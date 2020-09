Die Messi ist noch nicht gelesen

Die kroatische Nationalmannschaft hat indes den ersten Platz souverän unter Dach und Fach gebracht. In Rostow am Don trafen für den WM-Dritten von 1998 Milan Badelj (53.) und der Ex-Bundesliga-Profi Ivan Perisic (90.). Gylfi Sigurdsson (76., Foulelfmeter) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Kroatien trifft nun im Achtelfinale am 1. Juli (20 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod auf Dänemark, den Zweiten der Gruppe C.