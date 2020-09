Jetzt begann England zu wackeln, und Perišić hatte in der 72. Minute die nächste Chance, als sein Schuss von halbrechts an den Pfosten klatschte. England erwachte nun aus dem Schlaf, die gefährlichere Mannschaft blieb aber Kroatien. Der inzwischen eingewechselte Mario Madzukic hatte in der 83. Minute die nächste Top-Chance, doch Keeper Pickford parierte.



In der Verlängerung tauten die Engländer als erstes auf - und wieder war's nach einem ruhenden Ball: Šime Vrsaljko konnte bei einem Kopfball von Jones gerade noch auf der Line klären (98.).



Kroatien blieb die Antwort nicht schuldigt: In der 105. Minute kam Madzukic gegen Pickford einen Tick zu spät, so dass Englands Torwart im letzten Moment retten konnte.