Belgien wird seiner Favoritenrolle im ersten Spiel der Gruppe G gerecht und bezwingt Panama verdient mit 3:0. Allerdings brauchte die hoch eingeschätzte Mannschaft von Roberto Martínez vor 43.257 Zuschauern im Olympiastadion von Sochi eine Zeit lang, um den Gegner mürbe zu spielen. Über weite Strecken vermochten die Roten Teufel wahrlich nicht zu glänzen. Letztlich aber setzte sich ihre Qualität irgendwann durch. Ein Sonntagsschuss von Dries Mertens war nötig, um den Bann zu brechen. Romelu Lukaku legte per Doppelpack nach. Die Panamaer stemmten sich mit allem entgegen, was sie zur Verfügung hatten. So machten die Canaleros dem Gegner lange das Leben schwer. Für das erste WM-Tor allerdings reichte es nicht. Dafür fehlte dem Neuling ganz einfach die Durchschlagskraft. Lediglich eine nennenswerte Torchance war zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde das Offensivspiel der Canaleros von Harmlosigkeit geprägt.

90 Die Nachspielzeit hält kaum noch nennenswerte Szenen bereit. Die Partie wirkt in der Schlussphase vollkommen zerfahren.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Somit haben inzwischen beide Trainer ihre drei möglichen Spielerwechsel vorgenommen.

90 Einwechslung bei Belgien: Nacer Chadli

90 Auswechslung bei Belgien: Axel Witsel

89 Gelbe Karte für Kevin De Bruyne (Belgien)

Unnötigerweise fängt sich Kevin De Bruyne kurz vor Schluss noch eine Gelbe Karte wegen eines Fouls gegen Luis Tejada ein. Das könnte irgendwann im Turnierverlauf noch weh tun. Eine Sperre setzt es bereits nach der zweiten Verwarnung.

86 Panama erarbeite sich noch eine Offensivszene. Thibaut Courtois jedoch beweist sehr gute Strafraumbeherrschung, angelt Gabriel Torres mit seinen langen Armen den Ball vom Fuß.

84 Nach geglückter medizinischer Betreuung muss Gabriel Gómez einen weiten Weg bis in Richtung Mittellinie gehen, ehe er das Spielfeld wieder betreten darf.

83 Einwechslung bei Belgien: Thorgan Hazard

83 Auswechslung bei Belgien: Dries Mertens

82 Mit einem Freistoß aus halblinker Position bleibt Eden Hazard an der Mauer Panamas hängen. Gabriel Gómez ist der Leidtragende, muss nach dem Treffer behandelt werden.

79 Panama muss aber natürlich hinten aufpassen, nicht noch völlig abgeschossen zu werden. Viele Spieler sind mit den Kräften am Ende. Und gegen die schnellen Belgier fehlt da mal schnell ein Schritt.

77 Ans Aufgeben denken die Panamaer nicht. Die haben nun ja erst recht nichts mehr zu verlieren. Vielleicht gelingt ja doch irgendwie ein Tor. Darauf hofft der Außenseiter.

75 Tooor für Belgien, 3:0 durch Romelu Lukaku

Nach einem Ballgewinn von Kevin De Bruyne in der eigenen Hälfte geht über Axel Witsel und Eden Hazard ganz schnell die Post ab. Letzterer hat dann den Blick für den freien Raum und Romelu Lukaku. Dieser bekommt es links im Sechzehner nur noch noch mit Jaime Penedo zu tun. Mit dem linken Fuß spitzelt der Stürmer die Kugel über den herausstürzenden Keeper ins Netz.

75 Hernán Gómez hat sein Wechselkontigent übrigens restlos ausgeschöpft. Und der Trainer hat erneut einen nominellen Stürmer gebracht - diesmal mit Blas Pérez aber auch einen herunter genommen.

74 Einwechslung bei Belgien: Mousa Dembélé

74 Auswechslung bei Belgien: Yannick Ferreira-Carrasco

73 Einwechslung bei Panama: Luis Tejada

73 Auswechslung bei Panama: Blas Pérez

70 Damit dürfte der Drops gelutscht sein. Panama sind nicht wirklich zwei Treffer zuzutrauen. Selbst ein Tor stellt für den WM-Debütanten eine echte Herausforderung dar.

69 Tooor für Belgien, 2:0 durch Romelu Lukaku

Eden Hazard führt den Ball auf der linken Seite und legt dann kurz ab zu Kevin De Bruyne. Dieser umspielt noch einen Gegner, ist dann gerade im Sechzehner angekommen. Mit dem rechten Außenrist bringt der ehemalige Wolfsburger die Kugel hoch vors Tor. Dort wirft sich Romelu Lukaku in die Hereingabe und köpft unhaltbar ein.

66 Sonderlich viel leichter fällt es den Belgiern mit der Führung im Rücken nicht. Aktuell verdichten die Panamaer die Räume wieder sehr gut. Und den Roten Teufeln fehlt das Tempo, um da etwas gegen ausrichten zu können.

64 Hernán Gómez also geht volles Risiko. Für zwei Mittelfeldspieler bringt der kolumbianische Trainer Panamas zwei frische Stürmer.

63 Einwechslung bei Panama: Ismael Díaz

63 Auswechslung bei Panama: José Luis Rodríguez

63 Einwechslung bei Panama: Gabriel Torres

63 Auswechslung bei Panama: Yoel Bárcenas

59 Gelbe Karte für Jan Vertonghen (Belgien)

Der afrikanische Unparteiische behält seine farbige Linie bei, zeigt nun Jan Vertonghen Gelb - nach dessen Foul an Armando Cooper.

58 Auf halblinks steckt Pérez zu Bárcenas durch. Dessen Rechtsschuss zischt am linken Pfosten vorbei. Dann aber wird ohnehin eine Abseitsstellung des Schützen geahndet.

57 Gelbe Karte für Aníbal Godoy (Panama)

Offenbar wegen Reklamierens holt sich nun Aníbal Godoy die Gelbe Karte ab.

56 Panama wird spürbar offensiver. Die Canaleros wollen es nicht dabei bewenden lassen. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer gegen diese flinken und technisch brillanten Belgier.

54 Édgar Yoel Bárcenas speilt einen feinen Steilpass in die Spitze. Michael Murillo hat auf halbrechts freie Bahn. Thibaut Courtois verkürzt geschickt den Winkel und blockt den Rechtsschuss ab. Das ist die mit Abstand bete Chance de Außenseiters.

52 Aus halblinker Position tritt Kevin De Bruyne einen Freistoß direkt, visiert mit dem rechten Fuß das kurze obere Ecke an. Die Kugel zischt am Torwinkel vorbei.

51 Gelbe Karte für Michael Murillo (Panama)

Dann holt Michael Murillo Gegenspieler Yannick Ferreira-Carrasco vehement von den Beinen und verdient sich diese Gelbe Karte.

49 Gelbe Karte für Armando Cooper (Panama)

Wegen eines taktischen Fouls gegen Eden Hazard fängt sich Armando Cooper eine Verwarnung ein.

47 Tooor für Belgien, 1:0 durch Dries Mertens

Zunächst flankt Dries Mertens von der rechten Seite, trifft aber nur den Kopf von Román Torres. Der Ball befindet sich weiterhin in der Box. Nach einem Kopfballduell zwischen Eden Hazard und Fidel Escobar springt die Kugel rechts im Sechzehner auf den rechten Fuß von Mertens, der sofort abzieht und in hohem Bogen ins lange Eck trifft.

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

45 Halbzeitfazit:

Im ersten Spiel ihrer noch jungen WM-Geschichte feiern Panamas Fußballer einen Teilerfolg. Bis zu diesem Zeitpunkt trotzten die Mittelamerikaner den Belgiern ein 0:0 ab. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten warfen die Canaleros alles in die Waagschale, verteidigten aufopferungsvoll. Doch die Männer von Hernán Gómez gingen auch taktisch clever zu Werke, stellten geschickt die Räume zu, um sich gar nicht erst zu tief hinten rein drängen zu lassen. Im Spiel nach vorn passierte trotz allen Bemühens kaum etwas, da fehlte es völlig an der Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite war Belgien natürlich die bessere Mannschaft, die allerdings noch bei Weitem nicht für jedes Problem eine Lösung fand. Eine Handvoll guter Torgelegenheiten gab es dennoch. Mit Geduld, ein paar neuen Ideen und vor allem mit mehr Tempo sollte da durchaus noch etwas möglich sein.

45 Gelbe Karte für Yoel Bárcenas (Panama)

Édgar Yoel Bárcenas ringt Yannick Ferreira-Carrasco nahe der Mittellinie um. Dieser Einsatz ist zu vehement und wird mit der Gelben Karte geahndet.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Es schaut so aus, als würden sich die Belgier bis zur zweiten Hälfte gedulden müssen. Ein Treffer liegt in der Schlussphase des ersten Durchgangs nicht in der Luft.

42 Auf der Gegenseite sorgt Armando Cooper für einen Torschuss. Der Versuch mit dem rechten Fuß aus der zweiten Reihe ist deutlich zu hoch angesetzt.

41 Nicht eingreifen muss Penedo anschließend, als Dries Mertens eine Hereingabe von Kevin De Bruyne volley mit dem rechten Fuß nimmt. Dieser Schuss aus etwa 14 Metern fliegt rechts am Kasten vorbei.

40 Dries Mertens steckt zu Romelu Lukaku durch. Jaime Penedo ist sehr aufmerksam, kommt gut entgegen und verkürzt den Winkel. So macht Panamas Keeper auch diese Chance zunichte.

38 Eden Hazard setzt zum Dribbling an und bringt sich auf halbrechts in Abschlussposition. Der Schuss liegt nicht schlecht, Jaime Penedo jedoch pariert im kurzen Eck erneut stark.

36 Dann läuft der Ball ganz gut durch die Reihen Belgiens. Von der rechten Seite flankt Thomas Meunier. Im Zentrum verschafft sich Romelu Lukaku mit unlauteren Mitteln Raum gegen Román Torres - und wird zurück gepfiffen.

34 Immerhin kombiniert sich der WM-Neuling jetzt in den Strafraum vor. Armando Cooper schickt José Luis Rodríguez auf links in Richtung Grundlinie. Dessen Hereingabe in die Mitte wird abgefangen.

32 So deutet sich ein Geduldsspiel an für das Team von Roberto Martínez. Noch haben die Mittelamerikaner Kraft und werfen sich mit allem hinein, was ihnen zur Verfügung steht.

30 Nachdem das Spiel inzwischen fortgesetzt wurde, kehrt nun der ehemalige Zweitligaprofi vom FC St. Pauli auf den Rasen zurück.

28 Mit ihren Standards bringen die Belgier noch nichts zustande. Jetzt schießt Kevin De Bruyne mit einem Freistoß Armando Cooper um, der nach einem Kopftreffer behandelt werden muss.

26 Darüber hinaus fühlen sich die Roten Teufel nicht getrieben, nehmen sich die Zeit. Vermutlich setzt der Favorit auch auf die im Spielverlauf vermutlich nachlassende Kondition beim Gegner.

24 Gelegentlich setzen die Panamaer zum Konter an. Zu Ende gespielt bekommen es die Männer von Hernán Gómez allerdings noch nicht. Dafür agieren die Belgier auch zu diszipliniert, arbeiten konzentriert nach hinten.

21 Jetzt tritt Kevin De Bruyne rechts im Sechzehner an. Seine scharfe Hereingabe ist für Romelu Lukaku gedacht. Im letzten Moment geht Román Torres dazwischen. Dem Kapitän Panamas gelingt die riskante Rettungsaktion.

19 Der fällige Freistoß von der rechten Seite, getreten von Kevin De Bruyne, landet in der Box bei Dries Mertens, der sofort mit dem rechten Fuß abzieht und das Außennetz trifft.

18 Gelbe Karte für Éric Davis (Panama)

Ein rustikaler Einsatz gegen Dries Mertens mit beiden Beinen voraus bringt Éric Davis die erste Verwarnung für Panama ein.

16 Das ganz große Feuerwerk brennen die Belgier noch nicht ab. Das schaut nach gebremstem Schaum aus. Die Roten Teufel achten tunlichst darauf, nicht blind in Konter zu laufen - wie das manch anderer Mannschaft passiert ist.

14 Gelbe Karte für Thomas Meunier (Belgien)

Thomas Meunier kommt in einem Luftzweikampf mit José Luis Rodríguez zu spät, berührt den Gegenspieler aber kaum. Dennoch zieht der Schiedsrichter die Gelbe Karte - ein viel zu harte Entscheidung.

12 Im eigenen Strafraum fehlt die Abstimmung zwischen Panamas Kapitän Román Torres und seinem Torhüter. Der Rückpass gerät zu kurz, darauf spekuliert Eden Hazard. Allerdings ist der Winkel zu spitz, der Belgier schießt ans Außennetz.

10 Noch gelingt es den Panamaern gut, nicht allzu stark unter Druck zu geraten. Entlastung findet regelmäßig statt. Ganz vorn jedoch fehlt es komplett an Durchschlagskraft.

8 In Erwartung einer Berührung lässt sich Dries Mertens im gegnerischen Strafraum fallen. Die aber findet nicht statt. Eine derartige Schwalbe sollten die Belgier heute nicht nötig haben. In Zeiten des Videobeweises bringt Elfmeterschinden ohnehin nichts mehr.

7 Nun sucht Dries Mertens halbrechts an der Strafraumkante den Abschluss. Auch dieser Rechtsschuss fliegt aufs Tor zu und wird eine Beute von Keeper Jaime Penedo, der die Kugel mit einer Hand zur Seite weg wischt.

6 Natürlich legen die Belgier die reifere Spielanlage an den Tag, sind um Dominanz bemüht. So entwickelt der Favorit die nächste Torgelegenheit. Yannick Ferreira-Carrasco kommt halblinks an der Strafraumgrenze frei zum Schuss. Jaime Penedo hält.

4 Dann liegt der Ball zum Freistoß für Panama auf dem rechten Flügel bereit. Nach der abgewehrten Hereingabe sucht Édgar Yoel Bárcenas den Abschluss. Die Kugel jedoch rutscht ihm über den Spann. Die Bogenlampe landet in den fangbereiten Armen von Thibaut Courtois.

3 Panama beteiligt sich in der Anfangsphase aktiv am Spiel, die erste zielstrebige Aktion ging aber auf das Konto der Belgier. Im Sechzehner wurde Romelu Lukaku abgeblockt.

2 Bei lockerer Bewölkung scheint die Sonne an der Schwarzmeerküste. Das Thermometer zeigt 25 Grad an. Der Rasen präsentiert sich in sehr guter Verfassung. Und auf den Rängen des Olympiastadions in Sochi herrscht unter den Zuschauern freudige Erwartung. Die Arena mit einem Fassungsvermögen von 44.287 Plätzen soll ausverkauft sein.

Nach dem Verklingen der Melodien und dem Schießen der Mannschaftsfotos treten sich die beiden Spielführer Eden Hazard und Román Torres zur Platzwahl gegenüber. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommt Panama den Ball und darf anstoßen.

Unterdessen versammeln sich die Protagonisten auf dem Rasen. Unsere Hauptdarsteller nehmen Aufstellung für die Nationalhymnen.

Mit der Spielleitung wurde ein afrikanisches Unparteiischengespann betraut. An der Pfeife agiert Janny Sikazwe aus Sambia. Dem 39-jährigen Referee gehen die Assistenten Jerson Dos Santos aus Angola und Zakhele Thusi Siwela aus Südafrika zur Hand. Alle sind erstmals bei einer WM dabei.

Gegen ihre sonstigen Gewohnheiten spielten die Panamaer zuletzt einige Male gegen europäische Mannschaften. Zu holen gab es da in aller Regel nichts. Gegen Nordirland reichte es Ende Mai zumindest zu einem 0:0, gegen Wales im vergangenen November zu einem 1:1. Darüber hinaus erwiesen sich in diesem Jahr Dänemark (0:1), die Schweiz (0:6) und Norwegen (0:1) als zu stark.

Das Aus bei der EURO 2016 ereilte die Belgier etwas überraschend gegen Wales (1:3). Das war zugleich die bis heute letzte Pflichtspielniederlage. Seither hat die Mannschaft von Roberto Martínez einzig im September 2016 in einem Freundschaftsspiel gegen Spanien verloren (0:2). Von den letzten 19 Partien wurden 14 gewonnen – jüngst in der WM-Vorbereitung gegen Ägypten und Costa Rica.

Somit sind die Belgier nun zum 13. Mal bei einer WM am Start. Am Besten lief es 1986, als man erst im Halbfinale am späteren Weltmeister Argentinien scheiterte und letztlich Vierter wurde. Zuletzt reifte wieder eine talentierte Generation heran, die sich vor vier Jahren bis ins Viertelfinale vorkämpfte. Auch da setzte übrigens Argentinien das Stoppzeichen. Die Runde der letzten Acht wurde es vor zwei Jahren ebenfalls bei der EM in Frankreich.

Keine Mühe hatte Belgien im Laufe der Qualifikation. In der Europa-Gruppe H blieben die Roten Teufel ungeschlagen, gaben lediglich im Heimspiel gegen Griechenland mal Punkte ab (1:1). Die neun übrigen Partien wurden allesamt gewonnen.

Panama galt als Überraschung der WM-Qualifikation im CONCACAF-Bereich. In der entscheidenden Gruppenphase ergatterten die Mittelamerikaner hinter Mexiko und Costa Rica das dritte direkte WM-Ticket und ließen dabei nicht nur Honduras und Trinidad & Tobago hinter sich, sondern vor allem auch sensationell die USA. Allerdings profitierten sie sehr von der Schwäche der Amerikaner, die unter anderem am letzten Spieltag auf Trinidad verloren. Parallel schlug Panama die bereits vorzeitig qualifizierten Costa Ricaner und bejubelte die erstmalige WM-Teilnahme.

Ein Team voller Unbekannter schickt Panama ins Rennen. Selbst die fünf in Europa unter Vertrag stehenden Spieler dürften nur sehr eingefleischten Fußballfans ein Begriff sein. Dennoch steckt sehr viel internationale Erfahrung in der Mannschaft. Sechs Akteure weisen zum Teil deutlich mehr als 100 Länderspiele auf. Zudem ist der Name des Trainers auf der Fußball-Bühne ein Begriff. Hernán Gómez ist zum dritten Mal als Coach bei einer WM dabei. 1998 scheiterte der Kolumbianer mit der Auswahl seines Heimatlandes in der Vorrunde. Gleiches widerfuhr ihm vier Jahre später als Trainer von Ecuador.

Darüber hinaus ist Belgiens Kader erstklassig besetzt. Hinten drin haben die Roten Teufel mit Thibaut Courtois einen starken Torhüter. Qualität aber gibt es vor allem in der Offensive. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku – alles namhafte Profis und Leistungsträger englischer und italienischer Spitzenklubs. Da bleiben für die Bundesligaprofis Koen Casteels (Wolfsburg), Thorgan Hazard (Gladbach) und Michy Batshuayi (Dortmund) allenfalls Nebenrollen.

Bereits im ersten WM-Spiel plagen die Belgier Personalprobleme. Mit Thomas Vermaelen (Oberschenkelverletzung) und Vincent Kompany (Leistenprobleme) fallen zwei Innenverteidiger aus. Beim ehemaligen Profi des Hamburger SV stand zwischenzeitlich sogar im Raum, seinen Platz im WM-Aufgebot anderweitig zu besetzen. Letztlich aber baut Trainer Roberto Martínez auch auf die Erfahrung von Kompany, die dem Team allein durch dessen Anwesenheit weiter hilft.