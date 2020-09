90 Fazit:

Mit zwei Toren in der Nachspielzeit holt sich Brasilien den 2:0-Sieg gegen Costa Rica und befördern die Ticos damit aus dem Turnier! Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit starker Defensive der Zentralamerikaner wurde die Seleção in den zweiten 45 Minuten in der Offensive konsequenter, konnte aber vorerst auch sehr gute Chancen nicht in Tore ummünzen. Nach einem zu Recht aberkannten Elfmeter der Brasilianer sah erst alles nach einem Remis aus, doch Brasilien schlug in Person von Coutinho und Neymar. Vielen Dank fürs Mitlesen und ein tolles WM-Wochenende!

90 Spielende

90 Tooor für Brasilien, 2:0 durch Neymar

Da ist die endgültige Entscheidung! Costa Rica kommt bei einem guten Ball in die rechte Gasse nicht mehr richtig hinterher. Douglas Costa spielt halbhoch in die Mitte und Neymar schließt mit links in die offene linke Torecke ab.

90 Costa Rica kommt nicht mehr nach vorne. Brasilien spielt dem Sieg entgegen.

90 Roberto Firmino wird durch einen fantastischen Doppelpass mit Torschütze Coutinho in Szene gesetzt. Aus acht Metern kommt er zum Schuss, befördert die Kugel aber rechts vorbei.

90 Nun kann Brasilien Zeit von der Uhr nehmen: Fernandinho kommt für Gabriel Jesus.

90 Einwechslung bei Brasilien: Fernandinho

90 Auswechslung bei Brasilien: Gabriel Jesus

90 Tooor für Brasilien, 1:0 durch Coutinho

Die Fans der Seleção rasten völlig aus - da ist die langersehnte Führung! Eine Flanke von der linken Seite legt Roberto Firmino in in der Mitte auf Gabriel Jesus ab. Der überlässt Coutinho das Leder, der seinem Bewacher entwischt und mit dem rechten Schleppen aus kurzer Distanz durch die Beine von Navas vollendet!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6 Sechs Minuten haben die Brasilianer noch Zeit, um ein Tor zu erzielen!

89 Neymar und Kuipers werden heute keine Freunde mehr. Der Brasilianer beschwert sich gefühlt im Minutentakt.

88 Eine Verletzungsunterbrechung für den Costa-Ricaner Duarte nimmt Zeit von der Uhr. Brasilien hofft auf eine üppige Nachspielzeit.

87 Mit dem Mute der Verzweiflung probiert es nun auch Casemiro mit einem flachen Gewaltschuss. Navas sichert den Versuch ins rechte Toreck - keine große Prüfung für den Torwart.

85 Die Weitschüsse von Coutinho bringen heute nicht den gewünschten Erfolg. Wie auch in den bisherigen Szenen ist der Versuch von der halblinken Seite zu zentral platziert.

84 Gelbe Karte für Johnny Acosta (Costa Rica)

Acosta lässt sich bei einem Einwurf zu viel Zeit und bekommt den gelben Karton gezeigt.

83 In Person von Yeltsin Tejeda ist nun eine frische Kraft für das defensive Mittelfeld am Werk.

83 Einwechslung bei Costa Rica: Yeltsin Tejeda

83 Auswechslung bei Costa Rica: David Guzmán

81 Gelbe Karte für Coutinho (Brasilien)

Coutinho beschwert sich ebenfalls und wird mit einer Gelben Karte in die Schranken gewiesen.

81 Gelbe Karte für Neymar (Brasilien)

Neymar hämmert wütend das Leder auf den Boden und sieht dafür den gelben Karton.

78 Ein Elfmeter für Brasilien wird zurückgenommen! Die Fans der Seleção sind empört! Neymar bekommt die Kugel an der linken Fünferkante und legt sich die Pille auf den rechten Fuß. Im Duell mit González sieht es erst so aus, als ob er den Superstar festhält und so zu Fall bringt. Kuipers zeigt vorerst auf den Punkt, nimmt den Pfiff jedoch nach erneutem Anschauen richtigerweise zurück. Das war zu harmlos!

77 Mit dem Außenrist flankt Coutinho einen Ball sehenswert in den Strafraum, Navas fängt diese Hereingabe aber ohne Schwierigkeiten ab.

75 Costa Rica bringt einen frischen Verteidiger: Calvo ist für Gamboa auf dem Feld.

75 Einwechslung bei Costa Rica: Francisco Calvo

75 Auswechslung bei Costa Rica: Cristian Gamboa

74 Die Uhr tickt unermüdlich: Nur noch knapp eine Viertelstunde plus Nachspielzeit bleibt der Seleção, um das Remis noch in einen Sieg zu verwandeln.

72 Neymar verpasst erneut die Führung! Der Superstar zieht sich verzweifelt das Trikot über das Gesicht. Costa Ricas Verteidiger Gamboa lässt einen Ball unglücklich in den Lauf von Neymar prallen. Der hat plötzlich viel Platz und nimmt aus 18 Metern Maß. Der freie Schuss fliegt knapp am rechten Lattenkreuz vorbei.

70 Thiago Silva fliegt bei einer Ecke von der rechten Seite heran, kann der Kugel jedoch nicht den Druck in Richtung Tor verschaffen.

68 Der bereits angekündigte Wechsel findet statt: Roberto Firmino kommt für Paulinho ins Spiel. Damit wird es bei Brasilien noch offensiver.

68 Einwechslung bei Brasilien: Roberto Firmino

68 Auswechslung bei Brasilien: Paulinho

68 Gute Chance für Costa Rica! Wie aus dem Nichts kommen die Ticos zu einer guten Gelegenheit. Der Ball segelt von links kurz vor den Kasten, wo ein Costa-Ricaner die Kugel aber nicht richtig auf den Kasten befördern kann. Kurz danach ergibt sich eine Abseitsposition.

66 So langsam läuft der Seleção die Zeit davon. Roberto Firmino macht sich bereit...

64 Navas ist noch nicht zu bezwingen. Neymar wagt den Schuss von halblinks und nötigt den Keeper von Madrid zu einem Abpraller. Den sichert er aber ohne Probleme.

61 Neymar führt die Kugel bei einem Konter über die linke Seite. Sein Pass in an den Strafraumrand verpasst der eingewechselte Douglas Costa und die Gefahr verpufft.

60 Der Superstar wird gemaßregelt: Neymar beschwert sich immer öfter und bekommt von Kuipers deutlich die Meinung gesagt. Auch wenn er der Star seines Teams ist, kann er sich natürlich nicht alles erlauben.

58 Brasilien drückt nun energisch auf den Führungstreffer. Coutinho probiert es mit einem Abschluss aus halbrechter Position. Navas sichert die Kugel im Nachfassen.

56 Glanztat von Navas! Der Keeper von Real Madrid verhindert die brasilianische Führung. Neymar verwertet eine Hereingabe von der rechten Seite im Strafraum direkt. Der hohe, zentrale Schuss fliegt brandgefährlich auf den Kasten, doch Navas reißt blitzschnell die Arme hoch und rettet sein Team.

54 Erster Wechsel bei Costa Rica: Für den lauffreudigen Ureña kommt nun Mittelfeldmann Bolaños ins Spiel.

54 Einwechslung bei Costa Rica: Christian Bolaños

54 Auswechslung bei Costa Rica: Marco Ureña

52 Können die Brasilianer nun den Abschlussdruck aufrechterhalten? Genau diese offensive Entschlossenheit haben die Fans im ersten Durchgang vermisst.

50 Doppelchance für Brasilien! Nun ist die Seleção auf einmal richtig gefährlich! Erst trifft Gabriel Jesus per Kopfball nur die Latte und nur wenige Augenblicke später kommt Coutinho aus gefährlicher Position zum Schuss. Gamboa hält kurz vor der Linie ein Bein dazwischen und rettet zur Ecke.

48 Plötzlich hat Brasilien die dicke Chance! Gabriel Jesus hat die Kugel kurz vor dem Strafraum am Fuß und spitzelt das Leder in die Gasse. Die folgende Hereingabe von Paulinho in die Mitte spielt Navas einem Brasilianer exakt in den Fuß. Die Flanke in die Mitte landet bei Neymar, welcher das Spielgerät nicht kontrollieren kann und nur Navas trifft, der nach der schmerzhaften Zusammenkunft kurz liegenbleibt.

47 Die ersten Szenen gleichen dem Geschehen im ersten Durchgang. Brasilien hat den Ball und Costa Rica steht gut.

46 Die zweite Hälfte ist im Gange! Brasiliens Trainer Tite hat sich nach der recht schwachen ersten Halbzeit zum Handeln entschieden: Für den schwachen Willian ist nun der Ex-Münchner Douglas Costa im Spiel.

46 Einwechslung bei Brasilien: Douglas Costa

46 Auswechslung bei Brasilien: Willian

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

65 Prozent Ballbesitz, aber bislang keine Tore: Brasilien muss sich zur Pause mit einem 0:0 gegen Costa Rica begnügen. Von Beginn an bestimmte die Seleção die Partie, ohne wirklich in eine offensive Druckphase zu gelangen. Die Ticos zeigen sich mutig und hart in den Zweikämpfen und kamen nach knapp einer Viertelstunde sogar zu der ersten guten Chance der Partie. Brasilien schnürte die Zentralamerikaner zunehmend in der eigenen Hälfte fest, konnte sich aber bis auf eine Gelegenheit von Neymar keine großen Möglichkeiten erarbeiten. Die Fans des Rekordweltmeisters wirken durchaus unzufrieden. Kann das Team von Tite in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen? Bislang geht das 0:0 vollkommen in Ordnung. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Da war mehr drin: Ureña führt an der rechten Strafraumkante das Leder, spielt dieses dann jedoch schlampig in den Lauf von Ruiz. Der kann den Ball nicht erreichen.

44 Gabriel Jesus hat plötzlich auf der rechten Seite Platz, sein flacher Pass in die Mitte ist allerdings viel zu ungenau gespielt und findet Neymar nicht.

43 Venegas setzt sich am linken Strafraumrand gegen Thiago Silva durch und wird kurz darauf vom erfahrenen Verteidiger von der Kugel getrennt.

41 Marcelo zeigt an der linken Strafraumkante einen schicken Übersteiger und zieht ein Stück weit in die Mitte. Mit einem harten Schuss ins linke Toreck prüft er seinen Teamkollegen aus Madrid, Keylor Navas. Der Keeper sichert das Leder im Nachfassen.

39 Deutliches Abseits: Nach der ersten Ecke der Partie, welche die Brasilianer ausführen dürfen, kommt es zu einem Konter des Underdogs aus Zentralamerika. Über die rechte Seite wird der Ball nach vorne getragen und schließlich in die Spitze gespielt. Dabei stand Ureña aber ganz klar im Abseits.

37 Da bekommt Ureña einige klare Worte zu hören. Im Duell mit Thiago Silva ist das Spielgerät schon lange weg, als der Costa-Ricaner den Bodycheck auspackt. Kuipers bittet folgerichtig zum Gespräch, die Karte bleibt jedoch weiterhin stecken.

35 Aktuell haben die Ticos ziemliche Probleme, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Brasilien kann jedoch aus der Überlegenheit in der Ballbesitzstatistik zu wenig Profit schlagen.

33 Ähnlich wie im Spiel gegen die Schweiz geht bei der Seleção im Angriffsspiel das meiste über die linke Seite. Willian konnte bisher alles andere als überzeugen: Er zieht von der rechten Bahn in die Mitte und schießt einige Meter am Ziel vorbei.

32 Neymar legt sich das Spielgerät in der linken Sechzehnerhälfte geschickt auf den rechten Fuß. Er chippt den Ball an den langen Pfosten, wo Oviedo rustikal mit dem Kopf klärt. Zudem hebt der niederländische Assistent bedingt durch eine Abseitsposition die Fahne.

31 Man merkt den brasilianischen Fans die Unzufriedenheit an. Seit einigen Minuten werden nach missglückten Szenen immer wieder Pfiffe laut. Nach dem verpassten WM-Sieg im eigenen Land sind die Erwartungen natürlich groß.

30 Auch Coutinho kommt mal wieder zu einem Abschluss. Aus der Distanz hämmert er das Ding aber über das rechte Lattenkreuz.

29 So langsam kommt Brasilien in Fahrt. Marcelo traut sich einen Flachschuss von der linken Strafraumkante zu und schießt die Pille einen Meter rechts am Kasten vorbei.

28 Neymar! Der Superstar verpasst das 1:0! Mit einem cleveren Pass wird er in die linke Strafraumhälfte geschickt. Navas kommt allerdings fix aus seinem Kasten und wehrt die Kugel ab!

26 Das brasilianische Tor zählt nicht! Nach einem Ballverlust im Mittelfeld erobert die Seleção die Kugel zurück. Neymar bleibt an der linken Strafraumkante hängen und Marcelo wagt den Direktschuss. Er bedient damit unfreiwillig Gabriel Jesus, der den Ball kompromisslos verwandelt, vorher stand er aber im Abseits.

24 Da wäre es beinahe gefährlich geworden! Gabriel Jesus will die Murmel aus dem Dunstkreis des Sechzehners zum aufgerückten Marcelo durchstecken, ein Costa-Ricaner ist jedoch dazwischen.

22 Lassen sich die Brasilianer davon mürbe machen? Zahlreiche kleine Fouls im Mittelfeld stoppen bislang immer wieder den Spielfluss in dem von enormen Ballbesitz geprägten Spiel der Seleção.

20 Das kann er natürlich besser. Coutinho führt die Kugel auf der halblinken Seite. Sein Zuspiel in die Spitze ist nicht nur zu lang, sondern auch viel zu schnell. Navas hat bei der Aufnahme des Leders keine Probleme.

19 Die Ticos kommen wieder über die rechte Seite nach vorne. Die Hereingabe in die Mitte wird abgefälscht und sicher von Keeper Alisson abgefangen.

18 Es deutet viel auf ein echtes Geduldsspiel für die Seleção hin. Neymar lupft den Ball auf der linken Außenbahn über seinen Gegenspieler Gamboa hinweg, wird dann aber rustikal von Venegas gestoppt. Noch kommt die Partie allerdings ohne Karte aus.

16 Superstar Neymar wird in der ersten Phase der Begegnung mit einigen Fouls genervt. Kann er sich dafür mit einem Tor revanchieren?

15 Costa Rica spielt vor allem nach der guten Gelegenheit mutig auf und geht engagiert in die Zweikämpfe. Der Rekordweltmeister kann kein leichtes Spiel erwarten.

13 Gute Chance für Costa Rica! Aufwachen, liebe Brasilianer! Ein Freistoß in den Tiefen des Mittelfelds landet bei Gamboa. Der zieht bis kurz vor die rechte Grundlinie und legt die Pille in den Rückraum ab. Borges kommt aus 15 Metern zum Schuss und befördert das Leder nur einen halben Meter neben den linken Pfosten!

12 Casemiro ist wieder auf dem Feld. Neymar wird im Mittelfeld bedrängt, verliert gegen Acosta den Ball und verursacht einen Freistoß.

11 Wir sehen die erste kleine Verletzungsunterbrechung: Casemiro spielt die Kugel ins Aus, weil er Nasenbluten bekommen hat. Brasilien spielt vorerst mit zehn Mann weiter.

10 Keine Gefahr für das Tor von Keylor Navas. Neymar chippt das Leder in die Mitte, Costa Rica bereinigt die Situation aber ohne Probleme.

9 Willian wird ein paar Meter vor der rechten Strafraumkante gefoult und holt somit den ersten vielversprechenden Freistoß der Partie heraus.

8 Brasilien ergeht es gerade wie einem Zahnarzt: Sie sind auf der Suche nach der Lücke. Bislang stehen die Ticos defensiv diszipliniert und machen die Räume eng.

7 Bei 19 Grad und Sonnenschein finden die Team heute übrigens schönes Fußballwetter vor.

6 Oviedo chippt das Leder auf der linken Seite locker zu seinem Kapitän Ruiz. Seine Flanke wird geblockt. Nach dem fälligen Einwurf wagt Gamboa den Distanzschuss, verzeiht aber deutlich.

5 Nach einem missglückten Heber von Thiago Silva auf Gabriel Jesus zeigt Costa Rica ein gutes Umschaltverhalten. Der lange, öffnende Pass wird von Thiago Silva zurückerobert.

4 Coutinho zeigt den ersten Abschluss! Nach einem gefährlichen Ball in die Spitze auf Gabriel Jesus bekommen die Ticos die Pille nicht geklärt. Coutinho kommt aus 18 Metern zu einer guten Direktabnahme, zwirbelt das Leder aber wuchtig einen Meter über die Latte.

3 Die Partie beginnt recht verhalten mit einigen Zweikämpfen im Mittelfeld. Wem gelingt das erste Ausrufezeichen?

2 Casemiro dreht sich in der eigenen Hälfte geschickt um seinen Gegenspieler und spielt quer weiter auf Marcelo. Der probiert es mit einem halbhohen Zuspiel auf die rechte Angriffsseite, doch Costa Ricas Defensive zeigt sich hellwach und fängt die Kugel ab.

1 Das Spiel läuft! Wird Brasilien der Favoritenrolle gerecht oder gelingt Costa Rica die Sensation?

1 Spielbeginn

Brasilien läuft heute in blauen Trikots auf, Costa Rica spielt in weiß.

Die Nationalhymnen ertönen. Gleich kann das Spiel beginnen!

Costa Ricas Trainer widersprach im Vorfeld der Partie Spekulationen über fehlende Harmonie innerhalb des Teams. "Es ist richtig, dass manche Spieler näher stehen als anderen. Gräben oder Grüppchen gibt es allerdings nicht", sagte er. Heute wird es sicherlich auf ein optimales Zusammenspiel ankommen.

Die Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit und werden jeden Moment den Rasen betreten. Kann der Rekordweltmeister den ersten Sieg bei dieser WM einfahren?

Costa Rica setzt dem 4-2-3-1 der Brasilianer ein 5-4-1 entgegen. Können sie mal wieder für eine Überraschung sorgen?

Bereits zweimal trafen die beiden Mannschaften bei WM-Turnieren aufeinander. 1990 und 2002 kam es zu Gruppenspielen zwischen Brasilien und Costa Rica, welche die Seleção mit 1:0 und 5:2 für sich entschied. Der einzige Sieg der Ticos gegen die große Fußballnation aus Südamerika datiert aus dem März 1960, als sie die Brasilianer mit 3:0 bezwingen konnten.

Nachdem Brasiliens Star Neymar vor ein paar Tagen das Training verletzungsbedingt abbrechen musste, steht er heute in der Startaufstellung. Sein Trainer Tite hatte ihn unlängst als "Genie" bezeichnet.

Costa Ricas Nationalteam wird auch Los Ticos genannt. Das Team aus Zentralamerika ist zum fünften Mal in Folge bei einer WM am Start. Bei dem Turnier in Brasilien zogen sie sensationell ins Viertelfinale ein, wo sie gegen die Niederlande im Elfmeterschießen verloren.

Der Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Björn Kuipers aus den Niederlanden, der sein zweites WM-Turnier pfeift. Sander van Roekel und Erwin Zeinstra kommen an den Linien zum Einsatz.

Brasiliens Rechtsverteidiger Danilo von Manchester City hat sich im Abschlusstraining verletzt und wird mit einer Verletzung des Hüftmuskels die restliche Vorrunde ausfallen. Das ist die Chance für Fágner: Das 29-jährige Leichtgewicht von Corinthians São Paulo kommt heute zu seinem WM-Debüt.

Eine Frage wird Costa Ricas Nationaltrainer Óscar Ramirez in den letzten Tagen sicherlich umgetrieben haben: Wie kann sein Team den brasilianischen Superstar Neymar stoppen? Dazu lässt er sich nicht in die Karten gucken, stellt aber fest: "Wir haben gesehen, dass man gegen ihn aggressiv gespielt hat. Wir wollen aber keine unfairen Aktionen sehen." Außerdem erklärt er, dass ein Unentschieden gegen die Seleção zu wenig wäre: "Wenn ich nun sagen würde, dass ich damit zufrieden wäre, würde das bedeuten, dass ich an einen Sieg nicht glaube. Ich will aber einen Sieg und weiß, dass Standards eine gute Waffe sind."

Wird die Seleção dieses Mal ihrer Favoritenrolle gerecht? Nach dem ernüchternden 1:1 gegen die Schweiz ist im heutigen Spiel der Gruppe E ein Sieg für die Brasilianer Pflicht. Das hoch gehandelte Team trifft auf Costa Rica, das sich am ersten Spieltag mit 0:1 gegen Serbien geschlagen geben musste.