Strafraumeck geblockt. Von dort schießt der Linksverteidiger mit seinem rechten Fuß direkt aufs Tor. Nicht viel fehlt da, sein Versuch fliegt am langen Pfosten vorbei.

44 Bockstark verteidigt! Pogba hebt die Kugel aus dem Halbfeld in die Mitte zu Griezmann. Bevor der 27-Jährige aber aus fünf Metern schießen darf, rettet Sainsbury mit dem hohen Bein. Toll gemacht!

41 Das Match wird immer zerfahrener. Viele Fouls prägen das Geschehen. Das spricht eher dafür, dass Australien es schafft, das französische Spiel zu stören. Deschamps wird das nicht gefallen.

39 Weiterhin feiern die australischen Fans gelungene Aktionen ihrer Truppe wie ein Tor. Damit sorgen sie für richtig gute Stimmung.

36 Inzwischen sind die Aussies kaum noch im letzten Drittel anzutreffen. Vorne sind meist zu wenig anspielbereite Männer in Gelb. Es häufen sich die Fehlpässe. Zudem wird Frankreich wieder etwas druckvoller.

33 Nicht schlecht! Hernández wird nach Zuspiel von Dembélé am linken Strafraumeck nicht beachtet. Völlig frei drischt er die Murmel ins Zentrum, wo Milligan zur Ecke klärt. Die ist aber ungefährlich.

31 Griezmann braucht zu lange! Ein halbhoher Pass in die Box findet den Atlético-Star, doch der dreht sich nicht schnell genug um sich selbst. Milligan ist vor Ort und befördert die Kirsche aus der Gefahrenzone.

30 Die Luft ist raus. Sainsbury grätscht an der eigenen Torauslinie Mbappé sauber ab und zerstört damit den Ball. Ein neuer muss her.

29 Lloris hat auch mal wieder was zu tun. Ein neuerlicher Freistoß von Mooy würde am Fünfmeterraum landen, wäre der 31-jährige Keeper nicht zur Stelle. Locker fängt er das Leder ab.

27 Tatsächlich schafft es das Teams aus Down Under, den Spielfluss des Gegners einzudämmen und zu unterbrechen. Viele körperbetonte Zweikämpfe, oft auch über der Grenze des Erlaubten, machen den Franzosen das Leben richtig schwer.

25 Pogba chippt die Kugel aus dem Zentrum auf die rechte Seite. Pavard ist dort mitgelaufen und will sie direkt in die Mitte weiterleiten. Sainsbury steht aber im Weg und verhindert Schlimmeres.

22 Momentan aber beruhigt sich das Geschehen etwas. Frankreich hat sein anfängliches Powerplay etwas aufgegeben und wirkt teilweise zu behäbig in den Angriffsbemühungen. Das dürfte Australien gefallen.

19 Nach fast 20 Minuten ist zu sagen: Es ist ein richtig munteres Fußballspiel. Erwarteterweise sind die Europäer tonangeben, doch die Aussies verstecken sich keineswegs und wären mit der größten Möglichkeit fast in Führung gegangen. In dem Tempo kann es weitergehen.

17 Die ganz, ganz dicke Chance für Australien! Mooy befördert einen Freistoß vom linken Flügel in die Mitte. Dort verlängert zunächst Kruse die Murmel am Elfmeterpunkt, dann bekommt Tolisso den Ball etwas unglücklich an den Fuß. Damit macht er das Ding sieben Meter vor dem Tor so richtig scharf. Lloris passt aber glänzend auf und kratzt das Rund aus der linken Ecke. Der folgende Standard bleibt dann harmlos.

15 Nicht zum ersten Mal probieren es die Franzosen mit einem Chip durch die Schnittstelle. Griezmanns Zuspiel durch die Mitte ist aber etwas zu lang für Mbappé. Ryan ist vor dem Mann von PSG an der Kugel.

13 Gelbe Karte für Mathew Leckie (Australien)

Wieder ist Leckie im Mittelpunkt. Wegen wiederholten Foulspiels - diesmal an Hernández - gibt's Gelb.

12 Nun auch die erste Annäherung des Underdogs. Mooys Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld verlängert Leckie aus 13 Metern deutlich neben das Gehäuse von Lloris. Ungefährlich.

11 Die Socceroos sind gleich zu Beginn großem Druck ausgesetzt. Vorne gehen sie zwar energisch und vor allem früh ins Pressing. Hinten brennt es aber mitunter sehr schnell. Das müssen sie dringend in den Griff bekommen.

8 Mbappé bringt einen Freistoß von links mit Schnitt nach innen ins Zentrum. Die französische Kopfballverlängerung bugsiert Milligan dann aufs eigene Tor. Sein Keeper steht aber gut und fängt den Ball sicher auf.

6 Frankreich macht richtig Betrieb! Dembélé versucht es bei einem Konter mit einem Steilpass, bleibt aber zunächst nahe des linken Strafraumecks hängen. Letztlich kommt Griezmann 23 Meter vor dem Kasten an die Pille und haut sie aufs untere rechte Eck. Wieder muss Ryan beherzt zugreifen.

5 Nächste, nicht allzu schlechte Gelegenheit: Pogba tritt nach einem Milligan-Foul einen Freistoß aus 25 Metern halblinker Position direkt aufs Tor. Dabei zielt er aber zu zentral, Ryan ist auf dem Posten.

2 Das fängt ja stark an! Mbappe wird über halbrechts wunderbar in den Strafraum geschickt. Der 19-Jährige taucht so frei vor Ryan auf und visiert aus neun Metern und spitzem Winkel die kurze Ecke an. Der australische Schlussmann passt aber auf und wehrt gut zum Eckstoß ab. Der bringt dann nichts ein.

1 Los geht's!

1 Spielbeginn

Vier Mal gab es diese Begegnung schon. 1994 (1:0) und 2013 (6:0) behielten die Franzosen die Oberhand in Freundschaftsspielen, 2001 gab es ein 1:1. Und: Australien bezwang den Favoriten immerhin mal beim Confed-Cup 2001 in Japan/Südkorea (1:0).

Sein Trainer-Pendant Bert van Marwijk, der erst seit Januar im Amt ist, sich ursprünglich mit Saudi-Arabien qualifizierte und nach der WM durch den Australier Graham Arnold ausgetauscht wird, meint mit Blick auf seine taktische Marschroute: “90 Minuten Defensive ergeben keinen Sinn, dann haben wir keine Chance und der Druck wird zu groß. Wir wollen mutig agieren“. Der Gegner sei “zurzeit eines der besten Teams der Welt“, doch Angst solle seine Elf nicht haben. Er setzt auf die mannschaftliche Geschlossenheit: “Diese Jungs haben einen großen Teamgeist, sie gehen füreinander durchs Feuer“, so der 66-Jährige.

Zur Begegnung selbst hat der Übungsleiter andere Gedanken. “Die Australier sind organisiert und nicht nur aufs Verteidigen konzentriert. Sie haben eine Angriffs-Mentalität, und darauf müssen wir vorbereitet sein“. Der gescholtene Griezmann selbst ergänzt Deschamps um eine weitere Kampfansage: “Das erste Spiel ist das wichtigste. Wir wollen einen Sieg, damit wir dem Achtelfinale näherkommen. Wir können dort jedem Gegner wehtun“.

Unter der Woche gab es dann auch noch etwas aus der Kategorie Kurioses: Antoine Griezmann, seines Zeichens heftig umworben vom FC Barcelona, gab in einem 30-minütigen Video bekannt, dass er den Lockrufen der Katalanen widerstehen und bei Atlético Madrid bleiben werde. Unter anderem zu sehen: Das Stechenlassen eines Tattoos, Computerspiele, Popcorn und nachdenkliche Minuten des 27-Jährigen in seinem großen Haus. Aus den Medien erfuhr er deswegen viel Kritik. Auch sein Coach Didier Deschamps hatte dafür nur Witze übrig: “Ich war derjenige, der gefilmt hat“.

Auf Seiten der Équipe Tricolore setzte es kurz vor der WM noch einen kleinen Warnruf. Zwar konnten Irland (2:0) und Italien (3:1) souverän bezwungen werden. Im abschließenden Test gegen die USA kam sie aber nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Das zeigt auch, dass das junge Team (Frankreich hat das zweitniedrigste Durchschnittsalter aller Teilnehmer) noch hin und wieder dne Schlendrian einkehren lässt. Möglicherweise kam dieser Mini-Dämpfer zur rechten Zeit.

Immerhin: Die Ergebnisse der jüngsten Testspiele sind positiver Natur. Hagelte es im März noch eine 1:4-Klatsche gegen Norwegen gefolgt von einer müden Nullnummer gegen Kolumbien, so gab es zuletzt zwei Siege. Erst wurde Tschechien mit 4:0 vom Platz gefegt. Vor nicht mal einer Woche gab es zudem noch ein 2:1 gegen Ungarn. Was das für das Spiel heute zu bedeuten hat, bleibt abzuwarten.

Hier fangen die Probleme der Aussies aber schon an. Es ist wohl der schwächste Kader der letzten vier Weltmeisterschaften, bei denen sie jeweils alle qualifiziert waren. Der erwähnte Cahill hat bereits stolze 38 Lenzen auf dem Buckel und sitzt bei seinem Arbeitgeber, dem zweitklassigen englischen Verein FC Millwall zumeist auf der Bank. Dennoch ist er auch dieses Mal mit elf Treffern der treffsicherste Mann gewesen. Ansonsten mangelt es an echten Top-Leuten. Vieles muss über das Kollektiv aufgefangen werden.

Eine Überraschung wäre es aber auch, wenn das Team aus Down Under einen oder gar drei Punkte gegen den Favoriten eintüten könnte. Dabei sind es die Socceroos, die nicht nur in diesem Aufeinandertreffen, sondern auch in der gesamten Gruppe als krasser Außenseiter an den Start gehen. Erst in der Verlängerung zweier sehr enger Matches gegen Syrien gelang überhaupt die Qualifikation für die Endrunde. Gefeierter Kicker war einmal mehr die australische Legende Tim Cahill, der beim 2:1 im Rückspiel beide Tore erzielte.

Die Mannschaft ist dabei gespickt mit Unmengen an Stars. Zu Weltklassespielern wie Paul Pogba, Antoine Griezmann und Kylian Mbappé gesellen sich erfahrene Männer, die ihre Qualitäten bereits häufiger unter Beweis gestellt haben, so beispielsweise Hugo Lloris, Olivier Giroud oder auch Blaise Matuidi. Kein Wunder also, dass mit nichts Anderem als dem Gruppensieg gerechnet wird. Abgesehen von Australien sind noch Peru und Dänemark mit in der Verlosung für diesen.

Allez le Bleus! So werden die französischen Fans ihr Nationalteam heute gegen Australien anfeuern. Die Europäer gelten als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel dieses Jahr. Das unterstrichen sie auch in der Gruppenphase der Qualifikation, als sie unter anderem die Niederlande und den deutschen Vorrundengegner Schweden hinter sich ließen. Lediglich in Solna mussten sie sich den Skandinaviern in letzter Sekunde mit 1:2 geschlagen geben. Sonst gab es sieben Siege und zwei Unentschieden.