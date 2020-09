90 Fazit:

Es ist weiterhin nicht die WM der Top-Favoriten. Nach Spanien, Argentinien und Deutschland kann auch Brasilien sein Auftaktspiel nicht gewinnen. Die Mannen vom Zuckerhut bestimmten die erste Halbzeit klar und lagen verdient durch ein Traumtor von Coutinho (20.) in Führung. Nach der Pause aber legten die Schweizer ihre Ehrfurcht ab und kamen durch Hoffenheims Steven Zuber zum Ausgleich (50.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erst zum Ende hin wurde der Druck Brasiliens immer größer. In der Nachspielzeit retteten Sommer und Schär ihrer Nati den Punkt. Unbefriedigender Start für die Seleção, die als nächstes am Freitag gegen Costa Rica ran muss. Die Schweiz trifft auf Serbien. Schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Schär klärt auf der Linie! Neymar chippt die Kugel links vor das Tor zu Renato Augusto. Dieser überwindet Sommer mit seinem satten Schuss, doch kann Schär gedankenschnell auf der Linie klären! Ganz wichtig!

90 Nach Foul von Zakaria an Neymar gibt es nochmal Freistoß für die Seleção aus 30 Metern halblinker Position...

90 Zwei Minuten sind noch zu gehen und die Schweiz will jetzt nur noch diesen Punkt sichern. Die Brasilianer hingegen wollen den Sieg und drängen auf den Last-Minute-Treffer. Gelingt dem fünfmaligen Weltmeister noch der Lucky Punch?

90 Und wieder haben die Schweizer großes Glück! Ein Eckball von der linken Seite wird von den Eidgenossen nach vorne abgewehrt. Aus dem Hintergrund kommt der aufgerückte Miranda aus 20 Metern zum Schuss. Haarscharf links vorbei! Da hätte Sommer diesmal nichts mehr ausrichten können.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Auch in diesem Spiel gibt es fünf Minuten oben drauf!

90 Glanzparade von Sommer! Nach Flanke von links kommt Firmino aus zehn Metern völlig frei zum Kopfball. Sommer muss alles aufbieten, um die Kugel abzuwehren und tut das auch. Bärenstark vom Gladbacher!

89 Shaqiri hat nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte viel Platz. Allerdings rückt da keiner seiner Kollegen nach und so bleibt Shaqiri nur ein Schuss aus der Distanz, der weit am Tor von Alisson vorbeifliegt.

88 Zu unplatziert von Neymar! Nach Flanke von rechts kommt der Superstar aus zehn Metern per Kopf zum Abschluss. Der Aufsetzer fliegt allerdings genau auf Sommer, der nur noch zupacken muss. Glück für die Schweiz! Da war sehr viel mehr drin.

87 Kapitän Stephan Lichtsteiner kann nicht mehr und muss mit Krämpfen vom Feld. In den letzten Minuten ersetzt ihn Michael Lang vom FC Basel.

87 Einwechslung bei Schweiz: Michael Lang

87 Auswechslung bei Schweiz: Stephan Lichtsteiner

85 Schöne Kombination zwischen Neymar und Firmino. Im doppelten Doppelpass spielen sie sich in den Strafraum der Eidgenossen, doch letztlich geht Akanji resolut dazwischen und kann das Leder aus der Gefahrenzone schlagen. Wichtig vom Dortmunder!

84 Shaqiri narrt die halbe Defensive der Brasilianer, hält den Ball links im Strafraum. Thiago Silva bleibt aber Sieger dieses Zweikampfs und kann den Ex-Münchener vom Ball trennen.

82 Eher zufällig kommt der neue Mann Firmino rechts im Strafraum zum Schuss, nachdem Akanji einen Pass in seinen Lauf verlängert hatte. Aus spitzem Winkel zielt der Stürmer vom FC Liverpool aber klar drüber. Keine Gefahr.

80 Auch Vladimir Petković reagiert. Haris Seferović hat sich im Sturmzentrum der Nati abgerackert, agierte letztlich aber harmlos. Für ihn ist der Schalker Breel Embolo neu dabei.

80 Einwechslung bei Schweiz: Breel Embolo

80 Auswechslung bei Schweiz: Haris Seferović

79 Letzter Wechsel von Seleção-Trainer Tite. Roberto Firmino kommt wie erwähnt neu herein. Für ihn muss Gabriel Jesus vom Platz.

79 Einwechslung bei Brasilien: Roberto Firmino

79 Auswechslung bei Brasilien: Gabriel Jesus

78 Neymar prüft Sommer! Vom linken Flügel dribbelt sich der 222-Millionen-Mann in die Mitte, zieht aus 25 Metern ab. Sommer ist aber zur Stelle und kann souverän parieren.

77 Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch zweier selbstbewusster Mannschaften. Fernandinho zieht aus 25 Metern einfach mal ab. Weit drüber. Unterdessen macht sich Ex-Hoffenheimer und Liverpool-Stürmer Roberto Firmino zur Einwechslung bereit.

74 Brasilien will einen Elfmeter! Gabriel Jesus geht rechts vor dem Schweizer Tor in den Zweikampf mit Manuel Akanji und fällt. Der Stürmer kann es nicht fassen, dass Schiedsrichter Ramos nicht pfeift. Und erneut greift der Video-Assistent nicht ein. Allerdings war es auch keine glasklare Szene. Der ausbleibende Pfiff ist also durchaus vertretbar.

73 Alisson packt zu! Džemaili kommt aus 20 Metern zentraler Position zum Schuss, kann diesen aber nicht platzieren. Alisson kann ohne Probleme parieren.

72 Haris Seferović wird direkt vor der Schweizer Bank von Fernandinho mit gestrecktem Bein an Knie und Fuß getroffen. Schiedsrichter César Ramos lässt zunächst weiterlaufen, bekommt aber auch kein Signal vom Video-Assistenten. Das hätte man sich schon nochmal ansehen können. Zumindest über Gelb hätte man da diskutieren können.

71 Vladimir Petković wechselt zum ersten Mal, bringt den Gladbacher Denis Zakaria für den Ex-Hamburger Valon Behrami. Ein gutes Spiel des Mittelfeld-Abräumers.

71 Einwechslung bei Schweiz: Denis Zakaria

71 Auswechslung bei Schweiz: Valon Behrami

70 Coutinho hat es auf dem Fuß! Brasilien wird wieder stärker. Nach einem feinen Pass aus der Mittelfeldzentrale kommt der Angreifer vom FC Barcelona aus zehn Metern linker Position zum Schuss, verzieht diesen aber. Klar rechts vorbei. Da war mehr drin!

68 Gelbe Karte für Valon Behrami (Schweiz)

Wieder ist Neymar der Leidtragende. Diesmal ist Behrami der Übeltäter. Auch hier gibt es Gelb.

67 Tite bringt den ersten Spieler mit Bundesliga-Erfahrung ins Spiel. Der frühere Leverkusener Renato Augusto, derzeit tätig bei China-Erstligist Beijing Guoan, kommt für Paulinho.

67 Einwechslung bei Brasilien: Renato Augusto

67 Auswechslung bei Brasilien: Paulinho

66 Erstmals seit langem mal wieder ein Abschluss der Seleção! Nach dem fälligen Freistoß aus dem linken Halbfeld zieht Fernandinho aus dem Rückraum ab. Ein Schweizer fälscht noch leicht ab. Ecke. Nach dieser kommt Willian vom rechten Flügel zum Schuss. Weit drüber.

65 Gelbe Karte für Fabian Schär (Schweiz)

Der Ex-Hoffenheimer zupft und zerrt am Trikot von Neymar. Auch bei dieser Gelben Karte gibt es keine Diskussionen.

62 Brasilien wirkt ziemlich überrascht ob der Spielfreude der Schweizer im zweiten Durchgang. Damit hatten die Südamerikaner wohl nicht wirklich gerechnet. Jetzt müssen die Mannen vom Zuckerhut wieder zurück in die Partie finden. Die Souveränität aus der ersten Halbzeit ist jedenfalls gänzlich verloren gegangen.

60 Tite wechselt zum ersten Mal, bringt Fernandinho für den mit Gelb vorbelasteten Casemiro.

60 Einwechslung bei Brasilien: Fernandinho

60 Auswechslung bei Brasilien: Casemiro

58 Neymar ans Außennetz! Nach Pass von Marcelo kommt der Superstar links im Strafraum an den Ball, wackelt sein Gegenüber aus, zielt aus spitzem Winkel aber nur ans Außennetz. Danach humpelt Neymar sehr, kann kaum noch richtig laufen. Ist da die Fußverletzung wieder aufgebrochen? Neymar macht erstmal weiter.

56 Behrami kommt wieder zurück auf dem Rasen, hat sich da scheinbar zum Glück nichts getan. Es scheint, als hätten die Schweizer jetzt das richtige Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive gefunden, um die Brasilianer ins Wanken zu bringen. Immer wieder setzen die Eidgenossen nun zu Angriffen über die Flügel an.

54 Valon Behrami liegt am Boden, hält sich das Knie. Der frühere Hamburger muss behandelt werden, ist das unglücklich im Zweikampf mit Gabriel Jesus umgeknickt. Der Mittelfeldspieler humpelt zur Seitenlinie. Fraglich, ob es da für ihn weitergehen kann.

52 Dem Eckball ging übrigens ein starker Angriff über Džemaili und Seferović voraus. Diesen konnten die Brasilianer dann zur Ecke klären. Und die Eidgenossen bleiben dran! Shaqiri treibt die Kugel über seinen rechten Flügel. Nur mit Mühe kann die Seleção zum Einwurf klären.

50 Tooor für Schweiz, 1:1 durch Steven Zuber

Aus dem Nichts kommt die Schweiz zum Ausgleich! Eckball für die Nati. Shaqiri schlägt diese scharf vors Tor, wo sich der Hoffenheimer Zuber geschickt von Miranda löst und aus fünf Metern freistehend einköpft. Nichts zu halten für Alisson! Die Brasilianer wollen danach beim Schiedsrichter reklamieren, wollen ein Foulspiel gesehen haben, aber das war ein fairer Zweikampf. 1:1!

49 Die Seleção beginnt die zweite Hälfte dominant, will scheinbar schnell für klare Verhältnisse sorgen. Bislang ist das aber noch zu ungenau bei den Südamerikanern. Dabei müssen sie aber auch aufpassen, hinten nicht in Konter zu laufen.

47 Gelbe Karte für Casemiro (Brasilien)

Taktisches Foul des Champions-League-Siegers an Džemaili. Klare Gelbe Karte für den zentralen Mittelfeldspieler.

46 Weiter geht's! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Dank eines Traumtores von Coutinho liegt Brasilien verdient mit 1:0 in Führung. In der 20. Minute schlenzte der Angreifer vom FC Barcelona die Kugel traumhaft in den Winkel. Zu jeder Zeit hat man das Gefühl, dass die Brasilianer nachlegen könnten. Tun sie aber nicht und so bleiben die Schweizer noch halbwegs im Rennen. Allerdings bräuchten die Eidgenossen auch mal eine Torchance, um noch an ein Unentschieden glauben zu können. Bislang ist das eine unaufgeregte, souveräne Vorstellung des fünffachen Weltmeisters aus Südamerika. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ein Eckball bringt fast noch das 2:0! Die Hereingabe von Neymar segelt mit viel Tempo an den kurzen Pfosten. Dort steigt der aufgerückte Thiago Silva nach oben, setzt den Ball aber haarscharf drüber!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Weiterhin hat die Schweiz viel Ballbesitz, kann damit aber nur wenig anfangen. Brasilien verlagert sich nun hauptsächlich auf Konter, macht nicht mehr wirklich etwas fürs Spiel. Die Südamerikaner verwalten den knappen Vorsprung souverän.

40 Guter Einsatz von Džemaili vor dem brasilianischen Strafraum. Eher zufällig springt die Kugel zu Zuber links im Sechzehner, doch dessen Schuss landet nicht im Tor sondern an der Schläfe von Thiago Silva, der danach zu Boden geht. Letztlich kann der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain aber nach kurzem Schütteln weitermachen. Volltreffer von Zuber.

38 Ganz schön cool von Alisson! Shaqiri hat rechts ganz viel Platz und bedient Seferović flach vor dem Strafraum. Gegen Thiago Silva und Miranda hat der Ex-Frankfurter das Nachsehen, doch setzt er nach und kann den Rückpass zu Alisson fast noch erreichen. Der Torhüter der Seleção kann letztlich Millimeter vor dem heranrauschenden Stürmer weiter zu Danilo auf dem rechten Flügel spielen. Respekt! Das hätte auch ins Auge gehen können.

35 In den letzten Minuten geschieht nicht allzu viel. Das liegt vor allem an den Schweizern, die ihre Ehrfurcht endgültig abgelegt haben und nun auch mitspielen wollen. Brasilien hingegen lauert auf Ballverluste und daraus resultierende schnelle Konter.

33 Den fälligen Freistoß aus dem linken Halbfeld schlägt Marcelo in die Mitte. Dort klärt Seferović zur Ecke. Und auch diese wird gefährlich! Am langen Pfosten kommt Gabriel Jesus zum Kopfball, kann diesen aber nicht drücken. Neymar kommt an der Eckfahne zwar erneut an den Ball, stand dabei aber im Abseits. Chance vertan.

31 Gelbe Karte für Stephan Lichtsteiner (Schweiz)

Der Schweizer Kapitän zerrt Neymar an dessen Schulter zu Boden. Klare Gelbe Karte!

28 Die Eidgenossen kämpfen sich in diesen Minuten mehr und mehr zurück ins Geschehen. Torgefahr strahlt das Team von Vladimir Petković dabei aber weiterhin nicht aus. Brasiliens Torhüter Alisson durchlebt bislang einen äußerst ruhigen Abend.

26 Schönes Solo von Blerim Džemaili, der über links in den Strafraum eindringt und gegen Danilo immerhin einen Eckball herausholt. Die Hereingabe von Ricardo Rodríguez wird von den Brasilianern aber geklärt. Danach bleibt Fabian Schär verletzt liegen, ist da im Luftduell mit Casemiro zusammengerauscht. Für den Ex-Hoffenheimer wird es aber weitergehen.

24 Ganz im Gegensatz zu Deutschland vor wenigen Stunden ist Brasilien vom Anpfiff weg voll da und lässt überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen soll. Die Schweiz muss sich so langsam fangen, sonst könnte das ein unangenehmer Abend werden.

22 Die Brasilianer lassen nicht locker, drücken weiter aufs Tempo. Die Führung geht natürlich in Ordnung. Hier spielt bislang ausschließlich das Team von Nationaltrainer Tite. Die Schweiz bekommt offensiv noch überhaupt nichts gebacken.

20 Tooor für Brasilien, 1:0 durch Coutinho

Ein Traumtor bringt Brasilien in Führung! Wieder geht es bei den Südamerikanern über links, wo Neymar zunächst Marcelo bedient. Dessen Hereingabe wird von Zuber per Kopf genau vor die Füße von Coutinho abgewehrt. Vom linken Strafraumeck zieht der Mann vom FC Barcelona mit ganz viel Effet ab und trifft unhaltbar für Sommer und mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 für die Seleção! Wunderschön! Das muss auch Yann Sommer neidlos anerkennen.

17 Wenn die Seleção das Tempo anzieht, haben die Schweizer kaum noch etwas entgegenzusetzen. Coutinho schickt Gabriel Jesus stark steil links in den Strafraum. Die flache Hereingabe des Stürmers von Manchester City ist dann aber zu ungenau. Sommer fängt souverän ab.

16 Nach Foul von Behrami an Neymar gibt es Freistoß für die Brasilianer aus gut 30 Metern zentraler Position. Der Gefoulte tritt selbst an, schießt den Ball aber in die Mauer. Keine Gefahr für das Tor von Sommer.

14 Brenzlige Phase jetzt für die Eidgenossen! Marcelo bedient Gabriel Jesus links im Strafraum. Letztlich können die Brasilianer daraus aber keine Torchance entwickeln. Abstoß. Yann Sommer muss seine Vorderleute immer wieder lautstark dirigieren.

12 Fast das 1:0 für Brasilien! Da fehlte nicht viel! Coutinho und Neymar spielen sich über links am Schweizer Strafraum fest, sind nicht vom Ball zu trennen. Letztlich gibt Neymar flach an den kurzen Pfosten, wo Schär die Kugel durch die Beine gleiten lässt. Hinter ihm kommt Paulinho etwas überhastet zum Abschluss und setzt den Ball denkbar knapp am langen Pfosten vorbei! Da sah Schär nicht wirklich glücklich aus. Glück für die Nati!

10 Erstmals sind auch die Schweizer Fans in der Levberdon Arena in Rostov zu hören. "Hopp Schwiiz" schallt es von den Rängen. Ein paar tausend Fans sind zur WM mitgereist. Alles in allem muss man aber sagen, dass die Brasilianer in der Überzahl sind.

8 Mehr und mehr ziehen die Brasilianer die Zügel an. Paulinho dringt gegen Behrami über rechts in den Strafraum ein und sofort wird es laut auf den Rängen. Letztlich geht aber Akanji dazwischen, stört seinen Gegenspieler entscheidend, sodass dieser die Kugel nur noch ins Toraus stolpern kann. Abstoß.

6 Erster nennenswerter Vorstoß der Seleção. Willian bittet Rodríguez auf der rechten Seite zum Tanz, geht durch bis zur Torauslinie, doch seine Hereingabe ist viel zu scharf. Abstoß. Kurz zuvor gab es ein klares Halten von Xhaka gegen Neymar. Schiedsrichter Ramos ließ aber Vorteil laufen. Nach Willians missglückter Hereingabe ermahnt er den Schweizer Mittelfeldmotor aber doch noch.

4 Der erste Abschluss geht auf das Konto der Schweizer! Shaqiri wird von Xhaka auf der rechten Seite bedient, gibt flach vor den Strafraum. Dort zieht Džemaili sofort ab, zielt aber drüber. Brasilien-Schlussmann Alisson muss nicht eingreifen. Trotzdem: Guter Beginn der Nati!

3 Die Schweizer beginnen mutig, drängen die Brasilianer weit in die eigene Hälfte. Ein Torschuss sprang dabei aber noch nicht heraus. Die Südamerikaner hingegen warten erst einmal ab, was die Eidgenossen zu bieten haben und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

1 Der Ball rollt! Schiedsrichter César Ramos hat die Partie freigegeben.

1 Spielbeginn

Die heutigen Kapitäne Marcelo und Stephan Lichtsteiner stehen bei der Platzwahl. Der Schweizer hat die Wahl gewonnen. Somit hat Brasilien Anstoß!

Die Mannschaften sind bereit und kommen hinaus auf den Rasen! Brasilien spielt heute traditionell in Gelb und Blau. Die Schweizer sind ebenfalls wie gewohnt in Rot und Weiß gekleidet. Freuen wir uns auf hoffentlich temporeiches und hochspannendes Spiel! Jetzt aber erst einmal die Nationalhymnen.

Auch bei Brasilien finden sich einige ehemalige Bundesliga-Spieler. Diese sitzen allerdings ausnahmslos auf der Bank. Die Verteidiger Geromel (ehemals Köln) und Fágner (Wolfsburg) sowie die Angreifer Renato Augusto (Leverkusen) und Roberto Firmino (Hoffenheim) hoffen heute auf einen Einsatz. Ob ihnen Nationaltrainer Tite diesen Gefallen tun wird, werden die 90 Minuten ab 20 Uhr zeigen.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen bei einer WM zwischen Brasilien und der Schweiz. Das erste liegt allerdings bereits weit in der Vergangenheit. 1950 in Brasilien gab es ein 2:2. Letztlich zog die Seleção in die Finalrunde ein, wo am Ende jedoch Uruguay Weltmeister wurde. Jacques Fatton glich damals mit zwei Treffern jeweils aus. Der 2:2-Endstand fiel dabei erst in der 88. Minute.

Schiedsrichter der Partie ist der Mexikaner César Ramos. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Marvin Torrentera und Miguel Hernández. Vierter Offizieller ist John Pitti aus Panama. Das Video-Assistenten-Gespann besteht aus Italienern und Argentiniern um deren Leiter Paolo Valeri.

Auch die Nati hielt sich nahezu schadlos in ihren Freundschaftsspielen. Griechenland (1:0), Panama (6:0) und Japan (2:0) wurden ohne Gegentor geschlagen. Gegen WM-Mitfavorit Spanien gab es ein starkes 1:1. Die Eidgenossen haben allen Grund, optimistisch und mutig in den heutigen Schlagabtausch zu gehen.

Was in Deutschland "Neuers Fuß" war, war in Brasilien "Neymars Fuß". Lange Zeit war nicht klar, ob der 222-Millionen-Mann überhaupt mit zur WM reisen könnte. Letztlich entschied der 26-Jährige den Wettlauf mit der Zeit aber für sich und steht heute auch in der Startelf. Doch auch ohne sein Mitwirken absolvierte die Seleção eine fehlerfreie Vorbereitung. Die vier Testspiele in diesem Jahr wurden allesamt zu Null gewonnen, darunter auch das Duell in Berlin gegen Deutschland (1:0). Auch gegen Gastgeber Russland (3:0), Kroatien (2:0) und Österreich (3:0) gab es für den Gegner absolut nichts zu holen.

In der Gruppe E wurde das erste Spiel bereits um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit gespielt. Serbien setzte sich dabei verdient mit 1:0 gegen Costa Rica durch. Aleksandar Kolarov verwandelte dabei in der 56. Minute einen Freistoß traumhaft in den Winkel. Sollte es heute also einen Verlierer geben, wäre der Druck im zweiten Spiel bereits immens.

Die Schweiz ist ebenfalls in einem 4-2-3-1 angeordnet. Vladimir Petković vertraut dabei auf den Gladbacher Yann Sommer im Tor. Die Viererkette wird gebildet aus Kapitän Stephan Lichtsteiner (Juventus), Fabian Schär (La Coruña), Manuel Akanji (BVB) und dem Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez (AC Mailand). Valon Behrami (Udine) und der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka (Arsenal) bilden die Doppel-Sechs. Die offensive Dreierreihe hinter Stoßstürmer Haris Seferović (Benfica) wird besetzt von Xherdan Shaqiri (Stoke), Blerim Džemaili (Bologna) und Steven Zuber (Hoffenheim). Man merkt schon: Alleine von den Vereinen sollten die Brasilianer klar überlegen sein, doch hat man gerade gestern bei Island gegen Argentinien gesehen, dass das absolut nichts bedeuten muss!

Kommen wir zu den Aufstellungen. Brasiliens Trainer Tite überlässt nichts dem Zufall. Im Tor steht Shootingstar Alisson von der AS Rom. Vor ihm bilden Champions-League-Sieger Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter Mailand), Thiago Silva (PSG) und Danilo (Man City) die defensive Viererkette. Paulinho (FC Barcelona) und Casemiro (Real) sichern davor ab. In der Offensive werden mit Superstar Neymar (PSG), Coutinho (Barcelona), Willian (Chelsea) und Sturmspitze Gabriel Jesus (Man City) vier absolute Weltklasse-Spieler von der Leine gelassen.

Die Partie heute findet in der Levberdon Arena in Rostov statt. Die Stadt liegt kurz vor der Grenze zur Ukraine am Schwarzen Meer. Das Stadion wurde für die WM neu errichtet und fasst während des Turniers etwas mehr als 43.000 Zuschauer. Hier finden insgesamt vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Die erste dieser fünf Partien ist heute dran.

Auch für die Schweiz verlief die WM-Qualifikation eigentlich perfekt. Die ersten neun Spiele konnte man in einer Gruppe mit Europameister Portugal und EM-Teilnehmer Ungarn allesamt gewinnen. Trotzdem musste man am Ende als Zweitplatzierter in die Playoffs. Grund: Ausgerechnet das letzte Spiel gegen Portugal wurde verloren, weshalb man den ersten Platz doch noch einbüßen musste. In den Entscheidungsspielen ging es schließlich gegen Nordirland. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel in Belfast reichte ein 0:0 im Rückspiel in Basel. Ein alles in allem natürlich hochverdientes WM-Ticket für die Eidgenossen.

Die Seleção qualifizierte sich als eines der ersten Teams souverän für die Weltmeisterschaft in Russland. Die südamerikanischen Mannschaften spielen die Quali in einer Zehner-Liga aus. Dabei gelangen den Brasilianern in 18 Spielen starke zwölf Siege. Am Ende hatte man satte zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Uruguay. Auch deshalb ist die Seleção nach dem traumatischen 1:7 im WM-Halbfinale gegen Deutschland vor vier Jahren wieder zu den absoluten Favoriten zu zählen.

Ganze zehn Spielen aus der Schweizer "Nati" verdienen ihr Geld in der deutschen Bundesliga. Darunter finden sich gleich vier Akteure von Borussia Mönchengladbach (Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Josip Drmić). Aber auch die italienische Serie A ist mit fünf Spielern zahlenmäßig stark vertreten. Nationaltrainer Vladimir Petković kann aus vielen international gestandenen Akteuren schöpfen. Diese wird es heute auch brauchen, um gegen den fünffachen Weltmeister aus Brasilien bestehen zu können.

Nach dem verpatzten Turnierstart von Weltmeister Deutschland (0:1 gegen Mexiko) steigt heute auch Ex-WM-Gastgeber Brasilien ein. Die Mannschaft von Trainer Tite ist einer der Top-Favoriten auf den Titelgewinn und muss heute die erste große Hürde nehmen. Gegner ist die Schweiz, gespickt mit vielen Spielern aus der Bundesliga, aber auch aus Italien, Frankreich und England. Die Südamerikaner sind heute Abendaber trotzdem Favorit. Die Seleção ist traditionell mit internationalen Top-Spielern gespickt, darunter die Champions-League-Sieger Casemiro und Marcelo von Real Madrid oder natürlich 222-Millionen-Mann und Superstar Neymar.