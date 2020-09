90 Fazit:

Gassama unterbricht einen Einwurf von Peru und beendet die Partie, Dänemark gewinnt extrem glücklich mit 1:0! Ein äußerst spannendes Spiel liegt zurück, gerade Peru wusste mit viel Leidenschaft und Tempo zu überzeugen. Die Südamerikaner kämpften sich unermüdlich an den Nordeuropäern ab, liefen aber mit zunehmender Spieldauer ins offene Messer. Die Dänen nutzten dies in der 59. Minute in Person von Poulsen aus, der Stürmer blieb vor Gallese bei einem Konter eiskalt. Ansonsten war der Favorit sehr blass, außer einem passablen Schuss von Eriksen gab es keine weitere Torchance. Bei der Rojiblanca dagegen fehlte genau diese Effektivität. Guerrero, Farfán und Carrillo vergaben mehrfach, folglich müssen sie sich mit einer bitteren Niederlage abfinden. Als nächstes wartet Frankreich auf sie, Dänemark nimmt es mit Australien unter der Woche auf. Schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Yussuf Poulsen (Dänemark)

Poulsen zieht in der Mitte ein taktisches Foul und holt sich somit eine eher unnötige Karte ab. Eigentlich waren genug Mitspieler in der eigenen Hälfte versammelt.

90 Wenige Minuten trennen Dänemark von einem extrem wichtigen Sieg. Peru gibt unterdessen nicht auf, im letzten Drittel fehlt ihnen aber einfach die Kaltschnäuzigkeit.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Ruidíaz fällt im Sechzehner der Ball bei der Annahme unglücklich an den Unterarm und unterbindet damit eine weitere gute Offensiv-Szene seiner Kollegen. Die Rojiblanca ist nur auf Sturm getrimmt.

87 Mit Pedro Aquino für Renato Tapia ist ein weiterer Stürmer bei Peru auf dem Feld. Kurz zuvor scheiterte Christian Eriksen bei Dänemark aus 15 Metern frei vor Gallese und vergab die Entscheidung. Es bleibt daher spannend und wird mit jeder Minute dramatischer...

87 Einwechslung bei Peru: Pedro Aquino

87 Auswechslung bei Peru: Renato Tapia

86 Gelbe Karte für Thomas Delaney (Dänemark)

Für ein taktisches Foul an Carrillo sieht der Noch-Bremer Gelb.

85 Der viel gelaufende Jefferson Farfán darf runter, Sturm-Kollege Raúl Ruidíaz ersetzt ihn für die letzten Minuten.

85 Einwechslung bei Peru: Raúl Ruidíaz

85 Auswechslung bei Peru: Jefferson Farfán

84 Schmeichel du Tier! Carrillo marschiert ohne Gegenwehr rechts vor die Grundlinie und legt ab in den Rückraum zum freien Farfán. Der Ex-Schalker will die Pille trocken in die Mitte schieben, der Keeper pariert jedoch überragend mit dem Fuß!

82 Feierabend für Christensen, der Ex-Gladbacher läuft etwas unrund vom Platz. Ihn ersetzt in der Abwehr Jørgensen, der sonst unter David Wagner bei Huddersfield Town auf der Insel kickt.

81 Einwechslung bei Dänemark: Mathias Jørgensen

81 Auswechslung bei Dänemark: Andreas Christensen

80 Guerrero! Erneut hat Dänemark eklatante Probleme einen zweiten Ball zu verhindern. Cueva chippt das Leder in den Fünfer zum ehemaligen Bayern-Spieler, der Kapitän zirkelt die Kugel aber mit dem Rücken zum Tor per Hacke um Millimeter am rechten Pfosten vorbei. Was für ein Pech!

78 Bei Peru kleben immer mehr nur noch am Sechzehner der Dänen. Verteidigen ist egal, der Ausgleich muss her. In Anbetracht der Gruppe C, durchaus verständlich. Schon zum Auftakt ist diese Partie ein kleines Endspiel um den zweiten Platz.

75 Tapia liegt nach einem Zusammenstoß mit Kjær im eigenen Strafraum am Boden und muss angeschlagen kurz an die Seitenlinie für eine schnelle Genesung. Er wird aber voraussichtlich weitermachen können.

74 Advíncula will den Ausgleich! Der Ex-Hoffenheimer zieht von rechts nach innen und versucht Schmeichel am kurzen Eck zu überlisten, der Keeper pariert aber routiniert. Abspielen wäre wohl besser gewesen, Farfán lauerte im Rückraum aussichtsreich.

71 Poulsen rettet! Farfán kommt nach einer Flanke von rechts kurz vor der Linie fast zum Kopfball, der Torschütze zum 1:0 ist aber einen Schritt schneller und klärt in die Arme von Schmeichel.

69 Das muss der Ausgleich sein! Nach einem Freistoß bekommt Dänemark die Kugel nicht geklärt. Den zweiten Ball köpft Rodríguez hoch vor den linken Pfosten, den Einschieber verpassen aber sowohl Farfán als auch Carrillo um wenige Zentimeter. Gibt es doch nicht!

67 Auch Åge Hareide schraubt an seiner Offensive, Martin Braithwaite ersetzt Pione Sisto.

67 Einwechslung bei Dänemark: Martin Braithwaite

67 Auswechslung bei Dänemark: Pione Sisto

67 So langsam wird die Angelegenheit hektisch und äußerst dramatisch. Peru wirft alles nach vorne und erkämpft sich weiter reichlich Szenen rund um den Sechzehner. Im Gegenzug öffnen sich mit aber auch Räume für den Gegner, auf die unter anderem Eriksen spekuliert.

64 Beinahe das perfekte Märchen! Carrillo hebt von rechts die Kugel butterweich in die Strafraummitte, Guerrero köpft aber freistehend Schmeichel nur in die Arme.

62 Ricardo Gareca stellt um, mit Kapitän Paolo Guerrero für Édison Flores setzt er jetzt im Angriff auf eine Doppelspitze.

62 Einwechslung bei Peru: Paolo Guerrero

62 Auswechslung bei Peru: Édison Flores

61 Beinahe die schlagfertige Antwort! Flores taucht nach einem zügigen Angriff links aus 13 Metern vor Schmeichel auf, der Keeper mit dem berühmten Nachnamen pariert aber überragend mit einer Hand. Riesentat!

59 Tooor für Dänemark, 0:1 durch Yussuf Poulsen

Die Dänen kontern sich zu überraschenden Führung! Sisto schickt aus der eigenen Hälfte heraus mit viel Übersicht Eriksen durch die Mitte. Vor dem Strafraum legt der Spielmacher überlegt nach links raus in die Box zu Poulsen und der Stürmer von RB Leipzig schiebt die Murmel überlegt an Gallese vorbei ins kurze Eck. Klasse gemacht!

57 Fast die nächste dicke Chance für Peru! Cueva zieht über links an den Fünfer und vernascht mit einem Haken Kjær. Im Rückraum sucht er anschließend etwas überraschend den nachrückenden Carrillo, er verstolpert aber das Leder bei der Annahme.

56 Auch nach der Anfangsphase des zweiten Abschnittes sind die Rollen gleich geblieben. Peru gibt Vollgas, Dänemark landet im letzten Drittel bei Gegenangriffen keinen Stich. Das Umschalten der Nordeuropäer ist auch zu langsam, die Rojiblanca ist nach Ballverlusten wieder zügig mit reichlich Personal hinter dem Spielgerät.

53 Nächster Freistoß von Eriksen. Diesmal liegt die Kugel rechts neben der Box, seine halbhohe Hereingabe bleibt aber ohne Gefahr. Es ist noch nicht sein Turnier, außer bei ruhenden Bällen ist der Superstar bislang komplett abgemeldet.

50 Dieser Farfán ist einfach unglaublich! Cueva schickt den 33-Jährigen Stürmer mit einem weiten Ball rechts auf die Reise, Christensen kann ihn aber nur wegen eines minimalen Vorsprungs im Laufduell noch so gerade am Sechzehner aufhalten. Gut gelöst vom Verteidiger des FC Chelsea!

48 Perus Fangemeinde schraubt die Dezibel etwas höher, ihr Liebling Paolo Guerrero beginnt sein Aufwärmprogramm. Noch scheint aber Jefferson Farfán durchzuhalten.

46 Weiter geht's, unverändert sind die 22 Akteure zurück auf dem grünen Geläuf!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause zwischen Peru und Dänemark, torlos geht es in die Kabine! Mit dem Pfiff marschiert die ganze peruanische Mannschaft inklusive sämtlicher Betreuer zu Cueva und baut den Fehlschützen auf - so geht Teamgeist! Der Treffer des Technikers wäre dabei nicht unverdient gewesen, unterm Strich war Peru die deutlich bessere Mannschaft. Dänemark tat sich extrem schwer überhaupt bis ins letzte Drittel zu kommen, mit den wilden Rojiblanca kommen die eigentlich favorisierten Nordeuropäer überhaupt nicht zurecht. Ingesamt aber ein spannender Kick, einzig an zahlreichen Top-Chancen fehlt es noch etwas. Außer dem Elfmeter hatten lediglich Farfán und Carrillo eine gute Gelegenheit. Dänemark muss was tun, sonst droht die Auftaktpleite. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Elfmeter verschossen von Christian Cueva, Peru

Was zum Teufel war das denn?! Der Gefoulte tritt selbst an, läuft langsam zum Punkt und jagt die Pille mit viel zu viel Rücklage fast aus dem Stadion. Schwache Ausführung!

44 Ganz Peru will einen Elfmeter, noch bleibt die Pfeife aber stumm! Als der Ball mal endlich draußen ist, marschiert der Schiedsrichter zum Bildschirm. Er sieht in der zweiten Wiederholung, das Poulsen etwas ungestüm dem Ball im Sechzehner hinterher rennt und dem schussbereiten Cueva das Standbein wegschlägt. Der Referee zeigt nach kurzem Austausch mit Felix Zwayer zu Recht auf den Punkt!

42 Delaney erwischt links im Sechzehner einen zweiten Ball und schnibbelt das Leder scharf vor den zweiten Pfosten. Poulsen grätscht rein, ihm fehlen jedoch gut drei Fußlängen zum Torversuch.

39 Gallese packt zu! Den Freistoß übernimmt nicht überraschend Eriksen, der Insel-Star jagt die Kugel aber in die Mauer. Der Abpraller fällt Schöne vor die Füße, den wuchtigen Schuss aus 28 Metern hat der Schlussmann aber im Nachfassen sicher.

38 Gelbe Karte für Renato Tapia (Peru)

Tapia fährt gegen den schnellen Sisto zentral vor dem Sechzehner das Stolperbein aus, klarer Freistoß ein eine mehr als berechtigte Gelbe Karte.

36 Den verletzten William Kvist ersetzt im Defensivverbund Lasse Schöne.

36 Einwechslung bei Dänemark: Lasse Schöne

36 Auswechslung bei Dänemark: William Kvist

35 Die Zeichen bei Kvist gehen offenbar doch in eine andere Richtung, auf der Bank kommt Bewegung drein. Kvist muss benommen nun mit Trage aus dem Stadion raus in die Katakomben gebracht werden.

33 Kvist hat im Luftkampf mit Farfán das Knie des Peruaners in die Rippen bekommen und muss behandelt werden. Eine Trage wird auf den Platz beordert, das sieht nicht wirklich gut aus, nach längerer Pause draußen will er es aber wohl nochmal versuchen.

32 Farfán zwingt über links Kjær ins Laufduell, den Temponachteil macht der Ex-Wolfsburger aber mit einem feinen Tackling vor der Seitenlinie wieder wett und klärt somit zu einem Einwurf.

29 Erster Abschluss von Farfán! Der Star von Lokomotive Moskau wird über rechts in den Sechzehner geschickt, schießt aus spitzem Winkel aber knapp am kurzen Pfosten vorbei ins Aus. Auf Schalke nannte man ihn liebevoll "Düsen-Jeff", das war zumindest mal ein Ansatz davon!

27 Jetzt hat Delaney genug gesehen und zimmert die Kugel aus 24 Metern zentraler Position gen Tor, trifft aber nur mitten in die Kamera hinterm Tor. Zum Glück ist die versichert, sonst wird es teuer...

25 Eriksen übernimmt auch die Ecke von rechts, erneut kann er mit dem Standard aber für keine Torgefahr sorgen. Farfán klärt am kurzen Pfosten souverän per Kopf.

23 Jørgensen blickt etwas ratlos drein. Sinnbildlich für ihn und seine Kollegen. Die Nordeuropäer wirken noch immer etwas überrumpelt, auch wenn sich sich in den letzten Minuten etwas besser gefangen haben.

20 Sisto wird nach einem langen Ball auf Jørgensen von Stryger Larsen im Strafraum in Szene gesetzt, er rennt sich vor dem Fünfer aber gegen drei Peruaner fest.

19 Eriksen hat die Möglichkeit via Ecke von links für Gefahr zu sorgen. Der Topstar hebt den Ball mit viel Schnitt in den Fünfer, Keeper Gallese wird aber unerlaubt gehalten und bekommt daher den fälligen Freistoß.

16 Christensen grätscht Advíncula vor dem Strafraum in den Weg und trifft zuerst und als letzter den Ball. Natürlich kein Foul, aber der Flügelstürmer fordert zu Recht Ecke. Die Hoffnungen bleiben unerhört, der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß.

13 Nächste Chance für Peru! Carrillo zieht von rechts nach innen und zwingt mit einem starken Schuss aufs lange Eck Schmeichel zu seiner ersten Parade. Die Nordeuropäer haben gewaltige Probleme mit den wilden Südamerikanern!

12 Flores! Der Offensivspieler legt sich aus der dritten Reihe den Ball zurecht und knallt die Pille scharf auf den Kasten, verfehlt das Gehäuse aber um gut einen Meter. Den Dänen ist er bekannt, seit einige zeit kickt er für Aalborg.

10 Delaney versucht es mit einem langen Ball aus der Tiefe, dem bewährten Mittel der Dänen. Poulsen leistet sich bei der Annahme aber ein Offensivfoul, somit wird die Chance vom Schiedsrichter abgebrochen.

8 Yotún versucht es mal aus 25 Metern halblinker Position direkt, Schmeichel packt bei dem zu mittig angesetzten Fernschuss aber sicher zu. Kann man mal machen, eine richtige Prüfung für den Keeper von Leicester City ist das aber nicht.

7 Intensive Angelegenheit auf beiden Seiten. Hüben wie drüben wirft man sich ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe, Bakary Gassama lässt aber zum Wohle des Spielflusses einiges laufen. Den Peruanern spielt das in die Karten, die in weiß gekleideten Kicker machen ordentlich Dampf.

4 Jørgensen kann nach einer Balleroberung ein wenig auf der rechten Seite für Entlastung sorgen, seine anschließende flache Hereingabe findet aber nur den Weg in den Fuß eines Gegners.

3 Stürmischer Auftakt. Der Südamerikaner geben von Beginn an Vollgas und setzen Dänemark mit viel Biss unter Druck. Unter anderem Poulsen muss daher kräftig hinten aushelfen.

2 Video-Chef ist übrigens Felix Zwayer, Bayern-Fans dürfte es dabei den Magen umdrehen. Mal sehen, wie gut die Kommunikation mit dem Schiedsrichter aus Gambia funktioniert.

1 Taktisch beginnt Peru im 4-5-1 mit Farfán als alleinigen Stürmer, auf Schalke klebte er noch stets am rechten Flügel. Dänemark agiert zu Beginn in einem klassischen 4-3-3 mit Eriksen als personifizierten Spielgestalter.

1 Ab die Post!

1 Spielbeginn

Perus voller Inbrunst vorgetragene Hymne dürfte man auch fast bis nach Moskau hören. Wahnsinn, für solche Momente lieben alle Fans diese WM-Turniere im Sommer! In diesem Punkt können die Dänen nicht wirklich mithalten.

Die kurze Eröffnungszeremonie beginnt, das Publikum reagiert frenetisch und rastet ein erstes Mal aus. In vollster Erwartung tummeln sich die Spieler bereits im Tunnel und warten auf die Freigabe des FIFA-Offiziellen. In wenigen Augenblicken rollt dann endlich das runde Leder!

Heimspiel für Peru? Gut 20.000 Fans machten sich auf den Weg und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Den reiselustigen Südamerikanern stehen gerade mal 700 Dänen gegenüber. Bei den Hymnen in wenigen Minuten dürfte das die ein oder andere Gänsehaut hervorrufen...

Exotisches Schiedsrichtergespann, die Referees für die Geschicke auf dem Platz kommen aus Gambia. Bakary Gassama heißt der gute Mann, der 39-Jährige durfte auch bereits eine Partie in der WM 2014 leiten. Auf den Außenbahnen stehen ihm Jean-Claude Birumushahu und Abdelhak Etchali zur Verfügung.

Auf Seiten Perus tut man sich abseits von Jefferson Farfán in der Anfangsformation schwer mit bekannten Namen. Eingefleischten Fans dürfte Luis Advíncula noch ein Begriff sein, der Außenverteidiger schnürte mal glücklos die Schuhe für die TSG Hoffenheim, er kam aber nur auf zwei Spiele im Kraichgau. Nicht unwichtig für die Mannschaft ist auch André Carrillo, der Rechtsaußen sputet gerne mal mit viel Tempo den Flügel runter. Das Abwehrzentrum hält der erfahrene Alberto Rodríguez zusammen, der Innenverteidiger schnupperte vor vielen Jahren mal mit dem SC Braga Champions-League-Luft. Seit Januar kickt er allerdings in Kolumbien. Kapitän Paolo Guerrero hockt erstmal auf der Bank.

Ein Blick in den dänischen Kader lässt das Herz vieler Bundesligisten höher schlagen, ganze sechs Akteure aus der Startelf verdienen oder verdienten mal ihr Geld in Deutschland: Darunter fallen Simon Kjær (ehemals Wolfsburg), Andreas Christensen (Ex-Gladbacher), Thomas Delaney (Bremen und ab Juli Dortmund), William Kvist (einst VfB Stuttgart), Nicolai Jørgensen (früher Leverkusen und Kaiserslautern) und Yussuf Poulsen (aktuell RB Leipzig). Topstar der Mannschaft bleibt jedoch unbestritten Christian Eriksen. Der Spielmacher wirbelt ansonsten für Tottenham Hotspur die Abwehrreihen in der Premier League durcheinander.

Ähnlich geht man diese Partie auch bei den Nordeuropäern an, den Fokus legt Åge Hareide in der Vorbereitung auf das eigene Team: "Es ist nicht so wichtig, wer beim Gegner spielt. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel." Der Coach führt weiter aus, es sei eine Partie von extrem großer Bedeutung: "Frankreich ist sicherlich Favorit. Deswegen werden wir alles in dieses Spiel investieren." Der Norweger schielt demnach schon auf den zweiten Rang, rein von der individuellen Besetzung her keine absurde Meinung, nach Frankreich haben die Dänen in der Gruppe C sicherlich den klangvollsten Kader.

Trainer Ricardo Gareca ist in jedem Fall voller Vorfreude und sehr begeistert über die vielen reisefreudigen Fans: "Den peruanischen Fan zu sehen ist ein Spektakel, sie leben intensiv den Fußball und geben uns viel Kraft und Energie." Vor dem anstehenden Duell mit den Dänen sieht er sich bestens gewappnet, zumindest was die Kopfballstärke des Gegners angeht. "Ich kümmere mich nicht um die Größe der Dänen, mein Team hat die ideale Größe für dieses Turnier," erklärt der Argentinier mit einem leichten Schmunzeln.

Bei Peru tat man sich lange schwer auf das Turnier zu freuen. Das ganze Land forderte Gnade für den verurteilten Paolo Guerrero, am Ende gewann er den Doping-Rechtsstreit noch überraschend und durfte in den Kader nachrücken. "Es tut uns sehr gut, dass er dabei ist. Er ist unser Kapitän und unser Freund," zeigt sich Teamkollege Yoshimar Yotún im Vorfeld erleichtert. Neben dem ehemaligen Hamburger hoffen die Lateinamerikaner auch auf die Qualitäten des Russland-Experten Jefferson Farfán. Der Ex-Schalker und aktuelle Meister mit Lokomotive Moskau ist der Topstar der Truppe schlechthin und kommt auf 24 Treffer in 82 Länderspielen.