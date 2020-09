90 Fazit:

Ende, der Senegal bringt den Sieg über die Zeit! Lewandowski und Co. verlieren ihr Auftaktspiel und wir haben den ersten afrikanischen Sieg bei der WM 2018! Die Löwen von Teranga zogen einer zu ungefährlichen polnischen Mannschaft heute mit defensiver Grund-Stabilität und eiskalter Chancenverwertung den Zahn. Polen begann etwas besser, konnte bis zur zweiten Halbzeit aber aufgrund von zu vielen Fehlern im Spielaufbau nie für eine Großchance sorgen. Der Senegal stand sattelfest, schenkte im Mittelfeld keinen Meter her und stellte in der 37. Minute nach einem Eigentor auf 1:0. Im zweiten Durchgang legte Polen dann etwas zu, nahm sich aber mit einem kapitalen Abwehrfehler in der 60. Minute selbst aus dem Spiel. Nach dem polnischen Geschenk zum 0:2 gaben sich die Weiß-Roten zwar nicht auf, scheiterten aber abermals an der Entwicklung von Torgefahr. Erst in den Schlussminuten - und somit viel zu spät - kam nochmal leichter Druck auf und Krychowiak erzielte immerhin das 1:2 via Standard. Der Senegal hält also die afrikanischen Fahnen hoch und Polen verliert als zweites europäisches Team ein WM-Spiel. Schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Für Bialo-Czerwoni geht es jetzt nur noch hoch und weit und Pazdan pfeffert nochmal einen langen Schlag von links hinten hoch in die Gefahrenzone. Lewandowski steigt hoch, prallt aber an Keeper N'Diaye ab. Gutes Torhüterspiel!

90 Die hohe Ecke segelt von rechts in Richtung des zweiten Pfostens und wird doch sicher von Torhüter N'Diaye abgefangen. Noch zwei Minuten!

90 Es gibt zurecht vier Minuten und die Polen kommen nochmal! Mané verliert den Ball zur Unzeit und gibt ihn im eigenen Sechzehner auf der rechten Seite an Krychowiak ab. Dessen Schuss wird geblockt und es gibt nochmal eine Ecke von rechts!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Wird es nochmal eng? Der Videoschiedsrichter wird auch ein beim Treffer erneut unnötig angeworfen und kostet den Polen somit wichtige Sekunden. Wir dürfen gespannt sein, wie viel Nachspielzeit es gibt!

87 Einwechslung bei Sénégal: Cheikhou Kouyaté

87 Auswechslung bei Sénégal: Alfred N'Diaye

86 Tooor für Polen, 1:2 durch Grzegorz Krychowiak

Doch nochmal der Anschlusstreffer! Polen setzt in den Schlussminuten auf hohe Bälle und erzielt das 1:2 nach einem Standard via Kopf. Krychowiak ist ohne Gegenspieler und trifft nach einer Flanke von Kamil Grosicki von links gegen die Laufrichtung des Keepers!

83 Einsatz des Videoschiedsrichters! Undurchsichtige Situation: Aktivposten Ismaïla Sarr rennt kurz vor der Toraus-Linie Maciej Rybus davon und geht dann zu Boden. Der Senegalese fordert Elfmeter, Rybus Gelb. Der Videoassist soll die Szene prüfen, wird dann aber doch nicht gezogen. Es geht weiter.

83 Einwechslung bei Polen: Bartosz Bereszyński

83 Auswechslung bei Polen: Łukasz Piszczek

81 Hui, da ist fast die Chance auf das 0:3. Die Polen werden mit einem hohen Schlag auf der linken Seite überrumpelt und Mané tucht mit einem Mal frei vor Szczęsny auf. Dem Superstar der Löwen fehlen nur Zentimer zum Torschuss, wenig später sichert sich Szczęsny nach einem Durcheinander den zweiten Ball.

79 Nicht zwingend genug: Jetzt geht eine lange und hoche Flanke von links einmal durch den Strafraum und am rechten Alu köpft Dawid Kownacki aus dem Lauf auf die Bude. Der Pole nimmt den anspruchsvollen Kopfball, löst damit aber keinen Torschrei aus. Torhüter Khadim N'Diaye ist aufmerksam und fängt das Leder im Sprung nach rechts.

77 Es sieht nicht gut aus für die Weiß-Roten. Der Senegal macht die Mitte weiter dicht und zeigt nicht ansatzweise Fehler-Potenzial. Rybus läuft links einem weiten Pass hinterher und will kurz vor der Aus-Linie für Torgefahr sorgen. Nicht mit Sané: Der Hannoveraner macht das lange Bein und beendet die Aktion mit einem Block.

75 Moussa Konaté kommt ebenfalls in das Spiel und just in dieser Sekunde zeigt die Anzeigetafel die Spielminute 75. 15 Minuten verbleiben und die Polen stehen mit dem Rücken zur Wand. Hat Lewy nochmal einen genialen Moment oder erzielt Polen zum sechsten Mal nacheinander kein Tor im ersten WM-Spiel?

75 Einwechslung bei Sénégal: Moussa Konaté

75 Auswechslung bei Sénégal: M'Baye Niang

74 Polens Coach Adam Nawałka probiert es nochmal mit einem Tausch und schickt nun Dawid Kownacki ins Rennen. Etwas überraschend: Arkadiusz Milik, der Mann mit der besten Chance, muss runter.

73 Einwechslung bei Polen: Dawid Kownacki

73 Auswechslung bei Polen: Arkadiusz Milik

72 Gelbe Karte für Idrissa Gueye (Sénégal)

Viele kleine Fouls führen nun bei Idrissa Gueye zu einer Verwarnung. Der umtriebige Mittelfeld-Zerstörer der Senegalesen erwischt Grzegorz Krychowiak klar am Bein und kassiert nach einer Reihe von einigen kleinen Vergehen nun die Gelbe.

69 Chance für Polen! Zunächst scheitern die Weiß-Roten bei ihren hohen Flanken von außen immer wieder an der großgewachsenen Innenverteidigung der Löwen. Dann setzt Piszczek auf einen harten Flachpass von rechts und Milik hält am rechten Alu kurz den Fuß gegen den Ball. Der Versuch ist gut und der Ball driftet knapp am Alu vorbei ins Aus!

67 Nein! Milik tritt zur Ecke an und zieht diese lang bis auf den zweiten Pfosten. Dort ist Zieliński in der Verlosung, kann die Hereingabe aber nicht verarbeiten. Die Ballannahme verunglückt, es gibt Abstoß und die ersten polnischen Anhänger fangen an zu pfeifen.

66 Hilft mal ein Standard? Łukasz Piszczek ballert etwas voreilig aus zentralen 25 Metern auf die Bude und sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Passiert etwas...?

64 Was geht jetzt noch für Bialo-Czerwoni? Polen fand in der zweiten Hälfte eigentlich immer besser in die Offensive und näherte sich zunehmend an. Nun steht es 0:2...

62 Besonders übel für Polen: Direkt vor dem Gegentreffer überraschen die Weiß-Roten den Senegal und führen einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte schnell und ohne Kenntnis einiger Senegalesen durch, da diese eigentlich die Auswechslung von Diouf vorbereiten. Denkste! Niang macht das 2:0 und erst dann geht Diouf!

61 Einwechslung bei Sénégal: Cheikh N'Doye

61 Auswechslung bei Sénégal: Mame Diouf

61 Tooor für Sénégal, 0:2 durch M'Baye Niang

Totalausfall in der polnischen Defensive! Krychowiak hämmert den Ball in der gegnerischen Hälfe hoch und weit zurück und kurz darauf zappelt der Ball im Netz. Bednarek ist zu überrascht, dass Niang mit einem Mal doch neben ihm steht und auch Keeper Szczęsny kommt nur halbherzig aus seiner Kiste. Niang läuft 25 Meter vor der Bude an beiden vorbei und trifft dann das leere Tor!

58 Etwas Unruhe! Niang liegt am Boden und die Herren Krychowiak und Diouf beackern sich halb liegend im Mittelfeld. Diouf fällt, Krychowiak nimmt das Bein absichtlich hoch. Der Schiedsrichter setzt auf Eskalation und beruhigt alle Beteiligten mit einem klärenden Gespräch.

56 Unglücklicher Auftritt von Łukasz Piszczek! Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund ist in der Defensive nicht sonderlich sattelfest und lässt nun auch eine gute Chance kläglich liegen. Das Leder fliegt mit Wucht von links rüber auf die andere Seite, wo Piszczek lange Zeit für eine Direktabnahme hat. Der Pole probiert den Volley und knallt ihn drei Meter am Netz vorbei.

54 Polen schafft es zu Beginn der 2. Halbzeit etwas mehr Tempo in die Aktionen zu bekommen. Lewandowski verarbeitet am linken Ende des Fünf-Meter-Raums einen Pass in die Spitze mit toller Technik und probiert sofort einen Abschluss zu initiieren. Koulibaly nutzt aber seine Körperlichkeit und bewirkt sofort das Offensiv-Foul.

52 Der Senegal probiert es rund zwei Minuten später indes über die linke Außenbahn und kommt dort mit Niang problemlos am schwachen Piszczek vorbei. Es folgt der Pass zum Starspieler Mané, der auf Höhe der Elfmeter-Markierung aber am Abschluss gehindert wird. Pazdan blockt den Schuss ab.

50 Der Kapitän geht voran und führt als gefoulter Spieler den Freistoß aus. Lewandowski nimmt kaum Anlauf, macht einen Schritt und zirkelt den Ball aus mittigen 20 Metern in Richtung rechte, obere Ecke. Löwen-Keeper N'Diaye fliegt und wehrt den guten Standard mit beiden Händen schön ab.

49 Gelbe Karte für Salif Sané (Sénégal)

Erste gute Offensivaktion der Polen! Die Weiß-Roten hebeln die doppelte Viererkette der Senegalesen mit einem schnellen Pass durchs Zentrum aus und Lewandowski ist 30 Meter vor der Kiste mit viel Platz unterwegs. Als Lewy dann fast ungehindert auf die letzten 20 Meter geht, zieht Sané das klare taktische Foul. Gelb und eine gute Freistoßchance!

47 Aua! Der gerade eben eingewechselte Bednarek geht bei einer Klärungsaktion am linken Alu in den Zweikampf und verletzt sich dann nach einem Körperkontakt mit dem Gegner im Gesicht. Nach der obligatorischen Kühlung kann der Einwechselspieler zum Glück weitermachen.

46 Nun rollt in Moskau wieder der Ball und Polen muss zum Wiederanpfiff verletzungsbedingt auswechseln. Jubilar Jakub Błaszczykowski muss runter, Jan Bednarek kommt als Ersatz.

46 Einwechslung bei Polen: Jan Bednarek

46 Auswechslung bei Polen: Jakub Błaszczykowski

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Sorgt der Senegal für den Sieg einer afrikanischen Mannschaft? In den ersten 45 Minuten präsentierten sich die Löwen von Teranga als die erwartete unangenehme und robuste Einheit. Polen startete etwas besser in die Partie, fand trotz der guten Anfangsphase aber nie zu einer nennenswerten Großchance. Der Senegal machte das Zentrum dicht, stand im 4-4-2 extrem sicher und übte dann hin und wieder über die Flügel Druck aus. In der 38. Minute bestraften die Löwen dann einen Ballverlust der Weiß-Roten und kamen über ein Eigentor zum 1:0.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Die Löwen von Teranga haben alles im Griff. Kamil Grosicki zieht nochmal ein unnötiges Foul an der Mittellinie und die Zeit verrinnt. Die Westafrikaner haben die Oberhand im Mittelfeld und stehen extrem kompakt.

43 Wir gehen in die letzten Minuten der 1. Halbzeit und die polnische Fußballnationalmannschaft ist mal wieder klar in Ballbesitz. Folgt nochmal ein schönes Abspiel zu den Stürmern?

40 Die Polen wirken vom unglücklichen Gegentreffer wenig geschockt, kommen aber erstmal nicht den Comeback-Modous. Der Senegal bleibt offensiv und setzt immer wieder mit Steilpässen auf die Außenbahnen. Niang bugsiert eine Ecke von rechts in den Fünfer und Sané köpft rechts vorbei.

38 Tooor für Sénégal, 0:1 durch Thiago Rangel Cionek (Eigentor)

Bitter für Lewy und Co.: Ein Eigentor führt zum Rückstand der Polen! Piszczek verhält sich bei der Rückwärtsbewegung etwas schlampig und schenkt gegen Niang den Ball her. Der Flügelflitzer legt sofort von links nach innen, wo Mané dann uneigennützig zu Gueye weiterleitet. Es folgt ein schwacher Schuss, der nur ins Tor rollt, da Cionek äußerst unglücklich ins eigene Netz abfälscht!

35 Schmerzen bei Ismaïla Sarr. Der Nachwuchs-Star der Löwen von Teranga knickt nach einem Zweikampf mit Grzegorz Krychowiak um und spürt danach Schmerzen im rechten Sprunggelenk. Der Senegalese wird behandelt und kann erstmal weitermachen. Auch Błaszczykowski nutzt die kurze Unterbrechung für einen medizinischen Check.

33 So kann es gehen! Sarr lässt Rybus auf der rechten Außenbahn locker stehen und flankt dann im Fallen Richtung Mitte. Dort ist Mané in Reichweite, wird bei seinem Gang ins Zentrum aber von Pazdan eng begleitet. Der Pole klärt mit der Hacke und Polen kann sich befreien.

31 In dieser Minute springt der Ballbesitz bei Polen auf 60%. Viel Ball, wenig Action. Rybus hat eine Idee und löffelt den Telstar hoch in Richtung linker Flügel. Wieder fehlt jedoch die Präzision und Milik kommt nicht heran.

30 Für den Senegal ist der Spielverlauf bisher sicherlich ein Teilerfolg. Die Westafrikaner lassen durch ihre Physis und Robustheit kaum etwas zu und sorgen immer mal wieder auch für kleine Nadelstiche.

28 Die Fehlpässe bei Polen häufen sich und das Duell verflacht zunehmends. Weiß-Rot hat den Ballbesitz inne, tut sich im Spiel nach vorn aber extrem schwer.

26 Die Kicker der Bialo-Czerwoni haben momentan Probleme ins Rollen zu kommen und werden im Mittelfeld früh von den Löwen von Teranga attackiert. Kein Durchkommen für Lewy und Co.!

24 Lewandowski nähert sich an! Sabaly lässt Kuba am rechten Sechzehner-Ende über die Klinge springen und der Schiedsrichter sieht überraschenderweise kein Foul. Der WM-Ball kommt weiter links zu Lewy, der sich dann geschwind in den Ball dreht und sofort den Abschluss sucht. Der Ansatz sieht gut aus, richtig heiß wird es aber nicht. Keeper N'Diaye schnappt sich den Kullerball vom Boden.

23 Und somit nähern wir uns der Halbzeit der ersten 45 Minuten und warten weiterhin auf die erste Großchance der Partie. Wann finden die talentierten Offensiv-Abteilungen den tödlichen Pass ins Zentrum?

21 Nun eine ähnliche Szene auf der anderen Seite. Kamil Grosicki verfrachtet das Leder ebenfalls etwas kurios von hinten links quer durch den Gefahrenbereich und erwischt so Piotr Zieliński auf Höhe der Elfmeter-Markierung. Der Neapolitaner probiert sich am schwierigen Flugkopfball und löffelt den Ball rund zwei Meter über die Kiste.

19 Wieder etwas Halb-Gefahr! Der Senegal setzt erneut auf die linke Seite und Niang läuft seinen Bewachern fix davon. Im Sechzehner angekommen folgt dann ein Mix aus Schuss und Flanke, der klar am Tor vorbeirollt. Kommt der Pass zu Diouf ins Zentrum, wäre mehr drin gewesen.

17 Kein Foul: Ismaila Sarr läuft mit großen Schritten in Richtung Gefahrenzone der Weiß-Roten und kommt dann beim Zweikampf mit Piotr Zieliński aus dem Tritt. Der Pole hält nur seinen Körper dagegen und benimmt sich vorbildlich. Der Ref lässt dementsprechend zurecht weiterlaufen.

15 Insgesamt verläuft die Anfangsphase sehr ausgeglichen. Beide Teams setzen auf ein gut gedecktes Zentrum und probieren es beim Ganz nach vorn gern mit schnellen Pässen auf die Außen. Noch mangelt es jedoch an gefährlichen letzten Flanken in den Sechzehner.

13 Etwas überraschend tritt daraufhin Salif Sané beim Freistoß an und probiert als Innenverteidiger aus 25 Metern für ein Freistoßtor zu sorgen. Der Hannoveraner nimmt Maß und hämmert den Ball klar am linken Pfosten vorbei.

12 Gelbe Karte für Grzegorz Krychowiak (Polen)

Erste Verwarnung! Niang entwischt Krychowiak in der Zentrale und macht sich auf den Weg einen Konter zu starten. Der Pole vom SSC Neapel weiß sich nicht anders zu helfen und zieht das taktische Foul mit einer Grätsche.

10 Feine Idee! Superstar Mané hat seine erste Szene und setzt am linken Strafraum-Eck zu einem ansatzlosen Steilpass an. Gueye läuft halblinks in Position, kann den etwas zu festen Pass aber nicht erreichen. Szczęsny packt wieder zu.

7 Jetzt zeigt sich auch der Senegal! Youngster Sarr wechselt von mit einem hohen Schlag von rechts die Seite und findet auf der linken Außenbahn Niang vom FC Turin. Der Flügelflitzer probiert den sofortigen Abschluss von ganz außen und gibt Keeper Szczęsny somit die erste Aufgabe des Tages. Der Torhüter der Polen wirft sich sicher auf das Leder und pariert den ersten Torschuss.

5 Fast die erste Chance für Polen! Die Weiß-Roten sind in der Anfangsphase etwas aktiver und finden schneller den Weg nach vorn. Grosicki hebelt die Kugel von links hoch in den Sechzehner und sucht dort - natürlich - Lewandowski. Der Stürmerstar ist aber nicht ganz in Position und kommt nicht in Ballbesitz.

3 Das Fan-Duell auf den Rängen ist übrigens klar: Weiß-Rot gibt in Moskau den Ton an. Nur vereinzelt sind kleine senegalesische Gruppen zu sehen.

2 Kaum kommt Lewy auch nur in die Nähe des Balls, schon rasten die polnischen Anhänger aus und werden richtig laut. Ein Steilpass geht an die rechte Strafraum-Kante, kommt aber nicht ganz durch, da Koulibaly beherzt dazwischen geht.

1 Die WM-Partie ist auf dem Weg! Polen spielt traditionell mit weißen Trikots und roten Hosen, die Löwen von Teranga setzen auf die Farbe Grün.

1 Spielbeginn

Bei der Seitenwahl treffen die Topstars direkt aufeinander: Lewandowski und Sané sind die Captains und geben sich die Hände. Der Senegal wird anstoßen.

Er kribbelt! Beide Teams singen leidenschaftlich mit und die ganze Fußball-Welt blickt in 22 konzentrierte und fokussierte Gesichter. Gleich läuft das letzte Vorrundenspiel des 1. Spieltags!

Und jetzt wird es ernst! Die Teams betreten das Spartak-Stadion und reihen sich für die Nationalhymnen auf.

Das Spiel Polen gegen Senegal ist auch ein Rendezvous von Bundesligaspielern. Bei Polen starten mit Piszczek, Kuba und Lewandowski gleich drei Buli-Legionäre, beim Senegal spielt der Hannoveraner und baldige Schalker Salif Sané.

Neben dem Privatduell Lewandowski vs. Mané besitzt das Duell auch noch weitere interessante Fakten. So bestreitet zum Beispiel der Wolfsburger Jakub Blaszczykowski heute sein 100. Länderspiel für Polen. Nicht weniger interessant ist die Tatsache, dass der Senegal das einzige Team der WM-Historie ist, welches nach 90 Minuten noch ohne Niederlage ist: 2002 überstanden die Löwen von Teranga die Vorrunde ohne Niederlage und im Viertelfinale siegte die Türkei erst nach Golden Goal.

Geht es dann in den Angriff, folgt der Stolz von ganz Senegal: Sadio Mané, Topstar vom FC Liverpool. Mané setzt mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke dem besten Kader Afrikas die Krone auf ist der entscheidende Schlüsselspieler. "Er hat etwas Einzigartiges, er ist unberechenbar", findet Trainer Aliou Cissé.

Und in diesem Jahr ist der Senegal stärker denn je. Die Westafrikaner besitzen einen hoch talentierten und physischen Kader, der nahezu auf jeder Position einen Stammspieler einer europäischen Topliga aufweist. Hinten ist der Abwehr-Schrank Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel der Chef, im Mittelfeld ist die Zentrale mit Idrissa Gueye (FC Everton) und Cheikhou Kouyaté (West Ham) in englischer Premier-League-Hand.

Eine etwas sattelfestere Abwehr besitzt hingegen der Senegal. Die Löwen von Teranga marschierten als robuste Einheit durch die ihre WM-Quali und kassierten in sechs Gruppenspielen lediglich drei Gegentore. Die Löwen sind nach drei verpassten Endrunden wieder mit von der Partie und starten heute in ihre zweite WM-Teilnahme.

Während Polen vorne mit Lewandowski und Milik besonders gut aufgestellt ist, haperte es zuletzt vor allem in der Defensive. Der WM-Dritte von 1982 kassierte in seiner Quali gegen qualitativ schlechtere Teams 14 Gegentreffer und besitzt im Vergleich somit den schlechtesten Wert aller europäischen WM-Teams. Besonders bitter: Abwehrchef Kamil Glik fehlt wegen einer Trainingsverletzung.

Gut möglich also, dass Lewy auch bei seinem WM-Debüt einnetzt und somit die grausame Auftakt-Bilanz der Bialo-Czerwoni aufbessert. Bei den letzten fünf WM-Auftaktspielen erzielte Polen nicht ein einziges Tor.

Lewy ist der Kapitän der Weiß-Roten und nicht weniger als "die Dampflokomotive, die unser Team antreibt", beschreibt Polen-Coach Adam Nawalka seinen wichtigsten Spieler. Unter dem 60-Jährigen, der als Spieler die WM 1978 miterlebte, trifft Lewandowski wie er will und machte in 35 Spielen unglaubliche 34 Tore.

Zusammen mit seinen weiß-Roten Teamkollegen meldet sich Polen nach einer achtjährigen WM-Pause zurück und will in Russland den starken Eindruck der sicheren WM-Quali bestätigen. Nach dem guten Abschneiden bei der Euro 2016 – Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen – sicherte sich die polnische Nationalmannschaft das WM-Ticket im Schongang und holte in der Gruppe mit Dänemark 25 von möglichen 30 Punkten. Lewandowski erzielte dabei starke 16 Treffer – Rekord in der UEFA-Quali.

Für Robert Lewandowski hat das lange Warten endlich ein Ende: Der Star-Stürmer des FC Bayern nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil und bestreitet heute sein Debüt bei einer WM-Endrunde.