Umtiti köpft Frankreich ins Finale

Die Belgier starteten dann auch elanvoll in die zweite Halbzeit, Erfolg hatte aber Frankreich. Belgiens Marouane Fellaini verlor bei einem Eckball Umtiti aus den Augen, und dieser köpfte am machtlosen Thibaut Courtois vorbei zum 1:0 ins Tor (51.).



Sechs Minuten später lag das 2:0 in der Luft: Mbappé verlängerte elegant mit der Hacke auf Olivier Giroud, doch der wurde in letzter Sekunde vom langen Bein Mousa Dembélés gestoppt.



Nun gewannen wieder die Belgier Oberwasser. In der 65. Minute landete eine Flanke von Dries Mertens bei Fellaini, der knapp am Tor vorbeiköpfte. Die letzte Chance zum Ausgleich besaß Axel Witsel (81.), der Rest war französischer Jubel.