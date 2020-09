90 Fazit:

Japan gewinnt am Ende verdient mit 2:1 gegen tapfer kämpfende Kolumbianer. Nach dem frühen Rückschlag ackerten sich die Südamerikaner zurück in die Partie und gingen mit einem 1:1 in die Katakomben. Anschließend beschränkten sich die Pekerman-Männer in Unterzahl ausschließlich auf die Defensive und ließen die meiste Zeit auch nichts anbrennen. Ab der 65. Minuten sah man den Kolumbianern die schwindenden Kräfte dann allerdings an. Obwohl bei den Asiaten nach Flanken und Eckbällen bis dahin nichts ging, waren es ausgerechnet eine Hereingabe von der linken Fahne von Honda und der folgende Kopfball von Osako, die zum Führungstreffer führten (73.). Auch danach gaben sich die Kolumbianer nicht auf, doch in Unterzahl entwickelten die Südamerikaner trotz James zu wenig Durchschlagskraft und kamen nur noch einmal gefährlich vor den Kasten (78.). Japan steht nach der ersten Partie mit drei Punkten an der Spitze und darf sich auf das Kräftemessen mit dem Sénégal freuen, während Kolumbien im Duell mit Polen schon deutlich unter Druck stehen wird. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Eiji Kawashima (Japan)

Selten dämlich und unsportlich! Kawashima nimmt sich bei der Ausführung eines Freistoßes ganz viel Zeit und sieht dafür die Gelbe Karte. Bei zwei Verwarnungen im Turnier ist man für ein Duell gesperrt.

90 James kommt im Zweikampf erneut deutlich zu spät. Ein weiterer Platzverweis wäre für die kommenden Begegnungen natürlich absolut unnötig und kaum kompensierbar.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Beide Teams reiben sich im Mittelfeld auf, können vor den zwei Strafräumen bislang aber nicht mehr gefährlich werden. Japan hätte mit drei Zählern schon eine schicke Ausgangslage, während die Südamerikaner nach dem ersten Duell schon unter Druck stehen würden.

86 Gelbe Karte für James Rodríguez (Kolumbien)

James fährt Haraguchi von hinten in die Parade und bekommt folgerichtig den Gelben Karton ins Gesicht gedrückt. Den Kolumbianern ist der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken.

85 Einwechslung bei Japan: Shinji Okazaki

85 Auswechslung bei Japan: Yuya Osako

82 Japan macht es grad ganz abgeklärt und lässt die Gegenspieler seit über zwei Minuten nur hinterherrennen. Ob der Pekerman-Mannschaft für die Schlussphase noch genügend Kraft bleibt, bleibt abzuwarten.

80 Einwechslung bei Japan: Hotaru Yamaguchi

80 Auswechslung bei Japan: Gaku Shibasaki

78 Stark! Lerma setzt James auf der rechten Seite per Hackenpass in Szene. Der Bayern-Star geht im Strafraum noch ein paar Schritte nach innen und wird bei seinem Schuss im letzten Moment von Nagatomo abgeblockt.

76 Wieder rennen die Südamerikaner einem Gegentreffer hinterher, der absolut vermeidbar war. In den letzten Minuten wurden die Japaner zwar besser, sodass die Führung nicht unverdient ist, allerdings tut ein Tor nach einer Ecke aus Sicht der Kolumbianer doppelt weh.

73 Tooor für Japan, 1:2 durch Yuya Osako

Die Japaner gehen wieder in Front und natürlich ausgerechnet nach einem Eckball! Honda tritt das Leder von der linken Fahne kurz vor den zentralen Fünfer, wo sich Osako, der in der kommenden Saison von Köln nach Bremen wechselt, gegen drei kolumbianische Bewacher durchsetzt und das Runde sehenswert Richtung rechtes Eck köpft. Vom Innenpfosten springt die Pille hinter die Linie, sodass die Japaner jubelnd abdrehen.

71 Honda zieht von der rechten Seite nach innen und zimmert die Kugel per Flachschuss auf die rechte untere Ecke. Ospina ist jedoch auf der Hut und kann den Schuss unter sich begraben.

70 Einwechslung bei Kolumbien: Carlos Bacca

70 Auswechslung bei Kolumbien: José Izquierdo

70 Einwechslung bei Japan: Keisuke Honda

70 Auswechslung bei Japan: Shinji Kagawa

67 Mit Flanken und Eckbällen werden die Asiaten weiterhin nicht wirklich gefährlich. Immer wieder segeln hohe Bälle in den Strafraum, wovon sich die kolumbianischen Verteidiger nicht beeindrucken lassen.

64 Gelbe Karte für Wilmar Barrios (Kolumbien)

Barrios kommt im Zweikampf gegen Kagawa zu spät und steigt dem Japaner zusätzlich noch auf den Fuß. Dafür kassiert der Übeltäter kurz darauf die Gelbe Karte.

61 Hiroki Sakai bekommt auf der rechten Seite die Kugel, lässt das Leder einmal abtropfen und hämmert das Spielgerät Richtung langes Eck. Sakai rutscht die Pille allerdings etwas über den Spann, sodass der Ball deutlich an der linken Aluminiumstange vorbeiraucht.

59 Es wird laut! James, der Hoffnungsträger Kolumbiens, wird in den letzten 30 Minuten versuchen, nochmal neuen Schwung in die Offensive zu bekommen.

59 Einwechslung bei Kolumbien: James Rodríguez

59 Auswechslung bei Kolumbien: Juan Quintero

57 Fast die erneute Führung für Japan! Inui bekommt das Runde auf der halblinken Seite, zieht in den Sechzehner und geht noch ein paar Schritte nach innen. Mit dem rechten Schlappen visiert der kleine Asiate die lange Ecke an und scheitert aus etwa zwölf Metern an einer starken Parade von Ospina, der die Kugel mit den Händen zur Seite abwehrt.

54 Kagawa passt das Leder von der halblinken Seite genau in den Lauf von Osako, der mit einer schnellen Körperdrehung Bewacher Sánchez abschüttelt. Aus etwa sieben Metern und spitzem Winkel versucht sich der Japaner mit einem Flachschuss, scheitert mit seinem Versuch jedoch an den Beinen von Ospina.

52 Falcao hängt logischerweise in der Offensive auch komplett in der Luft und muss sich immer wieder mit in der Defensive einschalten. Allerdings sind die Wege bis zum gegnerischen Kasten anschließend verdammt weit, sodass Konter bislang auch erstmal ungefährlich bleiben.

49 Zu Beginn des zweiten Durchgangs ziehen sich die Südamerikaner erstmal etwas zurück und überlassen den gegnerischen Kickern den Ball. Mit zehn Mann ist der Laufaufwand für ein gescheites Pressing viel zu hoch.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang. Beide Trainer verzichten nach der Unterbrechung erstmal auf personelle Veränderungen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 intensiven sowie abwechslungsreichen Minuten steht es 1:1 zwischen Kolumbien und Japan. Schon zu Beginn mussten die Südamerikaner einen heftigen Rückschlag einstecken, als Sánchez einen Platzverweis sowie einen Elfmeter verschuldete und Kagawa den folgenden Strafstoß verwandelte (3.). Anschließend brauchten die nominellen Hausherren etwa zehn Minuten, um zurück in diese Partie zu finden. Auf Grund der Unterzahl taten sich die Pekerman-Männer verdammt schwer, um überhaupt in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu kommen. So musste ein glücklicher Freistoß herhalten, den Quintero zum viel umjubelten Ausgleich verwandelte (39.). Die Japaner agierten in den letzten 15 Minuten des ersten Durchgangs viel zu passiv und sollten im zweiten Abschnitt wieder an der Anfangsphase anknüpfen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Unverständlich, dass es nach dem Platzverweis und dem Tor zum 1:1 nur 60 Sekunden Aufschlag gibt. Drei bis vier Minuten hätten es sicherlich sein müssen.

42 Die Japaner hatten sich nach dem Tor natürlich noch über den Freistoß beschwert, über den man zumindest diskutieren kann. Allerdings sehen die Regeln des Videoassistenten nicht vor, hier einzugreifen.

39 Tooor für Kolumbien, 1:1 durch Juan Quintero

Überragend! Juan Quintero sieht, dass die Mauer hochspringt und hämmert die Pille frech unter den Japanern hindurch. Auch Keeper Eiji Kawashima ist von der Variante überrascht und kann das Leder erst wenige Zentimeter hinter der Linie neben dem rechten Pfosten auffangen. Auf Grund der Torlinientechnologie gibt es hier gar keine Diskussionen.

37 Ein Querschlag der Japaner landet bei Falcao, der mit Hasebe zusammenknallt. Skomina gibt einen Freistoß, der zumindest zweifelhaft ist. Quintero legt sic die Pille auf der halbrechten Seite zurecht.

34 Erneut wird die Kirsche aus dem Zentrum über die beiden japanischen Innenverteidiger kurz vor den Fünfer gelöffelt, wo Falcao wieder akrobatisch an den Ball kommt und das Spielgerät mit der Fußspitze auf den Kasten lenkt. Kawashima packt erneut sicher zu und nimmt den Kolumbianern die Hoffnung auf den Ausgleich.

32 Etwas überraschend nimmt der kolumbianische Übungsleiter Juan Cuadrado, der bislang der aktivste Akteur auf dem Platz war, vom Feld und bringt für den Offensivmann mit Wilmar Barrios einen defensiven Stabilisator.

31 Einwechslung bei Kolumbien: Wilmar Barrios

31 Auswechslung bei Kolumbien: Juan Cuadrado

29 Mittlerweile wird die Partie von vielen Fouls im Mittelfeld geprägt, sodass ein Spielfluss aktuell nicht zustande kommt. Des Weiteren steht an Seite schon Wilmar Barrios bereit, der noch ein paar taktische Anweisungen von Coach José Pekerman mit auf den Weg bekommt.

26 Einen Eckball klären die Asiaten nur unzureichend zentral vor das Gehäuse, wo Juan Cuadrado bereitsteht und das Leder auf das Tor hämmert. Der Ball wäre auch gefährlich geworden, wenn sich nicht ein Japaner im letzten Moment dazwischengeworfen hätte.

24 Die Männer im blauen Dress wollen sich immer wieder mit kleinen, schnellen Pässen in den Sechzehner kombinieren. Auch die Ecken werden kurz ausgeführt, da die japanischen Akteure nicht unbedingt zu den größten Spielern zählen, um über hohe Bälle zum Erfolg zu kommen.

21 Für ein paar Minuten kommt mal etwas Ruhe in die Partie, da die nominellen Gäste das Leder durch die eigenen Reihen laufen lassen und mal etwas Fuß vom Gas nehmen. Auch die Kolumbianer müssen sich etwas zurücknehmen, da mit einem Mann weniger ein deutlich höherer Laufaufwand betrieben werden muss.

18 Für den neutralen Zuschauer ist das bislang eine überragende Partie. Auf dem Platz schenken sich beide Truppen nichts und auf den Rängen machen die Kolumbianer wieder richtig dampf. Das Momentum liegt dagegen weiterhin bei den bislang starken Japanern.

15 Wieder brennt es im Kolumbien-Strafraum! Die Nishino-Männer lassen das Runde schön von rechts nach links zirkulieren. Haraguchi hat im Zentrum das Auge für Inui, der die Pille aus etwa zwölf Metern halblinker Position in die lange Ecke schlenzen will. Der Ball zischt allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei.

14 Natürlich kochen die Gemüter der Kolumbianer hoch. Haraguchi trifft Cuadrado mit dem Ellenbogen im Gesicht, sodass die Südamerikaner vehement den Gelben Karton fordern. Skomina lässt sich davon nicht beeindrucken und verteilt ein paar klare Ansagen.

12 Fast der Ausgleich! Juan Cuadrado chipt einen Freistoß aus dem Zentrum zwischen Fünfer sowie Elfmeterpunkt und findet Kollege Radamel Falcao, der das linke Bein ausfährt und die Kirsche Richtung Japan-Gehäuse bugsiert. Der Ball kommt allerdings genau auf Eiji Kawashima, der die Pille unter sich begraben kann.

9 Auch im Stadion ist es merklich leise geworden. Neben den Spielern müssen sich auch die kolumbianischen Fans von diesem heftigen Rückschlag erholen. Vielleicht muss Pekerman James heute früher als erhofft ins Spiel bringen.

6 Tooor für Japan, 0:1 durch Shinji Kagawa

Ganz lässig! Kagawa nimmt ein paar Schritte Anlauf, sieht, dass Ospina in die linke Ecke unterwegs ist und schiebt die Kugel abgeklärt flach in die Mitte.

3 Rote Karte für Carlos Sánchez (Kolumbien)

Neben dem Elfmeter gibt es für das Verhindern einer klaren Torchance auch noch den Roten Karton für Carlos Sánchez. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, mit elf Mann einem Rückstand hinterher zu rennen.

3 Elfmeter für Japan! Was ein Horrorstart für die Südamerikaner! Nach einem langen Ball gewinnt Yuya Osako das Laufduell gegen Davinson Sánchez und scheitert mit seinem Schuss von der zentralen Sechzehnerkante an David Ospina. Das Leder landet erneut bei einem Japaner, der mit seinem Nachschuss die Kugel im Tor untergebracht hätte. Carlos Sánchez fährt am Elfmeterpunkt im Sprung den Arm aus und verhindert so den sicheren Torerfolg.

1 Der Kampf um die beiden Tickets für das Achtelfinale in Gruppe H ist eröffnet. Kolumbien agiert im gelben Trikot von rechts nach links, während die Asiaten im dunkelblauen Dress auflaufen.

1 Spielbeginn

Kurios! Die Zuschauer zählen schon frenetisch den Countdown herunter, doch Falcao entscheidet sich nach seiner Platzwahl nochmal um, sodass beide Truppen erstmal die Seiten tauschen.

Unter großartiger Stimmung betreten beide Mannschaften das grüne Parkett in Saransk. In wenigen Augenblicken werden die zwei Nationalhymnen durch das ausverkaufte Stadion, das heute voll in kolumbianischer Hand ist, schallen. Leiter der Partie ist der erfahrene Damir Skomina, der von seinen beiden slowenischen Kollegen Jure Praprotnik und Robert Vukan an der Seitenlinie unterstützt werden wird.

Des Weiteren dürften den Fans der deutschen Bundesliga schon einige Namen der Akteure bekannt sein. Auf Seiten der Japaner stehen mit Gōtoku Sakai, Genki Haraguchi, Makoto Hasebe, Shinji Kagawa, Yoshinori Mutō, Yūya Ōsako und Takashi Usami gleich sieben Spieler aus der ersten und zweiten Liga im Aufgebot. Auch Shinji Okazaki, der heute mit einer Fußverletzung erstmal draußen bleibt, dürfte dem ein oder anderen aus den Mainzer Zeiten noch ein Begriff sein. Die Kolumbianer stellen lediglich einen Vertreter aus der Bundesliga, mit James Rodríguez allerdings gleich den bekanntesten Spieler. Auch bei dieser WM sind wieder alle Augen auf den Bayern-Star gerichtet, der erneut der Hoffnungsträger aller Kolumbianer ist.

James nur auf der Bank! Bei solch einer Aussage rutscht den meisten kolumbianischen Fans das Herz in die Hose. Jedoch kommt dieses Szenario nicht unerwartet, da der Bayern-Akteur die letzten Tage immer wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte. Einen langfristigen Ausfall vom Zehner können sich die Südamerikaner auf keinen Fall leisten. Mit Falcao und Cuadrado hat die Pekerman-Truppe nebenbei noch weitere hochkarätige Angreifer im Angebot.

Im japanischen Verband schienen die Wogen nach den enttäuschenden Resultaten eigentlich geglättet, doch die Führungsetage der Nationalmannschaft verkündete im April diesen Jahres die Trennung vom damaligen Coach Vahid Halilhodžić, da diesem sein autoritärer Führungsstil angekreidet wurde. Seit der Entlassung ist Akira Nishino im Amt, der sich in Gruppe H einer extrem schweren Aufgabe stellen muss. Mit Polen, Kolumbien und dem Sénégal warten gleich drei Truppen, die allesamt Ansprüche auf die K.-o.-Runde stellen.

Nach der enttäuschenden Vorstellung in Brasilien wollten es die Japaner bei der Asienmeisterschaft 2015 eigentlich besser machen und zogen nach einer starken Gruppenphase auch ins Viertelfinale ein. Gegen die Männer aus der Vereinigten Arabischen Emirate zogen die Samurai Blue allerdings etwas überraschend den Kürzeren und durften sich nach der Niederlage im Elfmeterschießen aus dem Turnier verabschieden.

Seitdem ist einige Zeit vergangen, in der die Kolumbianer an zwei weiteren großen Wettbewerben teilnahmen. 2015 scheiterten die Männer aus dem Land des Kaffees in der Copa América im Viertelfinale an Argentinien und ein Jahr später war im Halbfinale gegen den kommenden Sieger aus Chile Schluss. Mit der WM 2018 wartet nun ein weiteres Kapitel auf die kolumbianische Mannschaft, die erneut für einige Überraschungen im Turnierverlauf sorgen wollen.

Nach der WM 2014 treffen die beiden Kontrahenten erneut in der Gruppenphase des wichtigsten Turnieres aufeinander. Vor vier Jahren fegten die Südamerikaner die Japaner mit 4:1 aus dem Stadion und beendeten die Vorrunde mit sehenswerten neun Zählern, während es für die Asiaten mit nur einem mageren Pünktchen aus drei Duellen nach Hause ging. Anschließend schaltete James mit seinen Kollegen die Uruguayer im Achtelfinale aus, musste sich danach allerdings den Brasilianern knapp mit 2:1 geschlagen geben.