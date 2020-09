Reus: "Habe hart für die WM gearbeitet"

Plakat von Marco Reus

Quelle: dpa

Wenn Deutschland am Freitag (19.30 Uhr) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien die WM-Generalprobe bestreitet, welche Rolle spielt dann seine eigene Vita? „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich denke da nicht dran. Aber es ist nicht so, dass ich deswegen nicht in einen Zweikampf gehe. Ich weiß aus meiner Erfahrung: Wenn etwas passiert, dann passiert es. Ich spiele einfach meinen Stiefel runter“, sagte am Dienstag beim Medientag, als sich um die deutsche Nummer elf fast ein Dutzend Journalisten gruppierten, während am Nachbartisch von Matthias Ginter zeitweise die Stühle fehlten.“